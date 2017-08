Bingobisnes lopahti, RoPS sinnittelee silti

Rovaniemen Palloseura sijoittui jalkapallon Veikkausliigassa 2015 peräti hopealle. Viime vuonnakin tuli kuudes tila, mutta täksi kaudeksi seuran pelaajabudjettia jouduttiin leikkaamaan ja se on väistämättä näkynyt menestyksessä.

RoPSin taloustilanne on tiukka. Se johtuu seuran taloutta turvanneen bingotalobisneksen tuottojen laskusta.

RoPS joutuu tulemaan vähillä resursseilla, mutta olosuhteisiin nähden valmentaja Juha Malinen on jälleen tehnyt erinomaista työtä. Maanantaina Helsingissä RoPS yllätti sarjakärki HJK:n 1-0 aiheuttaen HJK:lle kauden ensimmäisen kotitappion.

RoPS turvautuu nuoriin pelaajiin. 17-vuotias Juho Hyvärinen oli järjestelemässä RoPSin maalia.

- Mä pääsin etupuolelle riistämään. Syötin omille. Itse kaaduin siinä vaiheessa. Syöttö ilmeisesti meni omille ja riparista Eze laittoi sisään, Hyvärinen kertoi.

Hyvärinen kesti hyvin HJK:n antaman paineen.

- Oli alussa vähän kylmät jalat. Varmaan johtui matkustelusta. Mutta kyllä ne lämpenivät sitten. Ihan hyvin meni loppujen lopuksi, hän sanoi.

RoPS joutuu tällä kaudella tulemaan toimeen vähillä resursseilla. Se avaa Hyvärisen kaltaisille lupaaville nuorukaisille mahdollisuuksia.

- Nyt on tullut tosi hyvin vastuuta. Tietenkin otan kaiken irti siitä, minkä saan. Saan kehittyä ja tää on mulle hyvä.

Vaikeasta tilanteestaan huolimatta RoPS on sarjataulukossa kahdeksantena.

- On ollut vähän liikennettä, mutta nyt alkaa tuloksia tulemaan pikkuhiljaa. Alkuhan oli vähän outo, kun oli paljon nuoria. Kokemusta oli vaan parilla kaverilla ja niitäkin lähti pari. Mutta hyvin se on mennyt, Hyvärinen kertoi.

Suomen nuorten maajoukkueissa pelannut Hyvärinen kiinnostaa ulkomailla.

- En ole vielä käynyt ulkomailla , mutta kysyntää on ollut. Ei ole tullut oikeanlaista paikkaa vielä. Italiasta muun muassa tullut, Hyvärinen paljasti.

RoPSin kokeneelle valmentajalle Juha Maliselle Hyvärinen antaa tunnustusta.

- Malinen on hyvä koutsi nuorille. Vaativa, joka saa kaiken ulos pelaajista. Mulle tosi hyvä henkilökohtaisesti. Saa kaiken irti kyllä reeneissä ja peleissä.

Valmentaja Malinen vaikutti hieman yllättyneenkin voitosta.

- Arvokas päänahka ehdottomasti. HJK on tästä pelistä huolimatta paras joukkue. Sen takia näitä pisteitä ei voitu millään tavalla budjetoida, Malinen sanoi.

Malisen mukaan lähtökohdat olivat aika vaikeita.

- Tän ottelun takana oli meillä aika paljon värikkäitä tapahtumia. Yksi pelaaja tuli suoraan lentokentältä ja kävi vielä kentälläkin. Kaikenlaista on tapahtunut. Mä en niitä ala toistamaan.

RoPS on joutunut tinkimään budjetistaan. Silti Malinen on vienyt joukkuetta kauden aikana eteenpäin.

- Edellisessä HJK-pelissä meillä ei ollut mitään saumaa haastaa HJK:ta. Tänään hallittiin oikeasti peliä. Multa kysyttiin ennen peliä, että ketkä ovat HJK:n vaarallisimmat pelaajat. Se minua ei kiinnosta, vaan se, ketkä puolustuksessa pelaa ja ketkä me halutaan haastaa, Malinen sanoi.

- Parina vuotena ollaan pelattu hyviäkin pelejä HJK:n kanssa. Tänään tuli onnistuminen, Malinen jatkoi.

Yhdestä voitosta Malinen ei innostu silti liikaa. Pelaajistoon tulee taloudellisten realiteettien takia muutoksia.

- Kyllä tässä tekemistä on. Trafford (Charles) lähtee ja saattaa lähteä joku muukin.

Malinen painottaa, että lauantaina Helsingissä edessä on merkittävä peli karsijan paikalla olevaa HIFK:ta vastaan.

- Meidän täytyy huolehtia, että tää seura jatkaa. Se on ensimmäinen asia. Ja nyt kun tulee vielä muutoksia, niin mä luulen, että me joudutaan ottamaan takapakkia vielä tässä. Tämän viikon pääottelu on meillä lauantaina Helsingissä.