Koriksen supertähti Lauri Markkanen häikäisee illasta toiseen

Lauri Markkanen oli jälleen Susijengin sankari, kun Suomi voitti koripallon EM-kisaottelussa Puolan toisen jatkoajan jälkeen 90-87. Markkasen donkki läpiajon päätteeksi pelasti Suomen jatkoajalle.

- Päätin tehdä korin. Ei siinä hirveästi ajateltu. Tiesin kyllä tilanteen, että ollaan kaksi pinnaa takana ja pakko oli mennä nopeasti, kommentoi Markkanen kyseisestä ratkaisutilanteesta.

Koripallo on joukkuelaji, mutta pitkälti Markkasen ansiota on, että Suomi on pystynyt voittamaan EM-kisoissa Ranskan sekä Puolan ja pitämään Sloveniaakin tiukoilla. Markkasen heittotaito on ällistyttävä ja peliälynsä puolestakin hän on EM-kisojen parhaimmistoa. Ei ole ihme, että hänet varattiin kesäkuussa NBA-liigaan numerolla seitsemän.

Markkanen on 20-vuotias ja pelaa ensi kertaa miesten arvoturnauksessa. Viime kaudella hän sai kuitenkin rutkasti kokemusta Yhdysvalloissa kovista yliopistopeleistä. Suomen maajoukkue voi kiittää näistä arvokkaista Amerikan opeista.

Markkasen mukaan Puola-ottelu oli yksi hänen uransa kovimmista.

- Vähän paha sanoa oliko kovin ottelu, mutta ikimuistoisin kyllä, hän sanoi

Yliopistokorista pelataan Yhdysvalloissa isoilla areenoilla. Susijengi-pelien tunnelma ei ole Markkaselle kulttuurishokki.

- Molemmissa ihan käsittämätön fiilis, mutta onhan siinä se oma juttu, kun oma kansa on siinä, Markkanen vertaili EM-kisojen ja yliopistopelien tunnelmaa.

Markkanen on upottanut EM-kisoissa heittoja mahdottomistakin paikoista.

- Se tulee ihan työn kautta. Koko elämä treenattu tämmöisiä hetkiä varten, hän kommentoi vaatimattomasti heittojaan.

Markkasen taitoja Helsingissä hämmästelevät myös ulkomaiset koristoimittajat.

- Minun ei tarvitse sanoa, miten erityinen hän on. Kaikki näette sen, kun hän pelaa, kommentoi Suomen päävalmentaja Henrik Dettmann kysyttäessä Markkasen taidoista.

Markkasta verrataan saksalaiseen NBA-tähteen Dirk Nowitzkiin, joka on yksi kaikkien aikojen parhaista eurooppalaispelaajista. Dettmann valmensi Nowitzkia aikoinaan Saksan maajoukkueessa. Nowitzki oli todella merkittävässä roolissa, kun Saksa voitti 2002 Dettmannin komennossa MM-pronssia.

Nowitzki oli nuori pelaaja, kun Dettmann valmensi Saksaa. Dettmann totesi, että Nowitzkissa ja Markkasessa on paljon yhtäläisyyksiä.

- On epäreilua verrata ihmisiä toisiinsa ja puhumme eri-ikäisistä pelaajista eri aikakaudelta. Paljon on kyllä yhtäläisyyksiä Laurin ja Dirkin välillä, Dettmann sanoi.

Dettmann painottaa, ettei voi ennustaa, kehittyykö Markkanen Nowitzkia paremmaksi.

- Emme tiedä, onko Laurilla samaa työetiikkaa kuin Dirkillä. Jos Laurilla on sitä ja hän pysyy kunnossa, yltää hän samalle tasolle Dirkin kanssa. Laurilla on taitoa, nopeutta ja ymmärrystä pelistä. Se on myös luonnollista. Nuorempien pitää olla edellistä sukupolvea parempia, Dettmann toteaa.

Suomi on käytännössä varmistanut EM-kisoissa jatkopaikkansa. Tiistaina Suomi pelaa Helsingissä Kreikkaa ja keskiviikkona Islantia vastaan. Pudotuspelit alkavat lauantaina Turkissa Istanbulissa.