Loistava uutinen Susijengille

Suomen miesten koripallomaajoukkue Susijengi jatkaa valmistautumistaan EM-kisoihin tällä viikolla Prahassa. Siellä vastaan tulee perjantaina Tshekki.

Suomelle tuli alkavalla viikolla hyviä uutisia. Petteri Koponen on saanut lääkäriltä luvan täysipainoiseen harjoitteluun ja tiistaina Koponen aloittikin täysipainoiset joukkueharjoitukset muun joukkueen kanssa.

Koponen sai yläraajavamman Espanjan ACB-liigan viimeisillä runkosarjakierroksilla. Kuntoutuminen on kestänyt kaksi ja puoli kuukautta.

- Tässä on vedetty pitkä aika ilman palloa, ja heittämisessä olen vielä kaukana normaalitasostani. Katsotaan tilannetta ja tunnustellaan ihan kaikessa rauhassa, Koponen kertoo Koripalloliiton tiedotteessa.

- Toistaiseksi kuntoutuminen on edennyt aikataulussa. Toivotaan, että suunta on nousujohteinen, eikä takapakkeja tule. Tässä on onneksi vielä pari viikkoa aikaa ennen kisojen alkua, Koponen jatkaa.

Suomi on joutunut tulemaan harjoitusotteluissaan toimeen ilman Koposta, jonka merkitys on joukkueelle valtava. Koponen on yksi parhaista Euroopan sarjoissa pelaavista pelintekijöistä. Hänen merkityksensä Susijengille on ollut viime vuosien arvoturnausmenestyksissä valtava.

Ilman Koposta Suomi saavutti viime lauantaina harjoituskauden ensimmäisen voittonsa, kun Turkki kaatui Cagliarissa.

- Valmistavissa maaotteluissa voittaminen on toki tärkeää itseluottamuksen kannalta, ja siksi on hyvä, että onnistuimme siinä Turkkia vastaan. Olkoonkin, että voitto ei ollut kovin kaunis, eikä puolustuksemme ollut erityisen hyvää. Voitimme Turkin ensimmäisen puoliajan hyökkäyspelillä – unohtamatta Teemu Rannikon loppuhetkillä kalastamaa hyökkääjän virhettä, Suomen päävalmentaja Henrik Dettmann kommentoi Koripalloliiton mukaan.

- Uskon myös, että tavallisissa olosuhteissa olisimme kääntäneet perjantain Italia-ottelun voitoksemme. Tuomarit eivät puhalla tahallaan ns. ”kotiinpäin”, mutta italialaisina he ovat tottuneet kunnioittamaan oman maansa pelaajia, kun taas meidän pelaajiamme he eivät tunne eivätkä siten osanneet kunnioittaa. Kuten pelin nähneet tietää, siitä syntyy kohtuuton etu toiselle joukkueella. EM-kisoissa pääsemme pelaamaan puolueettomien tuomareiden eteen, ja silloin tämä muuttuja häviää, Dettmann jatkoi.

Tshekin koripallo on ollut nousussa. Edellisessä EM-turnauksessa 2015 Tshekki eteni puolivälieriin, kun Suomen matka katkesi neljännesvälierävaiheessa. Serbia katkaisi sekä Suomen että Tshekin tien.

- Prahassa jatkamme siitä, mihin Cagliarissa jäimme. Tshekki on tässä vaiheessa hyvä mittari matkallamme kohti EM-kotikisoja

Tshekki-ottelun jälkeen ennen EM-kisoja Suomi kohtaa ensi viikon perjantaina vielä Venäjän. Ottelu pelataan EM-kisojen Helsingin näyttämöllä Hartwall-areenalla.

EM-kisaurakkansa Suomi aloittaa 31. elokuuta ottelulla Ranskaa vastaan.