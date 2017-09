HIFK:lle iso pettymys jo syyskuussa, joukkueen taso arvoitus päävalmentajalle

Helsingin IFK:n urakka jääkiekon CHL:ssä päättyy tänä vuonna jo alkulohkoon. Saksan hallitseva mestari Red Bull München kävi sunnuntaina kaatamassa HIFK:n tämän kotihallissa 4-2-lukemin.

Tulos tarkoittaa sitä, ettei HIFK:lla ole enää saumoja jatkoon, vaikka se kohtaa vielä puolalaisen Krakovan kahdesti lokakuussa.

- Kyllä me tänään laadukkaammalle ja paremmalle joukkueella hävittiin. Toisessa erässä hiivittiin peliin mukaan ja saatiin ihan ansaittu tasoitusmaali, mutta sitten tuli tuo vastustajan pelinopeus ja viimeistelytaito esille ja heilahti pari kertaa omissa. Suurin ero tuli kuitenkin siitä, että jouduttiin tekemään valtavasti töitä, että päästiin hyökkäämään ja maalille ja uhkaamaan vastustajaa läpi ottelun. Hyviä hetkiä oli, mutta sellaisessa läpivirtauksessa ei pystytty haastamaan, HIFK:n päävalmentaja Ari-Pekka Selin sanoi Uudelle Suomelle ottelun jälkeen.

Hyvät hetket jäivät vähiin, mutta huonoja hetkiä oli sitten sitäkin enemmän. Helsinkiläisjoukkueen verkkoon mätettiin neljässä CHL-koitoksessa hurjat 12 pelitilannemaalia. Se kertoo ainakin siitä, että puolustuspelaaminen on ollut huonoa.

Iso osa vastustajan maaleista on tullut HIFK-pelaajien harhasyötöistä, joista vastustaja on päässyt läpiajoihin. Tähtimaalivahti Atte Engren on pysäyttänyt näitä tilanteita huonolla prosentilla, vaikka hänen niskaansa tappioita onkin turha vierittää.

- Meillä on tässä nyt uusi porukka kasassa ja noita silloin vaan tulee, kun yritetään vielä ehkä vähän liian hienoja kuvioita, HIFK:n puolustaja Teemu Eronen manasi.

Yritystä ja ideaa HIFK:n pelissä on näkynyt ajoittain, mutta toteutus on sakannut. Tämä näkyy juuri harhasyöttöinä ja kiekollisen pelaajan huonoina ratkaisuina.

- Se on välillä semmosta. Yritetään niitä tietysti karsia pois Liigan alkuun. Onneksi on aikaa vielä, Eronen jatkoi.

HIFK lähti voittamaan CHL:ää. Vaikka alkulohko olikin kova, voi yhtä kerättyä pistettä tässä vaiheessa pitää todella heikkona suorituksena. Eronen näkee kuitenkin, ettei peli ole ollut niin huonoa, vain tulos.

- Onhan tämä tietysti pettymys, kun ei päästy jatkoon, mutta tietysti vastus on ollut kova. Brynäs ja München ovat molemmat kansainvälisen tason porukoita, ei sitä käy kiistäminen. Ei me nyt silti niin huonolla tasolla olla pelattu, vaikka tulos on tietysti ollut huono, Eronen mietti.

Päävalmentaja Selin ei kuitenkaan halua kaunistella totuutta.

- Totta kai tämä on pettymys, kun tavoitteena oli jatkaa lohkosta. Ajoitus ei ollut meille nyt hyvä, kun muutenkin haetaan vielä askelmerkkejä joukkueen kanssa ja heti kaksi noin kovaa joukkuetta vastassa. Tilanne olisi ollut varmasti toinen jossain muussa vaiheessa. Nyt saatiin se, mitä ansaittiin eli ei yhtään mitään tällä hetkellä, Selin latasi.

HIFK tähtää seuraavaksi menestymiseen SM-liigassa, joka alkaa alle viikon päästä. Helsinkiläisten haaste on siinä, ettei CHL-otteita voi oikein suoraan peilata SM-liigaan. Brynäs ja München pelaavat molemmat hyvin erilaista jääkiekkoa, mitä SM-liigassa todennäköisesti nähdään.

- Sehän tässä juuri onkin se haaste. Ei me oikein itsekään tiedetä, mikä meidän oikea taso on tällä hetkellä suhteessa Liiga-joukkueisiin. Mutta se on varmaa, että me saatiin äärimmäiset kovat sparripelit tässä, jos puhutaan ihan näiden pelien vauhdista ja fyysisestä haasteesta sekä maalinteon tehokkuudesta. Kyllä me sillä puolella saatiin arvokasta kokemusta, Selin arvioi.

Myös Eronen on samoilla linjoilla.

- Niin se voi olla. Aika vähän on kokemusta nyt noista Liiga-joukkueista. Tosi vaikea arvioida. Mutta tosi kova tempo on ainakin ollut näissä neljässä CHL-pelissä. Siitä on ihan varmasti ollut meille hyötyä. Tietysti meillä on parannettavaa, eikä voi olla tyytyväinen, kun on tullut neljä tappiota. Eteenpäin mennään, hän sanoi.

HIFK:n Liiga-kausi alkaa ensi viikon perjantaina ja lauantaina kovalla haasteella. Vastassa on peräkkäisinä päivinä JYP, jota veikkaillaan kauden alla aivan Liigan kärkipäähän.

- Huomenna on vapaapäivä. Tiistaina ruvetaan virittelemään fyysikkapuolta Liigaa varten ja käydään muutamia avainkohtia läpi, mitä vielä halutaan tarkentaa tuossa meidän pelaamisessa. Toki aina tärkeät ylivoima-ja alivoimapeli nousevat pintaan. Pelit alkaa kyllä kovalla rysäyksellä heti, kun on peräkkäisinä päivinä pelit ja kuormaa tulee, mutta puhalletaan nyt tässä välissä ja ryhdytään sitten nostamaan sulkaa pystyyn, Selin linjasi.