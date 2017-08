Suomi on hämmästyttävän hyvä lentopallossa

Lentopallon EM-turnaus alkaa ensi torstaina Puolassa. Suomi on mukana EM-tasolla jo kuudetta kertaa peräkkäin.

Jalkapallolla on Suomessa yli 130 000 rekisteröityä pelaajaa, mutta lajin miesten arvoturnauksissa Suomi ei ole ollut mukana koskaan. Lentopallolla on Suomessa harrastajia vain noin 12 000, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomi on ollut EM-kisoissa joka kerta 12 parhaan joukossa ja EM-kisoissa 2014 peräti yhdeksäs. Suomi on mukana MM-kisoissa myös 2018.

Lentopallon nousu perustuu Mauro Berruton tuloon päävalmentajaksi viime vuosikymmenellä. Hän toi miesten maajoukkueeseen uutta kansainvälistä toimintatapaa, jonka tulokset puhuvat puolestaan.

Suomen nykyinen päävalmentaja, Berruton opeista maajoukkuepelaajana nauttimaan päässyt Tuomas Sammelvuo, on saanut pidettyä tason. Uusi sukupolvi on tullut maajoukkueeseen onnistuneesti.

Suomi kohtaa EM-kisojen avausottelussaan torstaina Viron. Siinä ottelussa ratkaistaneen jo Suomen jatkopaikka. Muut alkulohkovastustajat Puola ja Serbia ovat vaikeampia voitettavia ja kolmen joukkoon lohkossa pitäisi päästä, jos mielii jatkoon.

Vaikka Suomi jäisi alkulohkoon, on silti muistettava, että jo arvokisapaikka on hieno saavutus. Lentopallo on yksi maailman harrastetuimmista pallopeleistä ja Euroopassa lajin taso on maanosista kaikkein kovin.

Valitettavasti Suomen lentopallomenestys koskee vain miesten maajoukkuetta. Naisten A-maajoukkue on pärjännyt vaisusti. Potentiaalia naisten puolella olisi paljon parempaan.