Urheilun tulevaisuus on Afrikassa

Afrikassa ei juuri ole järjestetty urheilun arvokisoja. Etelä-Afrikka teki 2010 poikkeuksen jalkapallon MM-kisoillaan. Vaikka rikollisuus toi lieveilmiönsä, oli Etelä-Afrikan MM-turnaus julkisuuskuvaltaan positiivisempi tapahtuma kuin Rio de Janeiron olympialaiset.

Kehittyneissä maissa Afrikka herättää useasti kielteisiä mielikuvia. Kielteisimmät mielipiteet esittävät usein ne, jotka eivät ole koko maanosassa koskaan käyneetkään ja yleistävät Afrikan yhdeksi kokonaisuudeksi, kuten Suomi voitaisiin yhdistää samaksi kokonaisuudeksi Bulgarian kanssa.

Afrikassa kieltämättä riittää ongelmia, mutta maanosassa on myös useita hurjalla vauhdilla kehittyviä talouksia. Uudella maailmanmahdilla Kiinalla on monen Afrikan maan talouskehityksessä merkittävä rooli.

Yksi kovalla vauhdilla kehittyvistä Afrikan talouksista on Kenia, joka on niittänyt mainetta urheilussakin. Kenia on hallinnut juoksulajeja 1960-luvulta lähtien, mutta nyt Kenia aikoo todistaa taitonsa myös arvokisajärjestäjänä.

Kenia on ilmoittanut hakevansa 2023 yleisurheilun MM-kisoja maan pääkaupunkiin Nairobiin. Keniassa on vireillä useita stadionhankkeita, joita rahoitetaan yksityisin varoin. Maan keskiluokka kasvaa ja se kaipaa viihdettä.

Nairobissa järjestettiin heinäkuussa jo yleisurheilun alle 18-vuotiaiden MM-kisat. Tapahtuma onnistui ja todennäköisesti se auttaa Kenian aikuisten MM-kisahanketta.

Lienee selvää, että yleisurheilun ja muidenkin suurten urheilulajien MM-kisoja järjestetään Afrikassa tulevina vuosikymmeninä. Afrikka voikin auttaa yleisurheilun suosion uuteen nousuun. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa lajin suosio on taantunut.

Köyhyys tuskin katoaa Afrikasta lähiaikoina, mutta keskiluokka vaurastuu siellä joka tapauksessa. Urheilubisnes tietysti kaipaa uusien potentiaalisten asiakkaidensa rahoja.

Maailma muuttuu nopeasti. 1980-luvulla harva olisi uskonut, että Kiinassa pelataan 2010-luvulla rahakasta jalkapallosarjaa, johon on varaa hankkia merkittäviä maailmantähtiä. 1990-luvulla harva olisi uskonut, että Venäjälle perustetaan 2008 rahakas jääkiekon KHL-liiga, jossa pelaa useita Suomen maajoukkuepelaajia.