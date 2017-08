Taitava saksalaisjoukkue antoi HIFK:lle oppitunnin, tunnelmakin huikea

Sveitsin ja Saksan huippujoukkueet näyttävät olevan SM-liigan tasoa edellä. Lauantaina TPS hävisi jääkiekon mestareiden liigassa CHL:ssä Sveitsissä SC Bernille 0-4. Sunnuntaina HIFK taipui Münchenissä Red Bull Münchenille 1-4.

München on voittanut kaksi viimeistä Saksan mestaruutta. Joukkueessa pelaa taitavia pohjoisamerikkalaisia, joilla on NHL-kokemustakin, mutta mukana on myös Saksan maajoukkuepelaajia, jotka saavat peliaikaa.

Saksan liigaa dominoivat pohjoisamerikkalaiset, mutta saksalaispelaajienkin taso on nousussa. HIFK sai kokea sen sunnuntaina kantapään kautta.

- Vireystila oli joukkueella matkustelun jälkeen positiivinen. Päästiin peliin mukaan, mutta toisessa erässä rupesi hajoamaan. Kun on ton tason miesten joukkue vastassa, kovuus ja kamppailutaso, niin pitää olla kovalla tasolla koko ajan, kommentoi TPS:n päävalmentaja Ari-Pekka Selin.

- Kun paljon joutuu olemaan omissa, hyökkäyspeli väsähtää, Selin jatkoi.

Selin ei säästellyt ylistyssanoja Münchenin joukkuetta kehuessaan.

- Kaksinkertainen Saksan mestari. Ihan pro-joukkue koko maailman mittakaavassa. Hieno kokemus saatiin tästä. Pitää olla ymmärrys siitä, mitä meidän tulee tehdä ja pitää pelata.

Selin harmittelee, että joillain suomalaisilla olisi asenne, ettei Saksassa pelattaisi kovatasoista jääkiekkoa.

- Jääkiekkoa seuraavillakin suomalaisilla on ennakkoluuloja jostain maasta tai joukkueesta. Mutta kun näkee nämä joukkueet, ketä näissä pelaa ja tämä taso, joka tänäänkin nähtiin, niin se oli hemmetin hienoa jääkiekkoa tänäänkin vastustajalta, Selin sanoi.

Selin myös painotti CHL:n kovaa tasoa. Nykyään CHL-paikan saa vain urheilullisen menestyksen avulla ja Saksan sekä Sveitsin parhaat joukkueet ovat kovatasoisia.

- Tää ei ole harjoitusturnaus. Tämä on meille totista totta. Yritetään mennä lohkosta jatkoon ja nyt saatiinkin esimakua. Hienoja mahdollisuuksia pelaajille ja valmentajille.

Red Bull München pelaa kotiottelunsa Münchenin Olympiapuistossa vuoden 1972 olympiakisojen palloiluhallissa. Areena ei ollut täynnä sunnuntaina, mutta vajaasta 3000 katsojasta lähti paljon mökää. Kuten Bernissä lauantaina, oli tunnelma futismatsin luokkaa Münchenissä sunnuntaina.

Myös Selin kehui tunnelmaa.

- Olen nähnyt tällaista tunnelmaa elokuussa, mutta en ole Suomessa, Selin naurahti.

Teksti: Otto Palojärvi, München