Jääkiekkolegenda Kari Jalonen viihtyy Sveitsissä, ylistää paikallista työmoraalia

Kari Jalosesta tuli menestyksekkään peliuransa jälkeen arvostettu jääkiekkovalmentaja. Hän on voittanut päävalmentajana SM-liigassa neljä mestaruutta. Suomen maajoukkueessakin tuli hyvää tulosta hänen päätettyään kaksivuotisen pestinsä 2016 MM-hopeaan.

Leijona-pestinsä jälkeen Jalonen siirtyi Sveitsiin SC Bernin joukkueen päävalmentajaksi. Sveitsissä pelataan tasokasta seurajoukkuekiekkoa. Siitä nähtiin selkeä näyte viime lauantaina, kun SC Bern voitti mestareiden liigan eli CHL:n ottelussa TPS:n 4-0.

- Kyllähän me oltiin hyviä. Se kokonaispaketti, 60 minuuttia, oli kyllä vahva joukkue-esitys. Se on se meidän juttu. Tietenkin toi kamppailupelaaminen on sitä, mitä pitää ollakin. Puolustettiin hyvin, reagoitiin hyvin, hyökättiin hyvin kuudella pakilla, Jalonen kommentoi TPS-ottelua.

- Viikon kolmas peli kuitenkin. Tiistaina oli vielä se Zürich, joka pelaa tämän sarjan parhaalla materiaalilla. Silti meillä oli hyvä energia tähänkin peliin. Hyvä testi, koska jouluun asti pelataan joka viikko kolme peliä, Jalonen jatkoi.

Jalosen mukaan mestareiden liiga CHL otetaan Bernissä ja muualla tosissaan.

- Kyllä se scouttaus nykytekniikalla löytyy. CHL:n osalta englantilaisjoukkueet on olleet meihin yhteyksissä ja scoutanneet tarkasti. Kyllä CHL otetaan yhä enemmän tosissaan. Joukkueet valmistautuu hyvin ammattimaisesti näihin peleihin. Pitää menestyä omassa sarjassa, että pääsee CHL:ään. Se parantaa tätä sarjaa. Ollaan jo aika laadukkaassa turnauksessa.

Bernin kausi käsittää kolme sarjaa.

- Meidän ykkönen on tietenkin oma sarja ja kakkonen tämä CHL. Meillä on vielä Sveitsin Cup täällä, joka on kolmas sarja. Meillä on kolme sarjaa, Jalonen taustoitti.

CHL on Jalosen mielestä hyvä sarja ja palvelee kautta hienosti.

- Kyllä kansainvälisessä jääkiekossa kannattaa olla mukana. Pelataan pikkuisen erilaista peliä, mutta oma peli pitää saada siellä näkyviin. Suomen liiga on hieman erilainen kuin meidän liiga ja Ruotsin liiga. Englanti on vähän mystinen, eikä kukaan ole sitä juuri seurannut. Mutta ihan positiivisesti yllätti se Nottingham Panthers. Tshekin liigakin erilaista peliä taas. Tää on ihan hyvä.

- Kaikki pelaajat ei kuitenkaan pääse maajoukkueeseen, mutta näissä CHL-peleissä he pääsevät maistelemaan tätä kansainvälistä tasoa, Jalonen jatkoi.

Yleisöäkin Bernissä oli paikalla yli 6000 katsojaa, vaikka oli elokuu. Tunnelma oli upea.

- Mä toivotan teidät tervetulleeksi sitten kun sarja alkaa. Silloin on 17 000 katsojaa. Meillä on hyvä kotiyleisö ja tuo oli vasta esimakua siitä, mitä oikeissa runkosarjapeleissä on, Jalonen naurahti.

Sveitsin Cupissa pääsarjajoukkueet kohtaavat alasarjatason joukkueita.

- Sveitsin Cupissa B-liigan ja kakkosdivisioonan joukkueet pääsevät mukaan. Jos ne pääsevät jatkoon, pelataan niiden kotikentällä. Saavat taloudellista hyötyä, kun A-liigajoukkueet tulevat pelaamaan vieraissa, Jalonen kertoo.

CHL:lle Bernin seurajohto ei ole asettanut varsinaista menestystavoitetta.

- Ei ole sen enempää. Yritetään päästä jatkopeleihin. Sitten sen vasta näkee, Jalonen totesi.

Jalonen kehuu pelaajiensa työmoraalia.

- Töitä ollaan tehty kovasti. Kyllä kesä oli tehnyt tehtävänsä. Joukkueen johtavat pelaajat on kyllä hyviä johtavia pelaajia. Ei siinä valmentajan tarvitse olla koko ajan käskemässä. Ne tietää, milloin meidän pitää pelata hyvin.

Sveitsissä joukkueharjoittelu aloitetaan myös aikaisemmin kuin Suomessa.

