HIFK:n suurlupaus saa tukea kokeneelta paluumuuttajalta

HIFK:n 18-vuotias puolustaja Miro Heiskanen on suomalaisen jääkiekkoilun suurimpia lupauksia. Dallas Stars varasi Heiskasen NHL:ään viime kesäkuussa numerolla kolme.

Heiskasen pakkiparina pelasi sunnuntaina Münchenissä CHL-ottelussa kokenut Teemu Laakso, jolla on pelejä takana muun muassa NHL:stä ja KHL:stä. Laakson mukaan Heiskanen on 18-vuotiaaksi hämmästyttävän hyvä.

- Kyllä nimi oli mielessä ja tiesin hänet, mutta en tavallaan tiennyt, minkälainen kaveri on jäällä. Ihan huikea on seurata, miten noinkin nuori jätkää pelaa näissä peleissä. Varsinkin sen luistelua on ollut ilo seurata. Lupaava tulevaisuus edessä, Laakso sanoi Heiskasesta.

Heiskasen erityisvahvuutena on Laakson mukaan luisteluvauhti.

- Kyllä mä väitän, että se liikkuvuus, kun se on niin nopea luistelemaan, helpottaa sitä paljon. Kiekon kanssa se on tosi hyvä kanssa. Nykypäivän peleissä, pelasi missä tahansa, on luistelu tosi isossa roolissa. Se helpottaa Miroa kaikin puolin, kun kerkeää vähän nopeammin joka paikkaan. Väitän, että se on iso plussa sille, Laakso kehuu.

Laakso tuo HIFK:ssa Heiskasen pelaamiseen tarvittavaa varmuutta.

- Kyllä meillä aika selkeä roolijako on. Miro hoitaa enemmän sitä kiekollista ja mä koitan parhaani mukaa puolustaa ja jeesaa ja antaa sen pelata rauhassa. Kyllä se on aika selkeä työnjako.

HIFK hävisi Red Bull Münchenille 1-4. Münchenin pelaajat olivat scoutanneet HIFK:n hyvin ja saivat pidettyä Heiskasen pimennossa.

- Kyllä vastustajakin tietää, että siellä on yksi parhaista puolustajista. Ei ne halua sillekään antaa helppoa iltaa, Laakso totesi

Laakso itse palasi HIFK:hon kesällä vietettyään sitä ennen yhdeksän vuotta ulkomailla. Hän pelasi Nashville Predatorsin NHL-organisaatiossa 2008-12, KHL:ssä Tsherepovetsissa 2012-14 ja Ruotsissa Vaxjössa 2014-16.

HIFK on muuttunut yhdeksässä vuodessa.

- On se ollut siistiä, kun ei ole ollut moneen vuoteen ollut. Kuviot on muuttunut. On paljon asioita, jotka muistaa edellisestä kerrasta, mutta kuitenkin kymmenen vuotta on vierähtänyt jo. Magee fiilis oli, kun treenit alkoi taas ja saatiin jengi kasaan, Laakso sanoi.

- On kaikenlaisia sarjoja tullut pelattua vuosien varrella ja pelaajakin siinä on varmasti muuttunut. Nyt täytyy yrittää pysyä nuorempien kyydissä, Laakso jatkoi.

Laakson uraa ovat viime vuosina häirinneet loukkaantumiset. Viime kausi meni täysin piloille.

- Viime vuonna meni naurettavaksi, kun tuli heti toinen vamma, kun sai yhden vamman hoidettua. Eihän siinä ollut mitään järkeä. Loukkaantumiset harmittaa missä tahansa, mutta yksi syy, miksi tulin tänne HIFK:hon oli kropan huolto ja toi meidän tiimi, lääkärit ja fysiot. Se on varmaankin maailman parasta, kun hommat hoidetaan niin ammattimaisesti.

- Joissain liigoissa jätetään oman onnensa nojaan ja sanotaan, että hoida itsesi kuntoon. Täällä asiat hoidetaan niin hyvin, että sekin edes auttaa, että mies pysyy kunnossa, Laakso jatkaa.

Laakso on itse tietysti kokeneempi kuin 2008.

- Kokemus siitä, mitä jäällä tapahtuu. Aikaisemmin meni enemmän nuoruuden innolla, mutta nyt yrittää pelata fiksummin. Kymmenessä vuodessa peli ja pelaajakin muuttuu, hän arvioi itse.

Laakso oli edellisellä visiitillään HIFK:n nuorempaa osastoa. Nyt tilanne on toinen.

- Toivon, että esimerkillä voisin näyttää. Kopissa en ole äänekkäin pelaaja, mutta kyllä mä sitten sanon aiheesta, jos tulee aihetta. Mun tavoitteena on kuitenkin, että jäällä voisin näyttää. Uskon, että nuoretkin katsoo sellaista hyvällä ja ottaa mallia, hän arvioi.

Jääkiekko on Laakson mukaan muuttunut entistä urheilullisemmaksi touhuksi.

- Nykypäivän kiekossa kehonhuolto on aika isossa roolissa. Ennen vanhaan tuntui, että pääsi helpommalla. Kun vaan lönkötteli ja veti pakaroita pari kertaa, niin se riitti. Nykyään on aina tärkeää varsinkin pelin jälkeen, että kroppaa huolletaan.

Teksti: Otto Palojärvi, München