Keski-Eurooppa tylynä TPS:lle, Saku Koivu kehui paikallista kulttuuria

TPS kävi viime viikolla pelaamassa jääkiekon mestareiden liigaa eli CHL:ää Tshekissä ja Sveitsissä. Turkulaisjoukkueen taso ei riittänyt. Hradec Kralovessa TPS hävisi HC Mountfieldille 1-5 ja Bernissä paikallinen mahtiseura SC Bern oli parempi 4-0.

Bernissä maalinteko oli TPS:lle ylivoimaista, mutta turkulaisten päävalmentaja Kalle Kaskinen näki silti positiivisia asioita.

- Olihan tää nyt paljon parempi jääkiekko-ottelu ja tää oli enemmän suomalaista jääkiekkoa. Oli suomalaisten valmentama huippujoukkue vastassa, Kaskinen sanoi.

- Paljon hyviä hetkiä, mutta täytyy muistaa kuitenkin semmoinen suoritusvarmuus, taitavuus ja kamppailukovuus, niin olihan siinä kuitenkin eroa. Pelillisesti ei isoja eroja löytynyt. Ei tää mihinkään taktisiin viilauksiin kaatunut. Hyvin sätkittiin mukana, Kaskinen jatkoi.

Kaskinen iloitsi, että TPS:n nuoret pelaajat antoivat Bernille niinkin hyvää vastusta.

- Oppia pitää ottaa matkaan. Paras uutinen oli, että kolmos- ja neloskenttä, nuoret pojat, pystyivät niinkin hyvin pelaamaan. Ei me heillä tätä peliä hävitty missään nimessä. Paras uutinen oli, miten nuoret pystyivät pelaamaan. Se kantaa meitä eteenpäin.

Kaskinen toivoo TPS:n kokeneemmalta kaartilta ryhtiä.

- Kokeneetkin pelaajat tulee varmaan jossain vaiheessa. Hitaasti on kausi alkanut heidän osaltaan, mutta kyllä he sieltä tulevat ja silloin me ollaan paljon vahvempia.

- Ei tarvii päätä pensaaseen laittaa. Hienossa paikassa pelattiin ja saatiin tästä kokemuksesta tosi paljon hyviä juttuja. Niillä mennään eteenpäin, Kaskinen jatkoi.

TPS:n kehitysjohtajana toimiva kiekkolegenda Saku Koivu antoi tunnustusta Bernille.

- Vastustaja oli terävämpi ja reagoinnissa valmiimpi. Pystyi kääntämään peliä hiukan nopeammin kuin me. Totta kai on asioita, joita pitää tehdä paremmin, mutta sen eteen tehdään töitä, Koivu arvioi.

CHL palvelee Koivun mielestä erinomaisesti TPS-pelaajien valmistautumista Liigan kauteen.

- Nämä ovat loistavia harjoitustilanteita. Päästään pelaamaan kansainvälisiä huippuotteluita huippujoukkueita vastaan ja valmistetaan joukkuetta kauteen. Nää on pelaajalle loistava näyttöpaikka kansainvälisissä peleissä. Motivaation kannalta palvelee hyvää asiaa.

Katsojia SC Bernin ja TPS:n ottelussa oli lauantaina yli 6000. Tunnelma oli mahtava.

- Joskus 90-luvun alkupuolella pelasin täällä itse. Silloin halli oli täynnä. Mutta kyllä voi vain kuvitella, mitä se on, kun on 14 000 ihmistä ja fiilis korkeimmallaan. Tää on eurooppalaista palloilukulttuuria parhaimmillaan, Koivu sanoi.

Koivu myöntää, että suomalaisilla on tekemistä vastaavan tunnelman luomiseen elokuussa.

- Kyllä meillä on siihen matkaa. Tunnelma aina tiivistyy, kun mennään kevättä kohden, mutta elokuussa ei ole vielä tällaista. Tää on eurooppalaista jalkapallosta lähtöisin olevaa kulttuuria, minkä luomiseen menee aikaa. En tiedä, saadaanko sitä koskaan meille, mutta on pakko ihailla.

TPS saa mahdollisesti uuden areenan Turun rautatieaseman liepeille. Pelkällä uudella areenalla ei Koivun mukaan tunnelmaa kuitenkaan kehitetä.

- Ne on asioita, jotka vie meitä oikeaan suuntaan ja kehittää sitä meidän toimintaa. Mutta kulttuuria luodaan kyllä muualla kuin uusilla rakennuksilla. Tulee syvemmältä se, että saadaan tällaista toimintaa.

Myös Kaskinen kehui Bernin areenan tunnelmaa.

- Hieno tunnelma ja upeat olosuhteet kaikkinensa. Nää on hienoja matseja, eikä näitä koto-Suomessa tässä vaiheessa kautta löydä, Kaskinen totesi tunnelmasta.

Vaikka takkiin tulikin, sai TPS Kaskisen mukaan arvokasta oppia, joka palvelee tulevia taistoja niin Liigassa kuin CHL:ssä.

- Palvelee kaikella tavalla. Tämmöiset kaksi peliä ollaan reissussa. Vähän hitsaudutaan yhteen. Tietysti joku voitto olisi kiva ottaa, mutta tää on parasta mahdollista siitä, miten meidän peliä pystytään kehittämään. Miten yksittäiset pelaajat menee eteenpäin ja miten joukkue kasvaa. Tappioiden pitää tuoda meitä lähemmäksi toisiamme, eikä lähdetä nurkkiin piiloon.

TPS jatkaa CHL-pelejään tällä viikolla Turussa. Torstaina vastassa on Bern ja lauantaina Mountfield.

- Pitää tehdä enemmän kuin yksi maali, vastasi Kaskinen kysymykseen, että missä pitäisi parantaa?

Teksti: Otto Palojärvi, Bern