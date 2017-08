Suomen jalkapallo siirtyy Pertti Alajan jälkeiseen aikaan

Palloliiton puheenjohtaja Pertti Alaja menehtyi torstain ja perjantain vastaisena yönä. Hän hävisi taistelun syöpää vastaan.

Alaja valittiin Palloliiton puheenjohtajaksi 2012, mutta sitä ennenkin hän oli Suomen merkittävimpiä jalkapallojohtajia vuosien ajan.

Jalkapallojohtajana Alaja teki ennen kaikkea merkittävän kansainvälisen uran. Hän loi verkostoja Suomelle Kansainvälisessä Jalkapalloliitossa FIFA:ssa ja Euroopan Jalkapalloliitossa UEFA:ssa ja sai näissä johtavissa järjestöissä useita luottamustehtäviä.

Suomessakin Alaja ansaitsi asemansa teoillaan, eikä ”hyvä veli” -verkoston avulla, kuten perusteettomassa kritiikissä on väitetty. Alaja sai jalkapalloihmisiltä paljon kiitosta ja hänet valittiin puheenjohtajaksi siitä syystä, koska oli monien mielestä kiistatta paras henkilö tehtävään.

Alaja oli tekemässä merkittävää taustatyötä sen eteen, että jalkapallo on Suomessa ylivoimaisesti harrastetuin urheilulaji. Nykyään Suomessa on noin 132 000 rekisteröityä pelaajaa määrän noustessa jatkuvasti. Penkkiurheilijoiden suosiossa jalkapallo on kirinyt jääkiekon etumatkaa umpeen.

Myös naisten jalkapallo astui Suomessa Alajankin työpanoksen myötävaikutuksella merkittävästi eteenpäin. Harrastajamäärät nousivat ja naisten maajoukkue pelasi myös EM-kisoissa 2005, 2009 ja 2013.

Urheilullinen menestys vain on jäänyt Suomen maajoukkueilla vaatimattomaksi. Alaja oli jalkapallopäättäjänä tietysti vastuussa ja Suomen maajoukkuefanien otteluissa näkyvillä pitämät ”Alaja ulos” -lakanat olivat urheilullisten asioiden valossa perusteltujakin.

Alaja ei ole nykyiseen alavireeseen kuitenkaan yksin syyllinen, eikä hänen eronsa olisi mitään muuttanut. Ennen kaikkea syypäänä oli valtiovallan tukema päätös juniorivalmennuksen tasapäistämisessä 1990-luvun lopulla. ”Kaikki pelaa”

-ideologia tuhlasi monia huippulahjakkuuksia ja tulokset näkyvät siinä, ettei A-maajoukkue ole voittanut käynnissä olevissa MM-karsinnoissa yhtään ottelua.

Korjausliike on suomalaisessa juniorijalkapallossa tehty. Harjoitusolosuhteet ovat kunnossa ja harrastajia on jalkapallolla Suomessa paljon.

Kansainvälinen kilpailu vain on kovaa. Seuratyötä on tehostettava ja juniorivalmentajien osaamista parannettava, jotta eteenpäin mentäisiin ihan oikeasti.

Jari Litmasen ja Sami Hyypiän johtaman kultaisen sukupolven jälkeen Suomen taso romahti. Alajan seuraajien haasteena on ennen kaikkea suomalaisen jalkapallon uskottavuuden palauttaminen.