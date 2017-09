Tapparaa hehkutetaan mestariksi: ”Pelit käydään kuitenkin kentällä”

Tampereen Tappara lähtee jälleen kerran suurimpana suosikkina perjantaina alkavaan jääkiekon SM-liigakauteen. Kaksi edellistä Suomen mestaruutta voittanut Tappara on paperilla varsin selvä suosikki, mutta kapteeni Jukka Peltola muistuttaa, että sarjassa pelaa muitakin joukkueita.

Tapparan menestys on ollut viime vuodet yhtä varmaa kuin lumien sulaminen keväisin. Tappara on kahminut jo uskomattomat viisi peräkkäistä finaalipaikkaa ja voittanut mestaruuden nyt kahdesti peräkkäin. Eikö voittamiseen kyllästy?

- Heh, ei siihen kyllä kyllästy. Aika hienoja vuosia tässä on eletty ja kaksi mestaruutta tietysti kruununa siitä. Ei siihen hommaan kyllä kyllästy ollenkaan, Tappara-kapteeni Jukka Peltola naurahti Sport Contentille Liiga-infossa tiistaina.

Usein sanotaan, että mestaruuden uusiminen käy vuosi vuodelta vaikeammaksi, vaikka menestymiseen ei kyllästyisikään. Vielä toistaiseksi Tappara on kuitenkin ollut lyömätön. Sama tarina voi hyvin jatkua myös ensi kaudella.

- Hyvillä fiiliksillä lähdetään. Liigan osaltakin päästään nyt polkaisemaan homma käyntiin. Innolla me ollaan odoteltu, että pelejä tulee enemmän. Tämä alkaa olla jo pelaajallekin parempaa aikaa, kun ei ole enää niin paljon treenejä, vaan pelejä on enemmän. Peleissä vasta punnitaan kuitenkin oikeasti joukkueen taso, Peltola sanoi.

Tappara on antanut näytteen omasta tasostaan jo CHL:ssä. Joukkue on voittanut CHL:n alkulohkossa pelaamansa kaikki neljä ottelua lähes näytöstyyliin. Sen perusteella ei voi kuitenkaan vetää liikaa johtopäätöksiä. CHL-vastustajat pelaavat pääsääntöisesti hyvin erilaista jääkiekkoa kuin Liiga-joukkueet.

- Mä näen asian tavallaan ihan samalla tavalla. En välttämättä pidä sitä vaikeutena kuitenkaan. Kyllä se ihan varmasti erilaista peliä on. Mutta samalla tavalla me kuitenkin katsottiin sielläkin, miten vastustaja pelaa ja totta kai me pelattiin heitä vastaan eri tavalla kuin vaikkapa IFK:ta vastaan Liigassa tai ihan ketä Liiga-joukkuetta vastaan tahansa. Oli meillä onneksi muutama harjoitusottelu Liiga-joukkueitakin vastaan ja saatiin sieltäkin oppia. CHL:ssä pelataan eri tavalla, mutta kyllähän kaikki pelit aina kehittää, Peltola mietti.

Tapparan peliä yrittää tällä kaudella kehittää Jukka Rautakorpi, joka on uusvanha mies Tampereella. Monissa ennakoissa on puhuttu, ettei Rautakorven ja entisen päävalmentajan, Jussi Tapolan välillä ole mitään eroa, mutta onko asia todella näin?

- Kyllähän siinä totta kai vähän eroa on. Valmentaja on kuitenkin aina joukkueen ihmisjohtaja. He ovat erilaisia johtajia ja erilaisia ihmisiä. Siinä näkisin sen isoimman eron, mutta kyllä myös pelikirjaa on taas päivitetty, mutta kyllä Jussikin sitä aina päivitti joka kauden jälkeen ja pieniä muutoksia tuli. Siinä olen samoilla linjoilla, että aika samantyyliset kaverit on, sillä pelikirja ei kuitenkaan kauheasti muutu ja isoja linjoja ei lähdetä vetämään uudestaan, Peltola vertaili.

Tapparaa rummutetaan jälleen mestariksi. Peltola ei ota kuitenkaan asiasta paineita.

- Ehkä kannattaa mieluummin peilata vain niitä omia suorituksia siihen, mihin meillä mahdollisesti riittää tällä kaudella. Meillä on nyt hyvä harjoituskausi ja hyvä CHL-alkukausi takana. Ollaan saatu sieltä voittoja ja peliä siihen suuntaan, mihin ollaan haluttu. Kyllä meillä varmasti luotto siihen löytyy, että me pystymme olemaan ykkösiä myös Liigassa. Nyt alkaa kuitenkin 60 pelin pitkä rutistus Liigaa ja vaikka olisit syyskuun ykkönen tai lokakuun ykkönen, niin et välttämättä ole lopussa enää ykkönen. Nyt aloitetaan ihan nollista Liigan suhteen ja aletaan tehdä töitä sen eteen, että se peli koko ajan kehittyy ja pystytään olemaan askeleen edellä muita, Peltola analysoi.

Peltola sanoihin on helppo yhtyä. Tapparasta muistetaan nyt vain mestaruudet, mutta viime kaudellakin Ilves oli vain yhden maalin päässä välieräpaikasta. Jos Ilves olisi tehnyt kuudennen puolivälierän jatkoajalla maalin, olisi Tapparan mestaruustie katkennut siihen.

- Joo, kyllä. Tämä on niin pienten marginaalien peli. Kevät on aina ihan eri tarina kuin syksy. Joku on mulle jo sanonut, että kun meidän rosteria katsoo, niin ihan varmasti te voitatte. Se nyt on suurinta sontaa, mitä vaan voi olla. Pelit käydään kuitenkin kentällä ja jos toisella on hirmuinen noste päällä, niin ei siinä auta, vaikka toisella joukkueella olisi mitä menestystä takana. Siinä voi tapahtua ihan mitä vaan. Sen takia jääkiekko onkin niin todella hieno peli. Ei tätä rostereilla pelata, vaan tässä pelataan juuri sillä, miten joukkue hitsautuu yhteen ja kuka pystyy keväällä ulosmittaamaan joukkueena sen parhaan tuloksen, Peltola latasi.

Tappara aloittaa Liiga-kautensa perjantaina paikallisottelulla Ilvestä vastaan.