Historiallinen Susijengi-viikko takana: ”Tää on erityistä”

Suomen koripallomaajoukkue Susijengi on ollut viimeisen viikon aikana esillä kuin Leijonat jääkiekon MM-kisoissa. Hartwall-areena täyttyi kaikissa viidessä Susijengin ottelussa. Kaikki Suomen matsit tarjosivat tapahtumaelämyksiä, jollaisia Suomessa harvoin koetaan.

Helsingin Susijengi-viikko huipentui keskiviikkona Islanti-otteluun. Urheilullisesti ottelu oli Susijengin heikoin, mutta tunnelmaltaan mahtavin. Olihan katsomossa myös muutama tuhat islantilaista.

- Mahtava tunnelma. Suomalaiset ihmiset ovat hienoja ja islantilaiset parhaita maailmassa. Oli todella nautittava tunne pelata tuon yleisön edessä. En unohda tätä koskaan, hehkutti Islannin pelaaja Martin Hermannsson Sport Contentille.

Jalkapallon EM-kisoista tuttuun islantilaisten hu-viikinkitanssiin osallistui myös suomalaiskatsojia.

- Oli upeaa, kun suomalaiset liittyivät mukaan viikinkitanssiin. Yli 10 000 ihmistä oli siinä mukana ja oli kyllä mahtavaa nähdä se. Sain väreitä kroppaani, Martin kiitteli.

Haastatteluissa huippu-urheilijat latelevat faneista ja tunnelmasta tavallisesti kliseitä, mutta Susijengi-pelaajat ovat olleet EM-kisojen tunnelmasta aidosti riemuissaan.

- On ollut kyllä mieletön viikko. En ole urallani kokenut mitään vastaavaa. Muut kisat, Koperit ja Bilbaot, oli hienoja, mutta kyllä tää on erityistä. Koko Suomi on ollut mukana. Erittäin kiitollinen olen, kommentoi Suomen sentteri Tuukka Kotti.

Koripallo oli viime vuosikymmenellä Suomessa aallonpohjissa myös yleisömenestysten osalta. Muutos alkoi 2011 EM-kisoista, kun Suomi oli yllättäen mukana. Susijengin fanibuumi on pitänyt pintansa, vaikka moni median ennustaja on ennustellut korisbuumia tähdenlennoksi.

EM-kisojen alkulohkossa koettu Susijengi-buumi toi mieleen samaisella Hartwall-areenalla vuodenvaihteessa 2015-16 järjestetyn nuorten MM-turnauksen. Lauri Markkanen sai osakseen vastaavaan fanitusta kuin Patrik Laine tai Jesse Puljujärvi.

EM-kotikisojen Susijengi-huuma, Susijengin urheilullinen menestys sekä Markkasen siirtyminen NBA:han ennakoivat vieläkin hienompaa tulevaisuutta. Nyt voi hyvin nauraa median edustajien taannoisille kirjoituksille ”auringonlaskun lajista”.

Helsingin osalta EM-turnaus päättyi keskiviikkona, mutta Susijengin taival jatkuu. Torstaina Suomen joukkue matkusti Turkin Istanbuliin, missä lauantai-iltana vastaan tulee neljännesvälieräottelussa Italia. Matsi alkaa kello 18.45.