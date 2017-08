Susijengillä huolestuttava kenraaliharjoitus

Suomen miesten koripallomaajoukkue Susijengi hävisi viimeisessä EM-kisoja edeltäneessä harjoitusottelussaan Hartwall-areenalla Venäjälle 91-100. Suomi oli koko ajan takaa-ajajana, eikä puolustus ollut tasolla, jolla Venäjän tasoista joukkuetta vastaan olisi pitänyt.

- Oli hyviä hetkiä ja huonoja hetkiä. Harmittaa kyllä, että puolustusta ei saatu toimimaan niin hyvin kuin olisi pitänyt saada, kommentoi tämän kesän NBA-varaus Lauri Markkanen.

- Me oltiin vähän jäljessä. Mietittiin liikaa, mitä pitäisi tehdä. Puolustuksessa oltiin askel jäljessä ja ne sai etua. Kommunikoimisen kautta pitää lähteä parantamaan, Markkanen jatkoi.

Markkanen muistutti kyseen olleen vain harjoituspelistä.

- Tää ei ollut se peli, joka meidän piti voittaa. Ensi viikolla alkaa kisat.

Suomi voitti kesän harjoituspeleistään vain yhden.

- Se on turha katsoa liikaa voittoja ja häviöitä. Totta kai olisi kiva ollut voittaa kaikki pelit ja lähteä kauhealla itseluottamuksella kisoihin. Yritetään, ettei se vaikuttaisi, miten näissä peleissä kävi. Haetaan ne positiiviset jutut, mitä puolustuksessa ja hyökkäyksessä tehtiin. Ollaan menty eteenpäin monella osa-alueella, maajoukkueeseen palannut Teemu Rannikko totesi.

Susijengin avausvastustajana EM-kotikisoissa on ensi torstaina Ranska.

- Siellä on kovia pelaajia Euroopan huipulta. Siellä on Nando De Colo, Euroliigan MVP ja monia NBA-pelaajia ja Euroliigapelaajia. Mun papereissa kovempi, taitavampi ja urheilullisempi joukkue kuin Venäjä. Kova työ siinä on, Rannikko ennakoi EM-avausmatsia.

- Tietysti toisin kuin treenipeleissä, tutkitaan vastustaja tarkemmin, kun kisat alkaa, eikä keskitytä vain siihen omaan pelaamiseen, Rannikko jatkoi.

Suomen päävalmentaja Henrik Dettmann myönsi puolustuksen ongelmat.

- Yksi vaihtoehto on ruveta pelaamaan jököjökö-paikkaa tai toinen vaihtoehto on ylläpitää vain pikkaisen parempaa painetta pallon kanssa. Olla vähän aikaisemmin avuissa. Tästähän on puhuttu koko kesä, kommentoi Dettmann.

Dettmannilla oli selitys ongelmille.

- Konsepti on vaikea saada kasaan, mikä johtuu siitä, että tässä on aika paljon uusia pelaajia. Pelaajien roolit vaihtuu. Sekin vaikuttaa, että Petteri Koponen tuli nyt vasta mukaan. Parhaimmillaan Petteri tuo meille puolustuspäähän ison avun, Dettmann jatkoi.

Gerald Lee jr ei pelannut Venäjää vastaan.

- Alaraajavamma. Ei sairaus. Ei ole ennustajaksi, tiedottajaksi tai lääkäriksi, Dettmann sanoi Leestä.

Suomi kohtaa EM-kisojen alkulohkossaan Ranskan lisäksi Slovenian, Kreikan, Puolan ja Islannin. Lohkon neljä parasta etenee jatkopeleihin Istanbuliin.