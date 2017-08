NHL tekemässä paluuta Suomeen

NHL:n varakomissaari eli Bill Daly kertoo The Athletic-sivustolla, että NHL todennäköisesti järjestää runkosarjaotteluitaan kaudella 2018-19 Suomessa. Ulkomailla pelattavat runkosarjaottelut palaavat NHL:n ohjelmaan jo tällä kaudella. Lokakuussa alkavalla kaudella NHL-otteluita pelataan Pohjois-Amerikan ulkopuolella Ruotsissa ja Kiinassa.

NHL-järjesti virallisia otteluitaan Helsingissä aiemmin 2009-11. Syksyllä 2009 Hartwall-areenalla kohtasivat Chicago Blackhawks ja Florida Panthers. 2010 vastakkain olivat Helsingissä Minnesota Wild ja Colorado Avalanche. 2011 tositoimissa nähtiin Helsingissä itse Teemu Selänne, kun Anaheim Ducks kohtasi Buffalo Sabresin.

Liput Helsingin NHL-matseihin menivät hyvin kaupaksi. Harva valitteli kovista lippuhinnoista toisin kuin jääkiekon MM-kisoissa 2012, joissa Yhdysvaltojen ja Kanadan joukkueiden NHL-tähtien kohtaamista vaivautui seuraamaan paikan päälle vain reilut 3000 katsojaa. Harva näytti muistavan, että Kanada ja USA kokoavat MM-kisajoukkueensa NHL-kiekkoilijoista ja vastakkain oli tasokkaampia joukkueita kuin Helsingissä pelatuissa NHL:n runkosarjaotteluissa.

Ennen vuotta 2009 NHL-seurat kävivät Suomessa pelaamassa näytösotteluja. Nekin vetivät hyvin yleisöä.

Suomessa NHL-jääkiekko kiinnostaa ja epäilemättä areena saadaan täyteen korkeillakin lipunhinnoilla, jos mukana on tunnetumpia suomalaispelaajia. NHL-jääkiekolla on Suomessa paljon faneja, joilla harvemmin on mahdollisuuksia matkata seuraamaan pelejä Pohjois-Amerikkaan.

Edellisinä vuosikymmeninä väläyteltiin ideoita eurooppalaisesta NHL-liigasta. Vakavalla pohjalla suunnitelmat eivät ole kuitenkaan olleet.

NHL:n laajentuminen uusille mantereille ei ole tällä hetkellä ajankohtaistakaan. NHL:llä on paljon ongelmia päämarkkina-alueellaan Yhdysvalloissa. Kasvua siellä on ollut vähän ja muutaman vuoden kuluttua uhkaa työsulkukausi, kun pelaajayhdistys ei ole halukas tinkimään palkoistaan.

Jääkiekko on suuri laji vain muutamassa Euroopan maassa, eikä NHL-mittapuun jääkiekkotoiminta olisi Euroopassa kannattavaa. KHL:n rahoituskin perustuu Venäjän valtion politiikkaan kulttuurimarkkinoinnistaan.

Euroopan runkosarjapeleillään NHL haluaa palvella Euroopan fanejaan. Samalla NHL yrittää kiillottaa julkisuuskuvaansa, joka sai tahroja, kun sarja ei päästänyt pelaajiaan Pyeongchangin ensi talven olympiaturnaukseen.