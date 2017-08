Jokerit mielenkiintoisella ryhmällä KHL-kauteen, joukkueen pitäisi olla nyt parempi

Jokerit aloittaa keskiviikkona neljännen kautensa jääkiekon KHL-liigassa. Päävalmentaja Jukka Jaloselle kausi Jokereissa on toinen.

Viime kaudella Jokerit jätti itsestään alavireisen kuvan. Runkosarjassa peli oli vuoristorataa ja pudotuspeleissä noutaja tuli ensimmäisellä kierroksella Moskovan TsSKA:n voitettua suoraan neljässä ottelussa.

Viime kauden jälkeen Jokereihin on tullut merkittäviä vahvistuksia. Paperilla joukkue näyttää viime kauden ryhmää paremmalta.

- Lupaavalta näyttää. Hyvin rakennettu joukkue. Enemmän kilpailua kuin viime kaudella ja pelaajat joutuvat todellakin taistelemaan pelipaikoistaan, Jalonen totesi maanantaina.

Jokereiden viimeiset harjoituspelit eivät sujuneet niin hyvin.

- Työtäkin on. Joukkuepeli on hakusessa vielä. Viisikkopelissä on töitä. Kaikki eivät ole samalla sivulla vielä, Jalonen myöntää.

Harjoituspeleissä oli Jalosen mukaan paljon positiivisia asioita.

- Alivoimapeli oli erittäin hyvää, Jalonen korostaa.

Jokereiden puolustuksessa nähdään maailmanmestari ja kaksinkertainen olympiamitalisti Sami Lepistö. Hän palasi Jokereihin kymmenen vuoden tauon jälkeen.

- Sanoisin olevani sama kundi kuin silloin, kun lähdin maailmalle, mutta tietysti kokeneempi ja toivottavasti kehittynyt paremmaksi pelaajaksi, Lepistö arvioi.

Jokereilla on muitakin mielenkiintoisia hankintoja.

- Meillä on kasassa laadukas nippu. Taustajoukot ovat tehneet hyviä hankintoja. Olemme työteliäitä mutta myös taitavia. Meillä on lahjakkuutta ja kokemusta sekä hyvät maalivahdit ja hyvä valmennus. Esimerkiksi Matti Gilroy on ollut vuosia KHL:n pistepörssin kärjessä ja on hyvä myös puolustussuuntaan. Mike Lundin on tosi varma pakki, ja myös Tommi Kivistö on todella hyvä. Sitten on ulkomaalaisista O´Neilliä (Brian), Reginiä (Peter) ja Jenseniä (Nicklas). Kaikkiaan hyvä ja laadukas hyökkäys, ja vielä Karrin (Rämö) tulo maalille. Pelkkää posia, Lepistö kommentoi joukkueesta.

Lepistön mielestä Jokereiden treenijakso on sujunut hyvin, vaikka viimeisissä harjoituspeleissä takkiin tulikin. Hänen mukaansa suomalaisissa harjoitusmetodeissa ollaan Venäjää edellä.

- Ollaan treenattu fiksummin kuin Venäjällä. Treenaus on nykyaikaisempaa. Ei ole kahdeksaa tuntia tarvinnut metsässä juosta. Harjoituskauden jälkeen ei ole puhki, Lepistö arvioi.

Jokerit kohtaa joulukuun alussa Helsingissä järjestettävässä ulkoilmaottelussa SKA Pietarin.

- Odotan ehkä eniten ulkoilmapeliä, sillä en ole ennen pelannut ulkona. Se tulee olemaan spektaakkeli. Ja tietenkin kotiavaus, kun pääsee omien fanien edessä pelaamaan, Lepistö totesi.

Lepistö lienee myös vahva ehdokas Suomen joukkueeseen ensi helmikuussa Pyeongchangin olympiaturnaukseen. NHL ei ole mukana ensi talven olympialaisissa

Jokereiden pelaajistosta löytyy myös 18-vuotias Nashville Predatorsin tämän kesän ykkösvaraus, hyökkääjä Eeli Tolvanen.

- Hän on lahjakkaimpia nuoria pelaajia, joita olen valmentanut. Verrattavissa Patrik Laineeseen tai Jesse Puljujärveen. Hän voi kehittyä merkittäväksi pelaajaksi, kommentoi Jalonen Tolvasesta.

Jokerit pelaa kauden kahdeksan ensimmäistä otteluaan vieraissa. Kotiavaus on vasta 16. syyskuuta, kun vastaan tulee Dinamo Riika.

- Pakko lähestyä peli kerrallaan. Hyvä asia on, että joukkue hitsautuu, kun vieraspelimatkoilla ollaan enemmän yhdessä. Voittaminen on vieraissa tietysti vaikeampaa, Jalonen toteaa.

Kauden avausottelunsa Jokerit pelaa keskiviikkona Valko-Venäjän pääkaupungissa Minskissä.