Jukka Rönkä ei luovuta, perusti uuden urheilulehden

Suomen vanhin ja maailman toiseksi vanhin urheilujulkaisu Urheilulehti vaihtoi viime toukokuussa omistajaa, kun A-Lehdet myi julkaisun Sanomalle. Uusi omistaja jatkoi lehden kustantamista nimellä Urheilulehti, mutta vanhaa toimitusta ei huolittu mukaan.

Päätoimittajana 2001-17 toimineen Jukka Röngän komennossa Urheilulehti tuli tunnetuksi "rakkikoirana", joka useasti veti juttunsa överiksi. Esimerkiksi jääkiekkoanalyytikko Petteri Sihvosesta tehtiin ”johtava analyytikko”, joka MM-kisoissa 2010 katsoi Suomen pelitavan toimineen parhaiten alkusarjassa parhaiten 1-4 -tappioon päättyneessä Tanska-ottelussa.

Keskiviikkona tiedotettiin, että Sihvonen jatkaa analyytikkona MTV:llä. Hän pyysi kirjoituksessaan ”anelevasti”, että saisi toisen mahdollisuuden ja totesi ”johtavan analyytikon” roolinsa olleen vain brändäystä.

Päätoimittaja Rönkä uhosi toukokuussa, että hänen johtamansa toimitus tekee paluun. Rönkä pitikin lupauksensa.

Röngän johdolla ryhdytään julkaisemaan uutta Elmo-lehteä, jonka ensimmäinen numero ilmestyy 7. syyskuuta. Lehteä julkaisee uusi kustannusyhtiö LehtiMoguli Oy.

Röngän rinnalla toimii hänen uskollinen aisaparinsa Jari Kupila sekä monet muut entiset Urheilulehden toimittajat.

Aiempi Urheilulehti ihastutti ja vihastutti, mutta Sanoman uutta Urheilulehteä on moitittu valjuksi. Elmo-lehti todennäköisesti pyrkii täyttämään räväkkää kannanottoa kaipaavien lukijoiden tarpeita.

Kilpailu on tervetullutta ja Elmo-lehdellä on faninsa. On kuitenkin toinen juttu, saadaanko pienen kustannusyhtiön julkaisema printtilehti kannattavaksi.

Julkaisutoiminta siirtyy nettiin kiihtyvällä vauhdilla. Siellä Elmo-lehdellä riittää pirstaleisella pelikentällä kilpailijoita.

Mediabisneksessä menestyy jatkossakin, jos pystyy sopeuttamaan toimintaansa rajusti muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa harvempi haluaa maksaa sisällöstä. Röngän ja Elmo-lehden tulevaisuus riippuu siitä, miten tuote saadaan vietyä nettiin.