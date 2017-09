Belgian supersukupolvi saa kolmannen tilaisuuden

Belgia on isäntämaa Venäjän jälkeen varmistanut ensimmäisenä Euroopan maana paikkansa jalkapallon MM-kisoihin. Belgian kisapaikka varmistui 2-1 -voitolla sunnuntaina vierasottelussa Kreikkaa vastaan. Jan Verthongen ja Romelu Lukaku tekivät Belgian maalit.

Belgia on ollut MM-karsinnoissa vakuuttava. Se ei ole hävinnyt kahdeksasta ottelustaan yhtäkään.

Aiemmin Belgia oli Euroopan huipulla 1980-luvulla. Belgia saavutti 1980 EM-kisoissa hopeaa ja 1986 MM-kisoissa Belgia sijoittui neljänneksi.

Belgia pelasi MM-kisoissa 1982-2002 kuudesti peräkkäin, mutta sen jälkeen oli hiljaisempaa. Viime vuosikymmenen alkupuolella Belgiassa uusittiin juniorivalmennusta rajusti ja nopeasti Belgia palasikin eurooppalaiseksi huippujalkapallomaaksi.

Belgian juniorifutiksessa on panostettu paljon myös maahanmuuttajataustaisiin pelaajiin. Huippuja on tullut liukuhihnalta. Esimerkkeinä Marouane Fellaini ja Romelu Lukaku.

Edellisissä MM-kisoissa 2014 Brasiliassa Belgia oli jopa mitalisuosikki, mutta hyytyi puolivälieräottelussa Argentiinaa vastaan. Argentiina sai aikaisen johtomaalin ja piti Belgian fiksusti poissa tekopaikoilta. Ottelu päättyi Argentiinan 1-0 -voittoon.

EM-kisoissa 2016 Belgiaa pidettiin mestarisuosikkina, mutta joukkue petti odotukset. Noutaja tuli puolivälierissä, kun Wales tyrmäsi belgialaiset 3-1.

Potentiaalia Belgialla olisi ollut parempaan. Valmentaja Marc Wilmots sai kritiikkimyrskyn niskoilleen ja hän erosikin päävalmentajan tehtävistä.

Espanjalaisvalmentaja Roberto Martinez on herättänyt Belgian maajoukkuevalmentajana tunteita vähemän kuin kritisoitu persoona Wilmots. Käynnissä olevissa MM-karsinnoissa Belgia ei olekaan hävinnyt yhtään ottelua. Kisapaikkakin varmistui tavallaan etuajassa.

Kun maahanmuuttajataustaisia pelaajia on paljon mukana, ei Belgian maajoukkue enää jakaudu myöskään kahteen leiriin, flaameihin ja vallooneihin. Belgian ”Punaiset Paholaiset” on saatu pelaamaan yhtenäisesti ja ulkomaalaisesta valmentajastakin on tällä saralla apua.

Belgian ”supersukupolvi” on ensi vuoden MM-kisoissa parhaassa iässään. Menestystoiveet ovat taas korkealla. MM-kultakaan ei ole epärealistinen tavoite.

Venäjän ja Belgian lisäksi MM-kisapaikkansa ovat varmistaneet Brasilia, Iran, Japani ja Meksiko. Jaossa on vielä 26 paikkaa.