Susijengillä kohtalonpeli sunnuntaina, Markkasen kunto kysymysmerkki

Suomen koripallomaajoukkueen Susijengin lauantain tappio Slovenialle pistein 78-81 ei ollut katastrofi, mutta ottelun viimeisten sekuntien tapahtumat saattoivat maksaa Suomen joukkueelle paljon. Lauri Markkanen loukkasi jalkansa ja hänet jouduttiin taluttamaan kentältä.

Myöhemmin Markkanen käveli itse joukkueen bussiin, mutta sunnuntaiaamun harjoituksiin hän ei osallistunut. Markkasen pelaaminen sunnuntai-iltana Puolaa vastaan on epävarmaa.

Markkanen oli Ranska-voitossa ja niukassa Slovenia-tappiossa Suomen selkeästi tärkein pelaaja. Puolaa vastaan Suomen joukkue heikkenee oleellisesti, jos Markkanen ei ole pelikunnossa.

Puola-ottelussa panos on kova. Voitto käytännössä varmistaisi Suomen jatkopaikan, mutta tappio sysäisi Suomen selkä seinää vasten. Suomella on tilillään voitto Ranskasta, mutta jatkopaikkaan tarvittaneen kolme voittoa. Voitto pisteautomaatti Islannista ei vielä riitä.

Puola hävisi avausottelussaan torstaina Slovenialle ja voitti lauantaina Islannin. Suomi-ottelu ratkaisee pitkälti Puolan jatkopaikan kohtalon.

- Siitä tulee kova peli Suomen pelatessa kotona faniensa edessä. He ottivat hienon voiton Ranskasta ja saivat itseluottamusta. Meidän on oltava huomenna valmiita, kommentoi Puolan paidassa toista EM-turnaustaan pelaava amerikkalaispelaaja A.J. Slaughter.

Slaughterin mukaan Markkanen on ottelun avainpelaajia.

- Hän on todella hyvä nuori pelaaja. Täytyy yrittää pysäyttää hänet joukkueena. Rajoittaa hänen liikkumatilansa ja heittopaikkansa.

Puolalta on tärkeä pelaaja poissa. Suomea 2015 EM-kisoissa pysäyttämässä ollut jättikokoinen NBA-pelaaja Marcin Gortat ei enää pelaa maajoukkueessa.

- Kyllä kaipaamme häntä. Gortat on lopettanut maajoukkueessa. Tarvitsisimme hänen läsnäoloaan, Slaughter myöntää.

Puolalla on ollut sunnuntain otteluun kuusi tuntia enemmän valmistautumisaikaa kuin Suomella.

- Lähdetään siitä, että meidän pitäisi pelata energialla ja sydämellä. Tässä ei ole hirveästi palautumisaikaa ja Puola on saanut vähän pidempään levätä. Mutta onneksi meillä on meidän yleisö, joka antaa meille varmasti voimaa. Pitää löytää samanlainen draivi huomenna, kommentoi Petteri Koponen.

Koposen mukaan kotiyleisön kannustuksen merkitystä ei pidä vähätellä.

- Onhan sillä iso etu. Se on ollut meidän yksi isoimmista eduista EM-kisoissa aina. Nää on rankkoja turnauksia. Voisi sanoa, että tänä vuonna on helpompi turnaus, kun on kaksi vapaapäivää. Ennen on ollut vain yksi.

EM-kisojen alkusarjassa pelataan viisi peliä seitsemän päivän sisällä. Kysymys kuuluu, jaksaako Suomi pelata samalla hurjalla energialla toisena perättäisenä iltana Slovenia-ottelun jälkeen.

- Kovia pelejä ja kovia jengejä vastassa melkein joka päivä. Se on meidän haaste. Pitää löytää samanlainen energia ja pelata kovalla intensiteetillä. Pistää Puolaa nokkaan ja ottaa voitto, Koponen päätti.