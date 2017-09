Susijengillä tiistaina taas kova peli, paineet kreikkalaisten niskoilla

Suomen Susijengin upea jatkoaikavoitto Puolasta lukemin 90-87 varmisti käytännössä Susijengille paikan koripallon EM-kisojen jatkopeleihin Istanbuliin. Suomi voi pudota jatkosta, jos häviää Kreikalle ja Islannille, mutta EM-kisoissa pahasti kuokkaan ottaneella Islannilla tuskin on mitään jakoa keskiviikkona suomalaisia vastaan.

Tiistain Kreikka-ottelu on Susijengille vaikeampi juttu. Vastassa on tasokas joukkue, jonka pelaajat tulevat eurooppalaisista huippuseuroista. Mukana Kreikalla on myös 217-senttinen NBA-lupaus Georgios Papagiannis.

Kreikan maajoukkueessa on tapahtunut sukupolvenvaihdos, kun Vassileios Spanoulis ja Nikos Zisis ovat lopettaneet maajoukkuepelit ja takakenttä on uudistunut perusteellisesti. Muutokset eivät ole toimineet vielä, sillä Helsingissä Kreikan peli on yskinyt.

Kreikka voitti avausottelussaan Islannin lopulta helpohkosti, mutta hävisi sen jälkeen Ranskalle ja Slovenialle.

-Taistelimme kovaa. Tarvitsimme voiton tästä pelistä ja johdimmekin. Toisella puoliajalla menetimme vähän otettamme ja Slovenia kiri kiinni. Hävisimme pelin, harmitteli Kreikan pelaaja Ioannis Papapetrou Slovenia-ottelun jälkeen Sport Contentille.

Kreikalla on viimeisissä otteluissaan kova haaste. Suomi ja erityisesti Puola pitäisi voittaa, jotta joukkue pääsisi Istanbulin jatkopeleihin.

-Suomella on todella hyvä joukkue. Pelaavat kotikentällään. Heillä on paljon faneja katsomassa ja fanit ovat innostuneita. Suomen pelit ovat olleet tasaisia. Luulen, että he laittavat kaiken peliin, jotta voittaisivat, koska tarvitsevat voiton päästäkseen jatkoon, Papapetrou sanoi.

Kreikan isokokoinen joukkue on välillä liikkunut kankeasti. Suomen joukkue on liikkuvampi.

- Lopputulos riippuu siitä, kuinka keskittyneenä olet. Meidän on tehtävä asiat, jotka meidän pitää tehdä. Se merkitsee enemmän kuin vastustajan pelitapa itsessään, Papapetrou sanoi Suomen ja Kreikan joukkueiden pelitavoista.

Petteri Koposen mukaan Suomen nälkä ei jäänyt Puola-peliin.

- Ei me haluta lopettaa tähän. Just juteltiin jätkien kanssa tuolla kopissa, että halutaan voittaa vielä kaksi peliä ja vetää hyvät asetelmat jatkoon. Koitetaan mennä mahdollisimman pitkälle, Koponen sanoi.

-On vielä kaksi peliä jäljellä. Koitetaan niistäkin nipistää voitot. Lepopäivä tulee tarpeeseen varmaan joka jätkälle. Koitetaan sitten olla valmiina Kreikkaa vastaan. Siellä on kyllä kova joukkue vastassa, Koponen jatkoi.

Puola-ottelussa Suomelta loukkaantuivat takamiehet Mikko Koivisto ja Jammu Wilson. Heidän pelikunnostaan tiistaina ei ole varmuutta.

Suomen päävalmentaja Henrik Dettmann kritisoikin liian tiukkaa peliohjelmaa. Viisi peliä pelataan seitsemässä päivässä.

- Tällä tasolla pitäisi pelata vain joka toinen päivä. Näyttää siltä, että nämä peräkkäiset pelipäivät syö kokoonpanoja aika paljon. Oli ikäviä tapahtumia, joka söi meidän takamiespuolta. En tiedä, mikä on tilanne, Dettmann sanoi.

Dettmann painottaa, että pelaajiakin pitäisi ajatella.

- Ajattelu pitää olla tässä urheilussa, että pelaajat ensin. Se on kuitenkin kaikkein tärkein asia. Ei näitä pelejä ole kiva pelata, jos on mieletön määrä väsyneitä jätkiä, jotka linkuttelee siellä puolirampoina.

Suomen ja Kreikan ottelu alkaa tiistaina kello 20.