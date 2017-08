Susijengi tällä ryhmällä EM-kotikisoihin, tiedossa valtava haaste

Suomen joukkue koripallon EM-kisoihin ilmoitettiin keskiviikkona. 12 pelaajan joukossa ainoat arvokisojen ensikertalaiset ovat Carl Lindbom ja Lauri Markkanen.

Susijengi voitti harjoitusotteluistaan vain yhden, mutta Lindbom oli erittäin hyvä ja vakuutti valmennusjohdon näytöillään ja hänen valintansa oli varsin perusteltu. Toisen ensikertalaisen, tämän vuoden NBA-varauksen Lauri Markkasen valintaa EM-kisajoukkueeseen tuskin kukaan edes kyseenalaisti.

Suomelle 2017 EM-turnaus on tämän vuosikymmenen viides arvoturnaus. Näissä kaikissa turnauksissa, kolmessa EM-turnauksessa sekä 2014 MM-turnauksissa kaikissa ovat olleet mukana tämän vuoden EM-pelaajista Mikko Koivisto, Shawn Huff, Gerald Lee Jr., Sasu Salin, Tuukka Kotti ja Petteri Koponen.

- Suhteellisen kokeneella joukkueella on hyvä lähteä kisoihin. Pelaajapohjamme on vielä kohtuullisen kapea, ja siksi olemme iloisia suhteellisen hyvästä terveystilanteestamme. Joukkue rakennetaan aina kokonaisuutta ajatellen ja pyrkien varautumaan kaikkeen mahdolliseen, mitä vastaan tuleekaan, kommentoi Suomen päävalmentaja Henrik Dettmann Koripalloliiton tiedotteessa.

Suomea odottaa torstaina alkavassa turnauksessa kova haaste. Kuuden joukkueen lohkossa pitäisi jatkoon päästäkseen selviytyäkseen yltää neljän joukkoon. Ranska, Slovenia, Kreikka ja Puola ovat paperilla Suomea kovempia joukkueita ja Islantikin on yllätysvalmis.

Suomen ainoa voitto harjoitusotteluissa tuli Turkista. Latvia, Israel, Tshekki, Italia ja Venäjä pehmittivät Suomen.

Suomen osalta turnaus alkaa torstaina todella kovalla ottelulla, kun vastaan tulee Ranska. Kyseessä on yksi turnauksen suurimmista mestarisuosikeista. Vaikka Ranskan merkittävät NBA-tähdet Tony Parker ja Nicolas Batum ovat poissa, on Ranskalla koossa todella vahva joukkue.

- Ranskan peli on ollut todella pirteää tänä kesänä. Todella pirteää. Joukkue on uudistanut nahkansa erittäin vakuuttavasti. Batumin ja Parkerin poissaolo on nostanut muita pelaajia, erityisesti Evan Fournierin ja Nando De Colon, suurempiin rooleihin, kommentoi Dettmannin apuvalmentaja Lassi Tuovi.

- Ranskan pallottomien pelaajien liike yhdistettynä kolmen takamiehen pitämään vauhtiin on Euroopan kärkeä. Parkerin ja Batumin tapa oli kontrolloida peliä pallollisina, nyt joukkue on kenties vieläkin monipuolisempi. Ensisijaisesti meidän on kyettävä hidastamaan Nando De Coloa. Toiseksi meidän on pidettävä huoli siitä, ettemme jää juoksemaan Ranskan perässä. Jos juoksemme perässä, he juoksuttavat meitä 20 sekuntia ja lopussa he löytävät vapaan heiton, Tuovi jatkaa.

Ranska-ottelu antaa suuntaa Suomen mahdollisuuksista EM-kisoissa. Petteri Koposen kunnon löytyminen on avainasemassa. Loukkaantumisesta toipunut Koponen pystyi pelaamaan kauden avausottelunsa vasta viime perjantaina Venäjää vastaan, eikä ollut parhaassa iskussaan.

Suomen joukkue koripallon EM-turnauksessa:

4 KOIVISTO Mikko 194 18.4.1987 Salon Vilpas

7 HUFF Shawn 198 5.5.1984 Fraport Skyliners (GER)

8 LEE Gerald Jr. 208 23.11.1987 Maccabi Ashdod (ISR)

9 SALIN Sasu 191 11.6.1991 Unicaja Malaga (ESP)

10 KOTTI Tuukka 205 18.3.1981 Helsinki Seagulls

11 KOPONEN Petteri 194 13.4.1988 FC Barcelona (ESP)

12 NUUTINEN Matti 200 6.5.1990 BCM U Pitesti (ROU)

15 RANNIKKO Teemu 189 9.9.1980 Salon Vilpas

22 LINDBOM Carl 206 10.11.1991 free agent

23 MARKKANEN Lauri 213 22.5.1997 Chicago Bulls (NBA)

31 WILSON Jamar 185 22.2.1984 free agent

33 MURPHY Erik 208 26.10.1990 Nanterre 92 (FRA)

Koripallon EM-kisojen lohkojako:

Lohko A, Helsinki: Puola, Kreikka, Ranska, Suomi, Islanti, Slovenia

Lohko B, Tel Aviv: Ukraina, Israel, Liettua, Georgia, Italia, Saksa

Lohko C, Cluj-Napoca: Kroatia, Tshekki, Espanja, Montenegro, Romania, Unkari

Lohko D, Istanbul: Britannia, Venäjä, Serbia, Latvia, Turkki, Belgia



Suomen ottelut (kello 20 Suomen aikaa, Islanti-ottelu alkaa 20.45):

Torstai 31.8. Suomi – Ranska

Lauantai 2.9. Suomi – Slovenia

Sunnuntai 3.9. Suomi – Puola

Tiistai 5.9. Suomi – Kreikka

Keskiviikko 6.9. Suomi - Islanti