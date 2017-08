”Kaurismäkeläisestä tunnelmasta” viimein eroon? CHL hakee nostetta uudella formaatilla

Jääkiekon mestareiden liiga Champions Hockey League (CHL) käynnistyy torstaina. Keski-Euroopassa CHL:n peleissä on käynyt läpi, kun sarjan nykymuotoinen versio aloitti 2014. Suomessa yleisöä on ollut kuitenkin paljon vähemmän kuin SM-liigan peleissä ja tunnelmaa on irvailtu jopa ”kaurismäkeläiseksi”.

Menestymättömyys hämmästyttää ja lienee pitkälti kiinni vähäisestä markkinoinnista, koska itse tuote ei ole huono. Ovathan CHL-pelit useasti tasokkaampia kuin Liigan runkosarjapelit ja CHL:ssä tehdään myös mielenkiintoista tasonmittausta Euroopan kiekkoliigojen välillä. On mahdollisuus nähdä joukkueita, jotka harvemmin Suomessa pelaavat.

CHL:ää on kritisoitu liian suuresta joukkuemäärästä. Nyt formaattia on muutettu ja mukana on enää 32 joukkuetta, jotka kaikki ovat päässeet mukaan kotimaan sarjansa urheilullisen menestyksen perusteella. Suomesta mukana ovat Tappara, KalPa, JYP, HIFK ja TPS.

Hallitseva Suomen mestari Tappara on merkittävä suosikki ainakin alkulohkostaan jatkoon. Tapparan vastustajat ovat Red Bull Salzburg, Banska Bystrica sekä Grizzlys Wolfsburg.

- Haaste on. Pari treenipeliä on vain alla. Mielenkiintoisia pelejä tulee. Suomalaiset joukkueet ovat nuorempia kuin monet vastassa olevat ”karvapersejoukkueet, kommentoi Tapparan päävalmentajaksi paluun tehnyt Jukka Rautakorpi.

JYP kohtaa alkulohkossaan EV Zugin, Wien Capitalsin ja Neman Grodnon.

- Tosi kovia joukkueita jälleen vastassa. Viime kaudella Skellefteå kaadettiin, mutta Bern oli liian kova, kommentoi JYPin päävalmentaja Marko Virtanen.

Virtasen mukaan haastetta riittää siinäkin, että eri maissa pelitavat poikkeavat paljon toisistaan.

- Jokaisella on oma identiteetti ja haastetta riittää. Pitää pystyä vastaamaan. Zug on kiekkotaitava joukkue. Wien on enemmän kamppailujoukkue.

TPS:n uusi päävalmentaja Kalle Kaskinen arvioi, että alkulohkovastustajista kovan haasteen tarjoaa erityisesti tshekkiläinen HC Mountfield.

- Tshekki teki MM-kisoissa minuun suurimman vaikutuksen. Kova haaste on tarjolla, Kaskinen sanoi.

TPS kohtaa myös SC Bernin ja Nottingham Panthersin.

- Oma peli on työn alla. Isoja äijiä on vastassa. Hyvä, että meilläkin parrankasvua, Kaskinen naurahti viitaten pelaajaansa Eric Perriniin.

Stanley Cupinkin voittanut Perrin on aiemmin pelannut myös Bernissä, jota vastaan pääsee pelaamaan TPS:ssä Sveitsissä lauantaina.

- Kauan sitten pelasin siellä. Hieno paikka ja hienot fanit. Siellä pelatessa on hieno tunnelma ja hieno haaste tulee meille, Perrin toteaa.

Liigan viime kauden hopeajoukkueen KalPan alkulohkovastustajat ovat Kometa Brno, Stavanger Oilers ja Malmö Redhawks.

- Meillä on kova lohko. Viime kaudelta tuli hyviä kokemuksia ja varmasti tulee tältäkin kaudelta, arvioi KalPan päävalmentajana Pekka Virran korvannut Sami Kapanen.

Kapasen mielestä CHL on hieno haaste, joka palvelee myös suomalaisten nuorten pelaajien kehitystä.

