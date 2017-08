Antti Muurinen vastasi erohuutoihin voitolla

Kehnoa kautta läpikäyvä HIFK pelasi jalkapallon Veikkausliigassa lauantaina 120-vuotisjuhlaottelunsa. HIFK:n fanit vaativat kannustushuudoissaan valmentaja Antti Muurisen eroa. Moinen on tällä kaudella toistunut useammassa ottelussa.

Tällä kerralla Muurisen ryhmä vastasi kritiikkiin voitolla kaadettuaan Rovaniemen Palloseuran 1-0. Pekka Sihvola teki komean, joskin hieman onnekkaankin voittomaalin.

HIFK:lle voitto oli todella tärkeä. Joukkue on sarjassa yhtä toiseksi viimeisenä, mutta ero jumbona olevaan JJK:hon kasvoi kahdeksaan pisteeseen. Viimeiseksi jäänyt joukkuehan putoaa sarjasta suoraan.

- Tämä oli meille elintärkeä voitto. Joukkue noudatti upealla tavalla ennen ottelua laadittua pelisuunnitelmaa. Puolustimme maltillisesti ja saimme pidettyä RoPS:n poissa varsinaisilta maalipaikoilta. Erikssonin nollapeli ja Sihvolan upea voittomaali lämmittävät erityisesti mieltä, Muurinen hehkutti Veikkausliigan verkkosivujen mukaan.

HIFK on enää neljän pisteen päässä PS Kemistä, joka lauantain kotiottelussaan hävisi FC Interille surkealla esityksellä 1-5.

- Lopputulos ei jätä jossitteluille sijaa. 1-5-kotitappio on karmeimpia juttuja jalkapallossa. Ensimmäiseen kymmenminuuttiseen olin tyytyväinen, sitten onnekas maali ja toinen. Kyllähän näitä sattuu, mutta sen jälkeen nouseminen on todella vaikeaa, PS Kemin valmentaja Jari Åhman kommentoi.

Åhman myöntää tilanteen tukaloituvan.

- Takaa tulevat ovat taas lähempänä ja ylempänä olevat alkavat karata, joten sitä se merkitsee. En kuitenkaan halua ajatella negatiivisesti, vaan katsoa eteenpäin. Mieluimmin katson, että alapuolella oleviin joukkueisiin on vielä eroa. Mutta totta on, että joudumme loppukauden tekemään kovasti töitä.

Päivän kolmannessa ottelussa SJK voitti FC Lahden 1-0. SJK:n valmentajaksi kesäkuun alussa tullut Manuel Roca on saanut joukkueensa pelin paremmalle tolalle, vaikka HJK:lle joukkue viime viikolla hävisikin 0-6. HJK-ottelun tappio on SJK:lle ainoa viimeisestä kahdeksasta ottelusta.

Ensimmäisen tappionsa kolmeen kuukauteen kokenut FC Lahti on sarjataulukossa vielä toisena, mutta eroa kolmantena olevaan SJK:hon on vain kolme pistettä. SJK on alkukauden valmentajasekoilujensa jälkeen nousemassa mitaleille. SJK:n pelaajamateriaalia ajatellessa mitalitta jääminen olisi toki alisuoritus.