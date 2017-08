Huulirasvakärystä ei armoa, Johaug ei pääse olympialaisiin

Urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin CAS ilmoitti tiistaina asettaneensa norjalaishiihtäjä Therese Johaugin 18 kuukauden kilpailukieltoon. Johaugin kilpailukielto päättyy 18. huhtikuuta, joten häntä ei nähdä ensi talvena Pyeongchangin olympiakisoissa.

Kansainvälinen Hiihtoliitto FIS vaati Johaugille kovempaa rangaistusta 13 kuukauden kilpailukieltoa, jonka Norjan urheiluliitto hänelle antoi. Norjalaisten päätöstä kritisoitiin paljon, koska se oli ajoitettu sopivasti päättyväksi juuri ennen Pyeongchangin kisoja. Viime talvena Johaug nähtiinkin Pyeongchangissa kilpailupaikkoihin tutustumassa.

Johaug kärähti viime syksynä anabolisesta steroidista clostebolista. Johaug selitti käyttäneensä Italiassa Trofordermin-nimistä huulirasvaa, jota Norjan maajoukkuelääkäri hänelle suositteli.

Huulirasvaselityksestä on vedetty paljon huumoria, mutta asiantuntija-arvioissa on todettu, että huulirasvasta voi hyvinkin kärytä. Tosin omituiseksi asian teki, ettei Norjan maajoukkuelääkäri ollut tietoinen, että huulirasvassa on anabolisia steroideja. Italiassa Trofordermin-pakkauksissa on kaiken lisäksi varoitustarra doping.