FC Barcelona suri terrori-iskun uhreja, ottelusta tuli voitto

Barcelonassa viime torstaina tapahtunut terrori-isku on järkyttänyt kaupunkia syvästi. Elämää on pyritty jatkamaan kaupungissa niin normaalisti, kuin vain on mahdollista.

Sunnuntaina FC Barcelona pelasi Camp Nou-stadionillaan Espanjan La Ligassa kauden avausottelunsa, jossa kohtasi sevillalaisen Real Betisin. Tunnelma oli luonnollisesti apea.

Barcelonan pelaajilla ei ollut nimiä selkämyksissä. Kaikkien pelipaidoissa luki Barcelona.

Itse ottelu päättyi odotetusti Barcelonan voittoon. Pelin päätyttyä lukemat taululla olivat 2-0, mutta numerot olisivat voineet olla suuremmatkin. Lionel Messi osui tolppaan peräti kolmesti.

Betis teki avausmaalin omiin. Toisen maalin viimeisteli Sergi Roberto.

FC Barcelona sai niskoilleen paljon kritiikkiä hävittyään Espanjan Supercupin finaalin Real Madridille yhteismaalein 1-5. Terrori-iskun jälkeen joukkuetta kiitettiin, että se pelasi sunnuntaina ja osallistui muutenkin näkyvästi iskun uhrien tukemiseen suuren surun keskellä.