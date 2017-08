Lauri Markkanen tositoimiin Susijengissä

Suomen koripallomaajoukkue jatkaa valmistautumistaan EM-kisoihin loppuviikosta Pietarissa. Perjantaina Suomi kohtaa harjoitusottelussa Venäjän ja lauantaina Israelin.

Suomen vahvuuteen liittyvät kokenut Teemu Rannikko sekä tuore NBA-pelaaja Lauri Markkanen. Rannikko pyörsi päätöksensä maajoukkueuransa lopettamisesta ja Markkanen saa Kansainvälisen Koripalloliiton FIBA:n ja NBA:n keskinäisen sopimuksen mukaisesti aloittaa maajoukkuepelit kuukautta ennen arvokisojen alkua.

- Uusien pelaajien sisäänajossa kestää aina aikansa, mutta saamme Laurin ja Teemun mukaan ihan sopivassa kohdassa, kommentoi Suomen päävalmentaja Henrik Dettmann Koripalloliiton tiedotteessa.

- Lauri tuo ison pään peliimme taas uuden ulottuvuuden, kun taas Teemu tuo lisänäkemystä pelinjohtoomme. Olemme päässeet molemmilla saroilla vähän eteenpäin sitten viime viikonlopun ja on hyvä päästä soveltamaan harjoiteltua käytännössä, Dettmann jatkaa.

Pietariin Susijengi matkustaa neljäntoista pelaajan miehistöllä.

- Neljäntoista pelaajan vahvuus mahdollistaa sen, että voimme pitää rotaatiomme kohtuullisen laajana ja saamme samalla totutettua pelaajamme kansainväliseen pelitempoon, jatkaa Dettmann.

Petteri Koponen on yhä sivussa tositoimista. Hänen kuntoutumisensa on suurin huolenaihe Suomen MM-leirillä. Suomen muiden takamiesten taitoja ollenkaan vähättelemättä, on Suomen menestys EM-kisoissa pitkälti kiinni Koposesta.

Pietarissa Suomen tasoa mitataan kunnolla. Lontoossa 2012 olympiapronssia voittanut Venäjä on saanut jälleen parhaat pelaajansa mukaan maajoukkuetoimintaan. Israel lukeutuu sekin Euroopan parempaan kastiin ja Israelin joukkueessa on myös mukana maan NBA-pelaaja Omri Casspi.

Suomen ja Venäjän ottelu alkaa perjantaina klo 17. Israelin Suomi kohtaa lauantaina klo 15.

Koripallon EM-kisat alkavat 31. elokuuta. Suomi isännöi yhtä kisojen alkulohkoista Helsingissä.