Suomi tavoittelee tosissaan paikkaa lentopallon olympiaturnaukseen

Suomi aloittaa urakkansa lentopallon miesten EM-kisoissa torstaina ottelulla Viroa vastaan. EM-kisoissa Suomi on jo kuudetta kertaa peräkkäin. Lisäksi Suomi on mukana MM-tasolla 2018 toista kertaa peräkkäin.

Lentopalloliiton urheilutoiminnan johtaja Sami Heikkiniemi kertoo seuraavien asioiden olevan menestyksen taustalla:

- Yksittäisenä tekijänä oli Mauro Berruton palkkaaminen kansainväliseltä huipulta maajoukkueen päävalmentajaksi. Hänellä oli ymmärrys siitä, mitä se vaatii. Harjoitusmäärät ja leirimäärät nousi huikeasti lähellä sitä, mitä ne on tänään eli 110 vuorokautta, mikä on hurja määrä, kun miettii, että kaverit vetää vielä täyden ammattilaiskauden, Heikkiniemi kertoi Sport Contentille.

- Pelaajat pääsivät myös pelaamaan huippuseuroihin muita maailman huippuja vastaan. Kuortaneen valmennuskeskuksenkaan toimintaa ei voi unohtaa, eikä normaalia hyvää seuratoimintaakaan. Paljon hyviä asioita tehtiin. Kirsikkana kakun päälle tuli tämmöinen maajoukkuemenestys, Heikkiniemi jatkaa.

Suomessa lentopallolla on vain noin 12 000 rekisteröityä pelaajaa. Pienestä massasta tulee todella kovia pelaajia.

- Kyllä me varmaan jollakin tavalla lahjakkuus tunnistetaan. Myös henkinen lahjakkuus. Ne kaverit, jotka haluaa oikeasti eteenpäin, saadaan siitä massasta ulos. Meillä ei ole varaa luopua yhdestäkään pelaajasta. Niistä tulee pitää tosi hyvää huolta. Silloin, kun ei ole massoja, on lähestyminen sellainen, arvioi Heikkiniemi.

- Luulen, että meillä on siitä etuja isompiin lajeihin. Jokainen tyttö ja poika, joka pelaa, niin pitää miettiä se yksilöllinen polku, miten tämä nuori pääsee eteenpäin. Kuortane on yksi vaihe ja seuraava vaihe on sopiva liigajoukkue. Ei voi myöskään väheksyä päävalmentajan roolia ensimmäisen ammattilaissopimuksen tekemisen auttamisessa, Heikkiniemi jatkaa.

Lentopalloliitto ja Suomen Olympiakomitea pyrkivät tosissaan siihen, että miesten lentopallomaajoukkue pelaisi Tokion olympiakisoissa 2020. Edellisen kerran suomalainen palloilujoukkue on ollut kesäolympiakisoissa mukana 1980 Moskovassa. Silloin miesten jalkapallomaajoukkue pääsi mukaan takaportin kautta Länsi-Saksan ja Norjan boikotoitua kisoja.

Heikkiniemen mukaan usko Suomn olympiapaikkaan on vahva, vaikka olympialentikseen pääsee vain 12 joukkuetta.

- Ei me lähdettäisi tavoittelemaan olympiapaikkaa, jos me ajateltaisiin, että se olisi epärealistinen. Mutta karsintajärjestelmää ei vielä tiedetä ja Euroopan taso on huikea. Me uskotaan siihen 100 prosenttisesti ja toivottavasti Puolaan EM-kisoihin lähtevät 4000 kannattajaa uskovat siihen 100 prosenttisesti. En ihan vielä hotellia varaisi Tokiosta, mutta kyllä kannattaa ruveta katsomaan.

Heikkiniemen mukaan lentopallon harrastajien määrä on Suomessa pienessä nousussa.

- Ilokseni huomasin, että kahdeksanvuotiaissa harrastajamäärät olivat kasvaneet kymmenessä vuodessa. Kilpailu on kovaa ja tosi iloinen olen, että nuoret löytävät myös muita lajeja. Urheilu on tärkeää lentopallo mukaan luettuna.

Arvokisamenestys on koskenut vain miesten lentopallomaajoukkuetta. Naisten lentopallomaajoukkue on selviytynyt EM-kisoihin vain 1977 ja 1989. Euroopan liigassa tuli tänä kesänä finaalipaikka, mutta maailman huippujen haastajaksi matka on pitkä.

- Tytöille pitäisi luoda näkymä, että mikä on se polku eteenpäin. Miten voi päästä pelaamaan ammattilaisena. Tytöt myös kehittyvät eri tahtia kuin pojat. Tytöillä kriittinen ikä on yläasteiässä. Meidän järjestelmä on tukenut Kuortaneella hyvin sitä lukioikää, mutta tytöissä ratkaisu pitäisi tehdä yläasteiässä ja siinä yläkouluvaiheessa meidän suomalainen urheilujärjestelmä on vielä aika lapsenkengissä, arvioi Heikkiniemi syistä, miksi miehet ovat nostaneet tasoaan naisia enemmän.

- Tyttöjen pitää tehdä ratkaisuja 12-13 -vuotiaina, kun pojille riittää ratkaisu 16-vuotiaana, Heikkiniemi jatkaa.