Susijengi kaatoi todella kovan joukkueen

Suomen koripallomaajoukkueen Susijengin EM-kisoja edeltäneet harjoituspelit eivät menneet putkeen. Suomi kohtasi toki kovia joukkueita, mutta pystyi voittamaan vain yhden pelin, kun Turkki kaadettiin.

Suuria odotuksia Suomelle ei ainakaan median toimesta EM-kotikisoihin asetettu, mutta pelaajat näyttivät avausottelussa, että tahtoa ja itseluottamusta löytyy. Suomi voitti Ranskan 86-84.

Vaikka NBA:n supertähdet Tony Parker ja Nicolas Batum eivät ole Ranskan EM-joukkueessa mukana kaatoi Suomi todella kovan joukkueen. Ranskalla on EM-kisoissa mukana arvostetut NBA-pelaajat Boris Diaw, Joffrey Lauvergne ja Evan Fournier. Nando de Colo on Euroliigan arvostetuimpia pelaajia.

Ranska voitti 2013 EM-kultaa. 2011 Ranska oli EM-kisoissa hopealla ja 2015 pronssilla. Lisäksi Ranska voitti 2014 MM-pronssia ja eteni Lontoon 2012 ja Rio de Janeiron 2016 olympiakisoissa puolivälieriin.

Suomi otti yhden koripallohistoriansa merkittävimmistä voitoista.

- Kyllä yksi kovimmista voitoista maajoukkueurallani. Kotiyleisön edessä oli ihan mageeta juosta tuolla kentällä ja aloittaa kotikisat näin. Meillä on ollut vaikea kesä kaikin puolin. Paljon on ollut sanomista siitä, että ei olla oltu valmiina. Tänään näytettiin, että kun pelataan sydämellä ja energialla, niin kaikki on mahdollista, hehkutti Suomen pelintekijä Petteri Koponen.

Suomi aloitti vahvasti, mikä Koposen mukaan oli hyvin tärkeä asia lopputuloksen kannalta.

- Tultiin heti ekassa erässä kovalla sydämellä. Ei annettu Ranskalle missään vaiheessa hyvää oloa ja itseluottamusta. Se olin mun mielestäni tärkeää tän pelin kannalta. Tehtiin niiden pelaaminen vaikeaksi

Myös suomalaisten kovat yksilösuoritukset ratkaisivat.

- Matsi oli aika tasaista koko ajan, mutta sitten me kirittiin siinä lopussa. Aika kovia yksilösuorituksia tuli Laurilta (Markkanen) ja muutamalta muulta. Jammu (Wilson) oli hemmetin kova ja itsekin jonkun kolmosen siinä vedin. Usko siihen, että voidaan voittaa, auttoi meitä, kommentoi Susijengin takamies Sasu Salin.

Hartwall-areena oli täynnä.

- Silloin Bilbaossa oli 10 000 ja oli huikea tunnelma, vaikka hävittiin 55 pinnalla (tappio USA:n NBA-tähdille). On se kiva voittaa 12 000 suomalaisen edessä. Kertoo aika paljon, miten suomalaiset meistä välittää. Me välitetään niistä, Salin kiitteli yleisöä.

Salin painotti, ettei Susijengi tuntenut paineita, vaikka tiedettiin, että tupa täyttyisi.

- Mun mielestäni ei paineita ollut. Se on ehkä median tuomaa, kun on vähän heikommin pelattu harjoituspelejä. Mutta me uskottiin itseemme. Se auttoi aika paljon, totesi Salin vaatimattomista odotuksista.

Suomen pelit jatkuvat lauantaina. Vastassa on Slovenia. Salin tuntee Slovenian hyvin pelattuaan siellä ammattilaisena ennen siirtymistään Espanjaan.

- Slovenia on erilainen jengi kuin Ranska. Pelaavat paljon nopeampaa ja siellä on paljon yksilötaitoa. Isot pelaajat on vähän liikkuvampia vielä kuin Ranskalla. Tulee tiukkaa vääntöä kyllä. Onneksi on välipäivä huomenna ja saadaan vähän levättyä, Salin totesi seuraavasta haasteesta.

Koposen mukaan Suomi voi mennä pitkällekin.

- Kaikki on aina mahdollista. Voimme pelata paljon paremminkin. Tänään näytimme, ketä me olemme. Pelasimme energisesti ja sydämellä faniemme edessä. Se on pääasia. Täytyy taistella ja yrittää kilpailla kenen tahansa kanssa, Koponen sanoi.

Slovenia-ottelun jälkeen Suomi kohtaa sunnuntaina Puolan, tiistaina Kreikan ja keskiviikkona Islannin. Lohkon neljä parasta etenee jatkopeleihin Istanbuliin.