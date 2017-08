Sensaatio! Susijengi pehmitti EM-koriksessa Ranskan

Suomen koripallomaajoukkue aloitti EM-kisaurakkansa sensaatiolla. Maailman huippumaihin lukeutuva Ranska taipui Susijengille jatkoajalla 84-86.

Suomi venyi täyden Hartwall-areenan edessä varsinaisen peliajan lopussa tasoihin. Jatkoajalla Suomi kiri edelle ja yllätys oli valmis

- Pojat pelasivat todella hyvin tänään. Mun mielestäni me pelattiin taktisesti erittäin hyvin, me pelattiin joukkueena erittäin hyvin. Oli ehkä vähän sitä suomalaista sisua ja susia. Tässä on toitotettu pitkin kesää, että kyllä tässä joukkueessa sitä sydämessä on, summasi Suomen päävalmentaja Henrik Dettmann ottelua.

Suomen heittopeli ei ollut parhaalla tasolla, mitä voisi olla, mutta puolustuspeli toimi hyvin. Dettmann muistutti, että heittoja meni ohi siitäkin syystä, että vastustaja oli niin hyvä.

- Ranska on niin hyvä joukkue, että sieltä ei saa kyllä mitään ilmaiseksi. Noi heitot, joilla tultiin peliin takaisin, oli meidän ominta ja hyvin haettuja heittoja.

Jammu Wilson ratkaisi lopussa Suomelle.

- Se oli sama peli, jota me loppuvaiheessa juostiin. Se, että ne otti kaikki muut kiinni, niin kyllä Jammu yhden Leo Westermannin panee kahville, naurahti Dettmann.

Dettmann muistuttaa, että kyse oli kuitenkin vasta avausottelusta. Jatkopaikkakaan ei ole varma.

- Voisi sanoa, että turnaus vasta alkaa seuraavasta pelistä. Tässä vedettiin karstat veks ja nyt lähdetään.

Suomi kohtaa toisessa ottelussaan lauantaina Slovenian. Sunnuntaina vastassa on Puola, tiistaina Kreikka ja keskiviikkona Islanti. Lohkon neljä parasta etenee jatkopeleihin Istanbuliin.