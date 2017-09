Kärpät vaihtoi Suikkasen Manneriin, Lasse Kukkosesta on maistunut hyvältä

Oulun Kärpät aloittaa jääkiekon SM-liigan jälleen kerran uuden päävalmentajan alaisuudessa. Kai Suikkanen epäonnistui ja hänen paikkansa täksi kaudeksi ottaa Mikko Manner.

Manner oli mukana Lauri Marjamäen valmennustiimissä kevään MM-kisoissa. Jos haaste siellä oli iso, niin ei Manner helppoon paikkaan tule nytkään. Kärpiltä odotetaan aina mainetekoja. Urakkaa ei helpota se, että elintärkeä hyökkääjä Mika Pyörälä vaihtoi kauden päätteeksi maisemaa ja kokenut Ilkka Mikkola lopetti. Yksi asia kuitenkin on ja pysyy: Kärppien kapteenina jatkaa Lasse Kukkonen.

Kukkosen mukaan Kärpissä puhaltavat nyt uudet tuulet uuden valmentajan myötä.

- Jokainen päävalmentaja haluaa tuoda seuraan aina oman leimansa ja omat juttunsa. Ainahan se on muutos ja hieno mahdollisuus joukkueelle. Saadaan taas oppia vähän uusia toimintatapoja ja uusia juttuja arjessa. Ihan hyvältä on maistunut. Kovasti on ainakin hommia tehty, Kukkonen sanoi tiistain Liiga-infossa.

Kärpät päätti harjoituskautensa tuloksellisesti hyvin, kun ruotsalaisjoukkueet Luulaja ja Skellefteå kaatuivat selvin lukemin. Kuinka paljon tämä antaa lupauksia tulevasta?

- Totta kai se vähän antaa. Vähän ollaan muutettu juttuja ja kyllähän se itseluottamusta antaa ja hyviä kokemuksia on nyt saatu. Tietysti se on vasta harjoituskausi. Nyt sitten päästään vasta näkemään, missä sitä oikeasti mennään kun sarja alkaa. Nähdään sitten se, että miten paljon on vielä hommia edessä. Varmasti näin on ihan joka joukkueella, vaikka paljon on toki jo tehty.

Kukkonen sanoo, että hyvä alkukausi olisi tilauksessa.

- Totta kai se paljon merkitsee. Kaikki haluavat varmasti saada hyvän startin. Pisteet tässä vaiheessa ovat yhtä arvokkaita kuin pisteet helmikuun lopussa tai maaliskuun alussa. Viime vuonna jäätiin yksi vai kaksi pistettä suorasta pudotuspelipaikasta eli kaikki pisteet on pirun tärkeitä. Niistä halutaan taistella heti alusta lähtien, Kukkonen sanoi.

Kärppien viime kausi oli valtava pettymys. HIFK pudotti oululaiset jo säälipudotuspeleissä ja matka katkesi ennen kuin se ehti kevään osalta edes alkaa. Kukkonen haluaisi, ettei ensi kaudesta jäisi ainakaan mitään jossiteltavaa.

- Sellainen kausi olisi hyvä, että saisimme mitattua sen koko kapasiteetin ulos yksilöinä. Päästäisiin mahdollisimman lähelle kaikki sitä omaa parastamme, ettei olisi sellainen olo kauden jälkeen, että kaikkea ei ole annettu. Ei tarvitsisi jossitella. Se on kaikista turhinta ja tyhmintä tietyllä tapaa urheilussa. Toivoisin, että me päästäisiin takaisin voittavaan jääkiekkoon kiinni. Joukkueella on varmasti isoja unelmia ja niitä pitää olla, mutta arki ratkaisee, Kukkonen totesi.

Kukkonen, 35, on yksi SM-liigan kokeneimpia pelaajia. Leijonissa monissa arvokisoissa marinoitu puolustaja on varmasti oikea ihminen vastaamaan siihen, mihin suuntaan Liiga-kiekkoilu on menossa.

- Varmaan tietynlainen murrosvaihe on nyt menossa. Peli kehittyy ja pelin evoluutio kehittyy. Varmaan siitä nähtiin viitteitä jo viime vuonna. Nyt on aika moni puhunut pelin nopeuttamisesta. Nyt on mielenkiintoista nähdä, mitä se sitten käytännössä on, kun sarja alkaa. Uskoisin, että tietyllä tapaa taas otetaan yksi askel siihen suuntaan, Kukkonen linjasi Sport Contentille.

Tapparaa on moni rummuttanut kauden ykkössuosikiksi ja Kukkonen on myös samoilla linjoilla.

- Tappara on nyt näyttänyt vahvuutensa CHL:ssä. Kuten on nähty ja kuultu, niin siellä on saatu kovan työnteon kautta tietynlainen vahva kulttuuri aikaiseksi. Kyllä minä uskon, että siinä on hyvä mittari kaikille seuroille, Kukkonen uskoi.