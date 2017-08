NHL saa ruoskaa KOK:n jäseneltä

NHL:n päätös jäädä pois Pyeongchangin 2018 olympiakisoista on suututtanut monia kiekkofaneja. Päätöstä on hämmästelty, koska NHL hukkaa merkittävän mahdollisuuden saada pelaajilleen näkyvyyttä Aasiassa, missä jääkiekko todellakin on marginaalilaji.

Kansainvälisen Olympiakomitean KOK:n vanhempi jäsen Dick Pound kommentoi Montreal Gazzette -lehden haastattelussa ymmärtävänsä NHL:n päätöstä taloudellisen näkökulman kannalta, mutta antaa myös ymmärtää, että pidemmällä tähtäimellä päätös on NHL:lle vain haitallinen.

- ”Ymmärrän” NHL:n kantaa taloudelliselta kannalta. Mutta asiaan liittyy suurempia tekijöitä. NHL:llä on vastuu kasvattaa edustamansa lajin suosiota ja markkinoida sitä, kommentoi Pound.

Pound antaa ymmärtää, että kahden viikon tauko olisi tullut NHL:lle halvemmaksi kuin jääminen olympiakisoista pois.

- NHL jätti huomioimatta muutamia bisnesasioita, kuten fanit ja näkyvyytensä kasvattamisen globaalisti. NHL olisi kärsinyt ehkä hieman kahden viikon tauolla, mutta olisi samalla saanut pelaajilleen globaalia näkyvyyttä. Itse olisin ajatellut sen olevan hyvää, eikä huonoa liiketoimintaa, Pound sanoi.

Pound jättää mainitsematta, että KOK itsekin vaikutti toiminnallaan NHL:n päätökseen. Olympialaiset tuottavat miljardeja, mutta KOK ei suostunut tulemaan vastaan NHL-pelaajien vakuutusmaksuissa eikä NHL:n muissa vaatimuksissa. Tätä KOK perusteli sillä, ettei yksikään laji voi saada olympialaisissa erityiskohtelua.

Kansainvälinen Jääkiekkoliitto IIHF olisi maksanut NHL-pelaajien vakuutusmaksut, mutta tämä ei NHL:lle enää kelvannut. NHL koki itsensä loukatuksi KOK:n suunnalta.

NHL:n virallisena selityksenä poisjäännilleen on KOK:n asenne, mutta tosi asiassa merkittävämpänä syynä ovat erimielisyydet NHL:n pelaajayhdistyksen NHLPA:n kanssa. Viime talvena NHL olisi suostunut päästämään pelaajansa 2018 olympialaisiin, jos NHLPA olisi suostunut jatkamaan nykyistä työehtosopimusta vielä muutamalla vuodella.

NHL:ssä nähtäneen muutaman vuoden kuluttua työsulkukausi. Olympialaiset on NHL:n seuraomistajille hyvä kiristyskeino työehtosopimusneuvotteluissa

Työsulkukausi on tiedossa todennäköisesti ennen Pekingin 2022 olympialaisia, joissa NHL-pelaajat nähtäneen jälleen tositoimissa. Viime kädessä kaikki on kiinni lopulta rahasta ja NHLPA saataneen taivuteltua NHL:lle mieluisampaan sopimukseen, kun pelaajien on taloudellisten realiteettien takia pakko päästä töihin. NHL puolestaan haluaa olla mukana maailman suurimmalla markkina-alueella Kiinassa.

Pyeongchangin kisojen osalta NHL tietää itsekin ampuvansa omaan maaliin, mutta vaikeiden realiteettien keskellä oma maali on tässä tapauksessa parempi ratkaisu. Parempi on kalistella sapeleita, jos pelaajayhdistys on mahdollista saada ruotuun. NHL:n bisneksen kasvun valossa nykyinen työehtosopimus on kestämätön.

NHL:n oma turnaus World Cup oli viime vuonna näkyvyydeltään pettymys. Yhdysvalloissa World Cup ei rikkonut edes miljoonan katsojan rajaa. NHL tietää, ettei se kasvata suosiotaan maajoukkueturnauksensa avulla.

World Cupin tai sarjaottelujen järjestämisessä ulkomailla NHL voi saada hetkellistä näkyvyyttä, mutta massoja niillä ei ole mahdollista tavoitella esimerkiksi Aasiassa. Olympiakisat ovat kansainvälisen näkyvyyden osalta aivan eri sfääreissä.