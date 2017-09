Susijengille kovaa haastetta viikonloppuna

Suomen koripallomaajoukkueen Susijengin voitto EM-kisojen avausottelussa Ranskasta oli jättiyllätys. Suomalaispelaajat näpäyttivät samalla mediaa, joka arvioi, ettei Suomella pitänyt olla Ranskaa vastaan mahdollisuuksia. Vaisujen harjoitusottelujen jälkeen vaatimattomat odotukset olivat toki perusteltujakin.

Perjantaina Helsingin lohkossa on vietetty välipäivää. Pelit jatkuvat Hartwall-areenalla lauantaina ja sunnuntaina.

Lauantai-iltana kello 20 Suomi saa vastaansa Slovenian. Vastassa on vähintään Ranskan tasoinen, ellei jopa parempikin joukkue.

- On erilainen jengi. Pelaavat paljon nopeampaa ja siellä on paljon yksilötaitoa. Isot pelaajat on vähän liikkuvampia vielä kuin Ranskalla. Tulee tiukkaa vääntöä kyllä, arvioi Suomen joukkueen takamies Sasu Salin.

Avausottelussaan Slovenia voitti Puolan 90-81. Puolalaiset eivät löytäneet keinoja Miami Heatissa pelaavan Slovenian NBA-pelaajan Goran Dragicin pysäyttämiseen. Dragic heitti ottelussa 30 pistettä.

Kahden miljoonan asukkaan Slovenia on palloiluihme. Maa on ollut mukana jalkapallon MM-kisoissa 2002 ja 2010. Lisäksi Slovenia on kova tekijä käsipallossa ja lentopallossa. Kaiken lisäksi Slovenia on ensi talvena mukana jääkiekon olympiaturnauksessa toista kertaa peräkkäin, vaikka maassa on vain noin tuhat rekisteröityä jääkiekkoilijaa.

Slovenian koripallomaajoukkueessa riittää taitoa ja juniorimylly tuottaa jatkuvasti uusia huippuja, vaikka massoja ei ole samoissa määrin kuin muilla koripallon suurmailla. EM-joukkueessa on mukana 18-vuotias Luka Doncic, jota pidetään ikäluokkansa taitavimpana eurooppalaispelaajana.

Slovenia on Suomea vastaan selkeä suosikki.

- Slovenia on todella hyvä joukkue. Heillä on tänä vuonna hyvä mahdollisuus EM-kisoissa. He ovat hyvin nopeita puolustamaan ja reboundit he käyttävät hyväkseen. Heillä on paljon lahjakkaita pelaajia, arvioi Petteri Koponen vastustajasta.

Tappio Slovenialle ei olisi Suomelle katastrofi. Tärkeämpi ottelu Suomella on edessään sunnuntaina, kun vastaan tulee Puola. Jos sen ottelun Suomi voittaa, kannattanee fanimatkaa varailla seuraavalle viikolle Istanbuliin.