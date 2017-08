Islannilla hurja buumi Helsingissä

Islannissa on vain reilut 332 000 asukasta, mutta maassa on hämmästyttävän kova palloilutaso. Viime vuonna Islanti ihastutti jalkapallon EM-kisoissa etenemällä puolivälieriin kaatamalla Englannin. Käsipallossa, yhdessä Euroopan suosituimmista pallopeleistä, Islanti on vakiokävijä.

Islanti on selviytynyt myös koripallon EM-kisoihin. Alkusarjapelinsä Islanti pelaa Helsingissä, jonne on saapunut muutama tuhat islantilaista.

Torstaina Islannin ja Kreikan ottelussa tunnelma oli kuin siinä kuuluisassa suuressa urheilujuhlassa. Islantilaisista lähti ääntä kuin viime vuoden EM-futiskisoissa.

Kreikkalaisia paikalla oli vain kourallinen. Kreikassa koripallo on suosittua, mutta Helsingin fanireissulle ei ollut matkannut montaakaan kreikkalaista.

Vaikka Kreikan paremmuudesta ei ollut epäselvyyttä, ottelu päättyi Kreikan voittoon koriluvuin 90-61, kannustivat islantilaiset omiaan hurjasti. Kun omien heitto upposi, nousivat miltei kaikki islantilaiset seisomaan.

- Tuntuu, että pelaisi kotona. Uskomatonta. Meillä on eniten faneja Suomen jälkeen. Se antaa lisää virtaa ja lauantaina on varmasti tasaisempi peli. Hyödymme siitä. Vaikka tänään hävisimme 29 pisteellä, taputtivat fanimme silti, kommentoi Islannin pelaaja Logi Gunnarsson Sport Contentille.

Login mukaan Islannin palloiluihme johtuu vahvasta mentaliteetista ja yhteishengestä.

- Kyse on urheilijoidemme mentaliteetista. Emme anna koskaan periksi, vaikka olisimme 25 tai 30 pistettä perässä. Jatkamme samalla voimalla. Se on yhdistää meitä.

Islantilaisfanit ovat tulleet Suomeen myös seuraamaan jalkapalloa. Lauantaina Tampereella Suomi ja Islanti kohtaavat MM-karsintaottelussa.

Lauantaina islantilaisfanien äänijänteet ovat koetuksella. Ensin he seuraavat iltapäivällä Islannin EM-korispelin Puolaa vastaan. Sen jälkeen islantilaiset matkaavat junalla Tampereella ja sieltä futismatsin päätyttyä takaisin Helsinkiin.

- Meillä saattaa olla sekä täällä että jalkapallo-ottelussa 4000 islantilaisfania. Se on hienoa, Logi hehkutti.

Turnauksen avausottelussa Slovenia voitti Puolan 90-81. Slovenian liikkuvuus ja heittotarkkuus oli puolalaisille myrkkyä. NBA:ssa Miami Heatissa pelaava Slovenian Goran Dragic oli ottelun tehomies 30 pisteellään.

- Ok peli meille. Vastassa oli fyysisempi joukkue ja on vaikeaa silloin, mutta mursimme jään ja toivottavasti jatkamme samalla tavalla, Dragic kommentoi.

Dragicin mukaan Puola oli scoutattu hyvin.

- Ei ollut yllätyksiä. Valmentajamme tekivät loistavaa työtä valmistettuaan meidät Puolan tärkeimpiä kavereita vastaan. Mitään yllättävää ei ollut. He pelasivat hyvin joukkueena, mutta meidän intensiteettimme oli korkealla. Sitä on todella vaikeaa pitää yllä koko pelin ajan.

Slovenia pelaa lauantai-iltana Suomea vastaan.

- Suomella on apua kotiyleisöstään, mutta sitä varten pelaamme, että kohtaamme haasteita täysillä areenoilla, Dragic totesi.