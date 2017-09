Susijengissä huikea tunnelma: ”Eihän tätä voi sanoin kuvailla, miten siistiä tää on”

Suomen koripallomaajoukkue Susijengi on pehmittänyt EM-kisojen alkulohkossa Helsingissä Ranskan, Puolan ja Kreikan. Sloveniaakin Suomi piinasi, mutta taipui kolmella pisteellä.

Tiistaina Suomen esitys Kreikkaa vastaan oli hämmästyttävän hyvä. Suomi johti alusta saakka ja voitti ottelun 89-77.

Suomi otti todella kovan päänahan. EM-kultaa 1987 ja 2005 voittanut Kreikka on koripallon mahtimaita.

Kreikka on myös viimeisin maa, joka on pystynyt kaatamaan USA:n NBA-tähdet. Kreikka voitti LeBron Jamesin tähdittämän Team USA:n vuoden 2006 MM-kisojen välieräottelussa ja otti silloin MM-hopeaa hävittyään loppuottelussa Espanjalle.

Kreikan joukkueessa on tapahtunut viime vuosina sukupolvenvaihdos, mutta paperilla Kreikan piti olla EM-kisoissa Suomea kovempi joukkue ja sitä pidettiin Ranskan ja Slovenian ohella lohkon voittajasuosikkina. Susijengin paremmuudesta tiistain ottelussa ei ollut kuitenkaan epäselvyyttä.

Suomelta on löytynyt EM-kisoissa onnistujia leveällä rintamalla. Kun Mikko Koivisto ja Jamar Wilson olivat tiistaina jalkavamman takia sivussa, sai Carl Lindbom peliaikaa. Helsingin Seagullsin pelaaja kiitti vastuusta komeasta heittämällä kolmosen ja upottamalla donkin.

Lindbomin kolmonen oli komea.

- Petskulta (Koponen) tuli hyvä syöttö ja otin sitten itseluottamuksella heiton. Tosiaan sattui menemään sisään. Siitä tuli lisää itseluottamusta. Oli vapautuneempi fiilis sen jälkeen, hän kertoi onnistumisestaan,

Lindbom on EM-kisakokemuksestaan aivan innoissaan.

- Eihän tätä voi sanoin kuvailla, miten siistiä tää on. Yleisö on ollut ihan mahtavaa ja kaikki pelit loppuunmyytyjä. Ihan mahtava fiilis.

Kolmessa ensimmäisessä Susijengin EM-ottelussa Lindbom joutui istumaan penkillä. Ensimmäinen arvokisaottelu jännitti vain penkillä.

- Olihan se hienoa ja kyllä mä olin iloinen. Pieni mukava jännitys oli, mutta sen unohti, kun kentälle meni. Toivotaan, että Seagullsillakin olisi tämmöistä, jatkoi Lindbom siitä, miltä tuntui, kun komennus EM-kisoissa tuli tositoimiin.

Lindbom pelasi hyvin jo harjoitusotteluissa.

- Loppukesästä alkoi tulla sellainen fiilis. Oli tosi hyvä kesä ja harjoituspelit menivät hyvin. Se toi lisää itseluottamusta ja rupesin oikeasti tajuamaan, että on mahdollisuuksia joukkueeseen, hän taustoitti.

Suomen päävalmentaja Henrik Dettmann antoi ymmärtää, että Susijengi on ylittänyt odotukset.

- Kyllä oli unelmana, että me lähdetään täältä erittäin kovasta lohkosta Istanbuliin. Etukäteen ajateltiin, että Islanti ja ehkä Puola on meidän päävastustajat. Turnauksen aikana rupesi näyttämään, että Kreikka ja Puola siitä neljännestä paikasta taistelee. Mun ennustus on, että Puola voittaa, koska he ovat osoittaneet mieletöntä sydäntä. Sitä samaa, mitä Suomikin, Dettmann totesi.

Maajoukkueeseen paluun tehnyt Teemu Rannikko sai paljon vastuuta, kun Koivisto ja Wilson olivat toipilaina jalkavammoistaan. Rannikko pelasi hienon ottelun.

- Ei Teemu yllättänyt. Kerroin Teemulle, että tänään joutuu 25 minuuttia olemaan kentällä. Kysyin, että kestääkö? ja hän sanoi, että kestää. Sanoin, että otetaan jatkoaika ja pannaanko 30 minuuttia, niin sitten rupesi vähän irvistelemään ja sanoi, ettei anna tohon takuita. Sanoin, että hoidetaan varsinaisella peliajalla, Dettmann sanoi.

Dettmann kehui myös Lindbomia.

- Oleellista on, että ketkä kentällä pelaa. Ne jotka tulevat kentälle, pitää niiden ottaa vastuu. Syntyi mahdollisuus, että saatiin Calle luonnolliseen rotaatioon. Annettiin kaverille mahdollisuus ja kiitettävästi siihen vastasi, Dettmann sanoi.

- Kun Calle veti sen kolmosen, rupesi mietityttämään, että vastustaja ajattelee, että mistä saatanasta nää vetää näitä uusia heittäjiä. Aina kun tulee uusi kaveri, pommi iskee. Se on aika ikävää mille tahansa joukkueelle pelata semmoista joukkuetta vastaan. Tulee armotonta rankaisua, Dettmann jatkoi.

Ennen matkaa Istanbuliin Suomi pelaa keskiviikkoiltana lohkon heittopussia Islantia vastaan.

- Kyllä meidän pitää huomenna pelata ihan normaali peli ja nauttia pelistä ja tästä yleisöstä. Ei mitään syytä löysätä. Joukkueen pitää osata kunnioittaa peliä. Jos ei pelaa peliä tosissaan, ei voita peliä, Dettmann totesi.

- Keskitytään seuraavaan peliin ja siihen oleelliseen eli koripalloon. Tietysti on hyvä vire päällä. Kun on hyvä vire, suurin vastustaja on oma itsensä. Ei pidä antaa keskittymisen herpaantua, Dettmann päätti.