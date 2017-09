Tyly oppitunti nykykiekosta, HIFK:lla jo nyt tukala paikka

Ruotsalainen huippuseura Brynäs IF kävi perjantai-iltana Helsingissä näyttämässä sen, mihin nykyjääkiekkoilu on kovaa vauhtia menossa. Brynäs kaatoi HIFK:n CHL:ssä tylysti 5-2-lukemin.

Ottelu ratkesi pitkälti ensimmäisen erän loppuun ja toisen erän alkuun. HIFK:n pahimmat nukahdukset osuivat juuri noihin aikoihin ja Ruotsin kärkiseura ei jättänyt mahdollisuuksia käyttämättä. Se karkasi jo ennen ottelun puoliväliä 3-0-johtoon.

- Siinä tuli vähän kaikenlaista. Ensimmäisessä erässä nähtiin, että me ollaan tehty oikeita asioita, vaikka tulos siinä olikin huono. Toinen erä näytti puolestaan sen, ettei me olla siellä, missä me halutaan olla. Tuollainen heilahtelu ei ole tietenkään sitä, mitä me halutaan. Meidän pitää käydä vielä tiettyjä asioita läpi, mutta päällimmäinen juttu on se, että meidän pitää pystyä jatkamaan tuli sitten (vastustajan) maali erän lopussa tai missä tahansa. Turha siihen on jäädä kiinni. Pitää jatkaa vain samaa vapautunutta peliä, mitä siinä ensimmäisen erän alussa nähtiin, HIFK:n kapteeni Lennart Petrell sanoi ottelun jälkeen.

Petrell myönsi, että ensimmäisen erän lopussa tullut Brynäsin avausmaali sekoitti hieman helsinkiläisten pakkaa.

- Ehkä vähän. En tiedä, mutta ei me enää sen jälkeen samalla tavalla tultu. Onko se sitten siitä kiinni vai mistä se on kiinni, sitä on vaikea sanoa, mutta huonosti me se toisen erän alku hoidettiin. Tuollaista jengiä vastaan 2-0-tilanne on aika paha. Siihen vielä kolmas maali kaupan päälle, niin on siinä vähän liikaa eteen, Petrell harmitteli.

HIFK antoi todellakin liikaa eteen. Brynäs IF näytti perjantaina pelaamisen mallia suomalaisille. Brynäs tuli koko ajan päälle ja paineisti hanakasti. Ruotsalaisjoukkueen peli oli ihailtavan nopeaa. HIFK kesti kyydissä vain ajoittain ja se oli liian vähän. Siinä missä Suomessa nähdään ajoittain edelleen tuskastuttavan hidasta keskialueen tukkimista ja hitaita lähtöjä, niin muualla maailmassa on ymmärretty, että nopeus on nykyaikaisen jääkiekon ytimessä. SHL:n huippuseurat pelaavat täysin eri tyylillä kuin monet seurat Suomessa. Tämän huomasi myös Ari-Pekka Selin, HIFK:n tuore päävalmentaja. Selin pitää CHL:ää kovatasoisena sarjana.

- Kyllä tämä meidän lohko on ainakin äärettömän kova, niin kuin ollaan nyt nähty. Totta kai kun joukkueet vähenee, niin se tekee sen jo automaattisesti. Me ollaan vasta alkukaudessa ja me hiotaan vielä tätä joukkuetta ja pelitapaa yhteen ja yritetään löytää sitä oikeaa tapaa toimia. Sitten vastaan tulee joukkueita, jotka ovat pelanneet vuosia mestaruudesta. Siinä tulee juuri se 60 minuutin jänne, Selin arvioi.

Brynäs ei suostunut luopumaan omasta tyylistään missään tilanteessa. Päälle tultiin koko ajan.

- Kyllä ihan koko ajan. Jopa alivoimalle ne vain tuli päälle, Selin ihmetteli.

Selin on kovassa paikassa. HIFK:n uusi päävalmentaja tuli viime keväänä tilanteeseen, missä HIFK:lla oli alla todella sekava kausi. Antti Törmänen oli saanut potkut ja helsinkiläisseura halusi palauttaa seuraan työtä pelkäämättömän kulttuurin. Siinä Selin on myös onnistunut, mikäli uskoo Lennart Petrelliä.

- Kyllähän tässä kovasti töitä tehdään. Kaikilla on varmasti aika selvät sävelet sen suhteen, mitä halutaan ja haetaan. Koutseilla on aika selkeät työnjaot. Mitään yllätyksiä ei tule päivittäisessä tekemisessä. Kaikki tietää mitä vaaditaan ja odotetaan. Pääpaino on aina siinä päivässä, mitä eletään. Oli se sitten peli tai harjoitukset, Petrell totesi.

Eli vaatimustaso on noussut viime kaudesta?

- On ehdottomasti, Petrell latasi.

Petrell, 33, tietää jotain vaatimustasosta. Hän on pelannut urallaan myös NHL:ssä, Ruotsissa ja Sveitsissä. HIFK on kuitenkin ollut Petrellin "oma seura" aina. Helsinkiläinen on pelannut Suomessa vain HIFK:ssa ja otteluita vaakunapaidoissa on kertynyt jo reippaasti yli 400. Nyt Petrell on HIFK:n uusi kapteeni. Perjantai-illan ottelu oli hyökkääjälle ensimmäinen virallinen ottelu vakituisena kapteenina.

- Ei siitä nyt pelin suhteen hirveästi mitään kerrottavaa jäänyt, Petrell sanoi ensimmäisestä ottelustaan vakituisena kapteenina ja jatkoi:

- Mutta kaikki varmaan tietää sen, että mä olen ollut täällä pitkään ja jos miettii sitä, millaisia jätkiä tuota C:tä on tässä seurassa kantaneet ihan sieltä (Calle) Branderista lähtien. On ollut Rekomaa, Murto, Hexi, Rautakallio, Saarinen, Kölli, Hakki, Söderholm, Kuhta, Peltonen. Varmaan aika moni jäi vielä sanomatta. Viime vuosina on ollut sitten Luttinen, Hirschovits, Petrell luetteli IFK:n maineikkaita kapteeneita.

Petrell liittyy siis osaksi vakuittavaa nimilistaa. Moisesta kunniasta eivät kaikki edes uskalla haaveilla, mutta Petrell uskalsi.

- Totta kai mä uskalsin ajatella. Siellä on monta kertaa nosteltu pyttyä pihoilla ja ulkojäillä IFK:n kapteenina. Nyt on yksi peli takana ja ylihuomisen jälkeen toinen. Se ei tosin helpota yhtään tätä päivittäistä työtä, oli sitten kapteeni tai ei. Samaa hommaa tämä on ja edelleen täysin omana itsenä tässä ollaan, Petrell totesi.

HIFK:n taival CHL:ssä jatkuu sunnuntaina, kun vastaan asettuu Red Bull München. Siinä pelissä helsinkiläisille ei kelpaa mikään muu kuin voitto tai muussa tapauksessa HIFK voi sanoa CHL:lle tämän kauden osalta hyvästit.

- Nyt on se klassinen pakkovoittotilanne. Mutta ei meidän auta mennä nyt tulos edellä, vaan meidän täytyy saada valmiustila ja suorittaminen laadukkaammaksi ja tasapainoisemmaksi. Jos tekee hyviä asioita, niin tuloskin on hyvä, Ari-Pekka Selin valoi uskoa.