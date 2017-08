Susijengille vihdoin voitto, kova päänahka

EM-kotikisoihin valmistautuva Suomen koripallomaajoukkue hävisi kesän viisi ensimmäistä harjoitusotteluaan. Voitto tuli vihdoin kuudennella yrittämällä. Lauantaina Italian Cagliarissa Suomi voitti Turkin 93-88.

Tauolla Suomi oli johtanut 54-37. Turkki nousi parhaimmillaan pisteen päähän, mutta lopussa Susijengi karkasi.

- Turkki sai meidät prässillään ja puolustuksensa muutoksilla pois raiteiltamme toisella puoliskolla, mutta me pysyimme yhdessä ja uskoimme itseemme, kesän parhaan pelinsä pelannut Erik Murphy kommentoi Koripalloliiton tiedotteessa.

Murphyn mukaan Suomi ei pelannut parhaalla tasollaan.

- Turkki yritti päästä lopussakin päämme sisään, mutta pidimme homman kasassa. Meille jäi kuitenkin vielä kauneusvirheitä paikattavaksi jatkoa ajatellen. Voitto helpottaa, mutta työ jatkuu.

Murphy oli Suomen tehokkain 15 pisteellään. Jamar Wilson heitti 12, Teemu Rannikko 11 ja NBA-pelaaja Lauri Markkanen 10 pistettä.

Harjoitusotteluissa Henrik Dettmann on peluuttanut Susijengiään laajalla rotaatiolla. Petteri Koponen on ollut toipilaana, eikä ole päässyt tositoimiin. Koposen kuntoutuminen on EM-leirin suurin jännityksenaihe.

Suomi on kohdannut harjoitusotteluissa kovia joukkueita. Turkki on Euroopan koripallomahteja ja sen voittamista voi pitää erinomaisena tuloksena.

Suomi pelaa ennen EM-kisoja vielä kaksi harjoitusottelua. Ensi perjantaina Suomi kohtaa Prahassa Tshekin ja 25. elokuuta Helsingissä Venäjän.

EM-kisojen avausottelunsa Suomi pelaa 31. elokuuta Ranskaa vastaan.