- Nuorille pelaajille loistava tilaisuus, että CHL:stä tulee jatkumoa kansainvälisille peleille. Erittäin kasvattava tekijä. CHL kasvatti viime kaudella itseluottamusta. Esimerkiksi Skellefteå avasi silmiä, missä mennään.

Viime kaudella yksikään suomalaisjoukkue ei edennyt CHL:ssä kahdeksan parhaan joukkoon. Se herätti keskustelua Suomen SM-liigan tasosta.

- Se on haaste, että pitää kollegoitakin kannustaa tavallaan. Meitä on viisi seuraa mukana ja toivottavasti joku voisi raivata tien sinne finaaliin. Nyt meillä on haasteena näyttää, kun on jatkuvaa spekulointia näistä pelitavoista ja mikä liiga on paras ja vahvin. Tää haaste suomalaisten joukkueiden pitää ottaa vastaan, HIFK:n päävalmentaja Ari-Pekka Selin arvioi suomalaisen seurajoukkuejääkiekon kansainvälistä tasoa.

Euroopan sarjoissa pelitavat vaihtelevat paljonkin. Suomalaisjoukkueiden pelitapaa on kritisoitu.

- Sveitsissä kenttää käytetään sääntöjen puitteissa nopeammin ja pidemmillä etäisyyksillä. Meillä Suomessa peli on organisoidumpaa, mutta täälläkin on viitteitä siitä, että monessa seurassa halutaan aktivoida sitä pelaamista. Mutta se vaatii senkin, että pelaajat on kunnossa ja se on helpompi sanoa kuin tehdä, Selin arvioi.

Ruotsissa paineistaminen on lisääntynyt. Selin uskoo suomalaisseurojen ottavan mallia Ruotsista, mutta muistuttaa, ettei ole yhtä tiettyä tapaa pelata "jääkiekkoa oikein".

- Varmasti menee ja moni on mennytkin siihen suuntaan, mutta mitään yhtä oikeaa pelitapaa ei ole olemassa. Ei MM-kisoissa eikä missään muuallakaan. Muistetaan, että hyvät pelaajatkin tekee sitä lopputulosta.

HIFK kohtaa avausotteluissaan vieraissa Brynäs IF:n ja Red Bull Münchenin.

- Toinen on viime kauden Ruotsin finalisti ja toinen DEL:n eli Saksan viime kauden pytyn voittaja. Kun lähdetään avaamaan molempien rostereita, niin ne on pirun kovia. Moni, joka jääkiekkoa seuraa, näkee vaan, että joukkue tulee Saksasta. Mutta kun näkee niitä pelejä ja pelaajia, niin tilanne on toinen, arvioi Selin vastustajia.

- Me kyllä haastajina lähdetään. Se on ihan selvä. Mutta aiotaan kaikkemme tehdä ja ryöstää ekalla retkueella pisteitä, Selin jatkaa.

HIFK:n kolmas alkulohkovastustaja on Comarch Krakova.

- Puolan mestari. Tulee vasta lokakuussa, joten keskitytään nyt ensin näihin neljään ekaan peliin. Lokakuussa Liigaakin on pelattu jo useita kierroksia, niin sitten meidän tilannekin on paremmin selvillä sitä ottelua varten, Selin arvioi puolalaishaastetta.

CHL:n alkusarjaa pelataan elokuulta lokakuulle. Jokaisen lohkon kaksi parasta pääsee jatkoon.

CHL:n lohkojako:

Lohko A: Tappara, Red Bull Salzburg, Banska Bystrica, Grizzlys Wolfsburg

Lohko B: Kometa Brno, Stavanger Oilers, Malmö Redhawks, KalPa

Lohko C: EV Zug, JYP, Wien Capitals, Neman Grodno

Lohko D: Esbjerg Energy, Ocelari Trinec, Adler Mannheim, HV-71

Lohko E: Cardiff Devils, HC Davos, Vaxjö Lakers, Bili Tygri Liberec

Lohko F: Nottingham Panthers, SC Bern, TPS, Mountfield HK

Lohko G: Comarch Krakova, Red Bull München, HIFK, Brynäs IF

Lohko H: KAC Klagenfurt, Gap Rapaces, Zürich Lions, Frölunda