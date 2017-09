Susijengille harmittavan niukka tappio, Markkasen nilkuttaminen säikäytti

Suomen koripallomaajoukkue Susijengi hävisi EM-kisoissa lauantaina Slovenialle 78-81. Ottelu tarjosi huikeaa koripalloviihdettä, mutta tällä kerralla Susijengi ei yltänyt täysosumaan.

Suomi oli voittanut avausottelussaan Ranskan 86-84. Sloveniakin olisi ollut voitettavissa.

- Niin vai käy. Joskus voittaa ja joskus tiukoissa peleissä asiat eivät mene aina kuin pitäisi. Mutta se on koripalloa. Aina ei voi olla liian hyvässä vireessä eikä aina liian alavireessä, kommentoi Suomen pelaaja Jamar "Jammu" Wilson Slovenia-tappiosta.

Wilson painotti, että vastustaja oli tasokas. Slovenian NBA-tähti Goran Dragic heitti 29 pistettä.

- Slovenia on luonnollisesti hyvä joukkue. Emme onnistuneet voittamaan heitä.

Suomen päävalmentaja Henrik Dettmann arvosteli tuomaritoimintaa,

- Kun pelataan tuollaisia tilanteita, on se kovaa korista. Kenelle se pallo sattuu käsiin tulemaan, kenelle sattuu pomppimaan, tuomari sattuu jonkun vihellyksen viheltämään. Sen Jammun (Wilson) tilanteen viheltäisi aika moni toisin päin. Pieniä tilanteita, miten se sitten päätyy, kommentoi Dettmann viitaten tilanteeseen, jossa Jamar Wilsonia rikottiin.

Jos tilanne olisi tuomittu toisin päin, olisi Suomi voinut voittaa ottelun.

- Tarkoitin sitä, kun Dragic ajoi sitä suoraan päin. Okei, siellä oli muutama slovenialainen, mutta 13 000 oli sitä mieltä, että se oli hyökkääjän virhe. Mutta ne on tuommoisia tilanteita ja se kuuluu tähän peliin, totesi Dettmann.

Suomi oli ottelussa kymmenen pisteen takamatkalla, mutta nousi johtoasemaankin.

- Ei tää mene silleen, eikä tämä ole mitään matikkaa, että me ollaan perässä ja sitten ajetaan ohi. Se menee henkisellä voimalla, kun joukkue saa sen kirivaiheen päälle. Syntyy paineita ja tehtiinhän me aika uskomattomia suorituksia, totesi Dettmann kysymyksestä, että olisiko parempi ollut päästä heti alussa johtoasemaan.

Peli ratkesi siihenkin, ettei Lauri Markkanen lopussa syöttänyt Sasu Salinille.

- Viimeisessä heitossakin kaikki meni hyvin, mutta jäi yhtä syöttöä uupumaan. Sasu oli ihan vapaa sitä heittoa varten, joka hänelle pelattiin siihen. Nyt se viimeinen syöttö jäi tekemättä, Dettmann harmitteli.

Dettmann painotti, että tiukoissa peleissä ratkaisevat pienet asiat.

- Ei kukaan tahallaan jää taakse. Tuloshan tässä ratkaisee. Jos me oltaisiin voitettu, oltaisiin me tehty kaikki oikein. Se on niin sellaista.

Muuten huikean ottelun pelannut 24 pistettä heittänyt Markkanen loukkasi ottelun lopussa nilkkansa ja linkutti ikävän näköisesti ja moni pelkää pahinta, ettei hän pelaisi enää kisoissa.

- Se oli kolhu, joita tässä pelissä tulee. En ole lääkäri, enkä ennustaja. Se on osa peliä, kommentoi Dettmann Markkasesta.

Suomi kohtaa sunnuntaina Puolan, tiistaina Kreikan ja keskiviikkona Islannin. Jatkopaikkaan tarvittaneen kaksi voittoa.

- Jos jatkamme tällaista taistelua, on se hyvä asia meille ja etenemme pudotuspeleihin. Meidän täytyy olla ylpeitä siitä, mitä teemme. Tehdä kovasti töitä päivittäin ja voittaa pelejä niin paljon kuin mahdollista, Wilson sanoi.