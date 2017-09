Henrik Dettmannin kritiikkiä olisi syytä kuunnella myös jääkiekossa

Huippu-urheilu on suuressa maailmassa miljardibisnestä. Kasvu jatkuu niin kauan kuin maailman väestömäärä kasvaa ja ihmisiä nousee Aasiassa ja Afrikassa köyhyydestä keskiluokkaan.

Kun rahaa on tarjolla, tulee tietysti kiistelyä pottien jaosta. Suuret liigat eivät tietenkään halua tanssia lajien kattojärjestöjen pillin mukaan.

Kansainvälisessä koripallossa NBA tajuaa olympiakisojen merkityksen ja päästää pelaajansa sinne. NBA:ssa ymmärretään myös koripallon MM-kisojen merkitys. Tuovathan kansainväliset koripalloturnaukset NBA:lle ilmaista mainosta, kun kisojen suurimmat tähdet tulevat kuitenkin NBA:sta.

Koripallon MM-karsintoihin NBA ei päästä pelaajiaan kautensa ollessa käynnissä. Logistisesti se ei armottoman tiukan aikataulun takia ole mahdollista.

Ensi talvena alkavista koripallon MM-karsinnoista 2019 kisoihin on tulossa farssi. Kansainvälinen Koripalloliitto FIBA on nimittäin asettanut karsintaotteluita samoille pelipäiville Euroliiga-pelien kanssa. Tositoimiin joudutaan c-joukkueilla ja Suomelta puuttuu tulevista karsintaotteluista esimerkiksi Petteri Koponen.

Kyse on puhtaasti koripallopoliittisesta väännöstä. Euroliigalla ja FIBA:lla on erimielisyyksiä ja kyse on kukkotappelusta, josta kumpikaan osapuoli ei varsinaisesti hyödy taloudellisesti. Eniten häviävät koko touhun viime kädessä maksavat koripallofanit.

Suomen maajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann kommentoi tilannetta ironiseen sävyyn.

- Mä uskon ihmiseen, ja että kun ihmiset tekee päätöksiä, on se maailman helpoin asia hoitaa, että NBA:ta lukuun ottamatta kaikki voi osallistua siihen. Siirretään pelit yhdellä päivällä, niin se on siinä. Ei ole mitään muuta ongelmaa, Dettmann sanoi.

Dettmann painottaa, että pitäisi ajatella ensi sijaisesti koripallon etua.

- Jos ei kaksi organisaatiota voi sopia siitä, että siirretään pelit yhdellä päivällä, niin jokin ongelma on olemassa ja ongelma on isompi kuin koripallo. Mulle ei ole isompaa asiaa kuin koripallo.

Koripallo ei ole ainoa laji, jossa fanien niskoille heitetään kylmää vettä. Jääkiekossa NHL päätti jättää Pyeongchangin ensi talven olympiakisat väliin. Kyse oli viime kädessä vaikeista työehtosopimusneuvotteluista NHL:n pelaajayhdistyksen kanssa sekä erimielisyyksistä osallistumisehdoista Kansainvälisen Olympiakomitean KOK:n kanssa.

NHL:n olympiaboikotti ei hyödytä ketään. Dettmannin sanoja mukaillen ongelma on isompi kuin jääkiekko. Jääkiekkofaneille isompaa asiaa ei kuitenkaan ole kuin jääkiekko ja kahden viikon tauko NHL:ssä tuskin olisi oikeasti ongelma, kun kausi kuitenkin kestää yhdeksän kuukautta.

NHL:n kilpailija KHL ottaa Pohjois-Amerikan jääkiekkopoliittisesta ongelmasta tietysti kaiken irti jääkiekoille harvinaisesta maailmanlaajuisesta julkisuudesta, jota olympiakisat tarjoavat. NHL ei World Cupillaan tai sarjaotteluillaan moista saa.