- Aloitettiin heinäkuussa. Täällähän ei ole mitään pelaajayhdistyksen lomia. Sveitsiläisellä jääkiekkoilijalla on kolmen viikon loma. Se on ainut keino, millä ne haluavat menestyä kansainvälisessä jääkiekkoilussa. Ei täällä lomailemalla kukaan mene eteenpäin, Jalonen taustoitti.

- Pari NLA-joukkuetta antoi vain kaksi viikkoa lomaa. Suomessa mennään 90-luvulle, kun oli sellaisia lomia, kun olen itse pelannut, Jalonen jatkoi.

Jalonen painottaa työnteon tason olevan Sveitsissä korkealla.

- Avartaa aina silmiä, kun tulee uuteen ympäristöön. Sveitsin esitys viime vuoden MM-kilpailuissa oli aika hyvä. Se työ mitä, täällä tehdään, niin ei se lomailemalla tule.

Sveitsiläispelaajien luistelutaito on korkealla tasolla.

- Tää on luisteluliiga, mutta kyllä täällä kamppaillaankin. Kyllä täällä mennään kovaa ja vauhtia tulee vielä lisää, kun pelataan omaa sarjaa, Jalonen kertoo.

Sveitsissä halutaan nostaa omien pelaajien tasoa rajoittamalla ulkomaalaisten määrää.

- Neljä ulkomaalaista saa pelata NLA:ssa. Meillä on viisi ulkomaalaista ja CHL:ssä kaikki saa pelata, Jalonen kertoo.

Jalonen painottaa sveitsiläispelaajien olevan tasokkaita.

- Meillä Bernissä sveitsiläiset on maajoukkuepelaajia. Zürich, Zug ja Davos, kaikilla on erittäin hyvät sveitsiläispelaajat. Sarjan parhaita sveitsiläisiä pelaajia.

Todella tasokkaita sveitsiläispelaajia on tarjollla tosin vähemmän kuin tasokkaita suomalaisia.

- Meillä on määrätyt budjetit, joiden rajoissa pyöritään. Tietysti CHL:ssä olisi hyvä, jos olisi laajempi materiaali. Sveitsiläisistä pelaajista on kova kilpailu, koska niitä ei ole niin valtavasti, kuten Suomessa on suomalaispelaajia, Jalonen kertoo.

Kun työpaikkoja on vähemmän, vaaditaan ulkomaalaisvahvistukselta Sveitsissä paljon. Yksi Bernin vahvistuksista on Mika Pyörälä.

- Ulkomaalaispelaaja on täällä tiukan luupin alla. Eivät pääse helpolla. Mika Pyörälä tulee olemaan meille varmasti tärkeä pelaaja. Hän on niin takuuvarma suorittaja ja täysammattilainen. Näen, että joukkue arvostaa hänen tekemistään, Jalonen kehuu.

Jalosella on kokemusta ulkomailta myös Venäjältä. Seurajohtamisen kulttuuri oli Venäjällä aivan erilainen.

- Kyllähän se seurajohdon johtaminen KHL:ssä oli aika mahdotonta. Täällä kuitenkin yhteistyössä tehdään johdon kanssa ratkaisuja pelaajapolitiikasta, suunnitellaan yhdessä kaikki ohjelmat ja järjestellään asioita yhdessä. KHL:ssä on valmentajana aika yksin.

- Tämä on samanlaista yhteistyötä seurajohtajan kanssa kuin Suomessakin. KHL:ssä sitä ei ole, Jalonen jatkaa.

Sveitsissä pelimatkatkin ovat paljon lyhyempiä.

- Jos KHL:ään vertaa, niin kyllähän elämänlaatu on täällä mukavampaa. KHL:ssä matkustetaan puolet kaudesta ja se on aika raakaa jokaiselle pelaajalle ja valmentajille. Täällä pisimmät matkat ovat kolmisen tuntia Luganoon ja Davosiin. Täällä ei edes playoffeissa mennä koskaan päivää ennen minnekään.

Seurajohtajat ja Jalonen arvostavat Bernissä toisiaan.

- Molemminpuolinen arvostus on ihan hyvällä tasolla. Rauhassa olen saanut tehdä töitä, hän sanoo.

Myös pelaajat ja valmentajat arvostavat Sveitsissä toisiaan.

- Sveitsiläiset jääkiekkoilijat ovat kovia työntekijöitä. Ei ole tarvinnut ojentaa tai opettaa. Täällä työnteon kulttuuri on kyllä kova.

Jalonen uskoo, että Sveitsi voi yllättää ensi talvena Pyeongchangin olympiajääkiekossa, koska NHL ei ole mukana.

- Näkisin, että niillä on mitalisauma. Saavat Euroopasta kyllä hyvän joukkueen. MM-kisoissakin niillä oli melkein kaikki pelaajat tästä liigasta ja pelasivat hyvin.

Teksti: Otto Palojärvi, Bern