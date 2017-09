Meksiko jalkapallon MM-kisoihin, murtuuko ”kirous”?

Meksiko on viidentenä maana varmistanut paikkansa jalkapallon 2018 MM-kisoihin. Meksikon kisapaikka varmistui perjantaina 1-0 -voitolla Panamasta. Voittomaalin viimeisteli Hirving Lozano.

Mikään yllätys Meksikon kisapaikka ei ole. Onhan jalkapallo suuressa maassa kansallisurheilua ja Keski-Amerikan sekä Pohjois-Amerikan tasolla Meksiko on pitkään ollut suurin jalkapallomahti, joskin Yhdysvallat on 1990-luvulta lähtien ollut vahva haastaja.

Meksiko on voittanut jalkapallossa 2012 olympiakultaa ja Pohjois- sekä Keski-Amerikan mestaruusturnauksen Concacaf Gold Cupin se on voittanut kymmenen kertaa. Etelä-Amerikan mestaruusturnauksessa Copa Americassa Meksiko on hävinnyt finaalin 1993 ja 2007, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana Meksikoa ei ole nähty Copa Americassa edes välierissä.

Meksikon viimeinen askel jalkapallon suurmenestyjäksi on yhä ottamatta. MM-kisoissa maa on selviytynyt kotikisoissaan 1970 ja 1986 puolivälieriin, mutta vuodesta 1994 lähtien Meksiko on hyytynyt neljännesvälieriin. 1994 Meksikon pudotti Bulgaria, 1998 Saksa, 2002 Yhdysvallat, 2006 sekä 2010 Argentiina ja 2014 Hollanti.

MM-kisojen perinteikästä neljännesvälierätappiota pidetään Meksikossa jo kirouksena. Mutta putoaminen siinä vaiheessa johtuu siitäkin, ettei pelaajamateriaali riitä.

Meksikosta on tullut viime vuosina muutama maailmantähti, kuten Rafael Marquez ja Javier Hernandez. Joukkueen kokonaistaso ei kuitenkaan ole riittänyt.

Potentiaalia Meksikon kokoisessa maassa voisi olla paljon parempaan. Harrastajamääristä homma ei ole kiinni.

Venäjällä 2018 Meksiko lähtee murtamaan neljännesvälieräkiroustaan. Puolivälieräpaikka olisi jo hieno tulos.

Meksikon lisäksi MM-kisapaikan ovat varmistaneet karsinnoista Brasilia, Iran ja Japani. Venäjä saa kisaisäntänä automaattisen paikan.