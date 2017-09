Susijengi tulessa lauantaina, näin jatkuu koripallon EM-turnaus

Koripallon EM-kisojen alkusarja vietiin päätökseen torstaina Istanbulissa ja Cluj-Napocassa. Kaikki neljännesvälieräjoukkueet olivat selvillä jo keskiviikkona, mutta torstaina ratkottiin Romaniassa ja Turkissa vielä lohkosijoituksia.

Istanbulissa turnausta isännöivä Turkki hävisi torstaina Latvialle 79-89 ja jäi lohkossaan neljänneksi. Turkki saa neljännesvälierissä vastaansa alkulohkossaan Romaniassa jyränneen hallitsevan Euroopan mestarin Espanjan. Turkille ei ottelusta paljoa luvata.

Serbialle Latvian voitto merkitsi lohkovoittoa sekä pääsyä neljännesvälieräotteluun selvästi heikompaa Unkaria vastaan. Serbia-Unkari -ottelun voittaja kohtaa keskiviikkona puolivälieräottelussa lauantaina pelattavan Suomi-Italia -ottelun voittajan.

Suomen Susijengi matkusti Istanbuliin torstaina. Italia-otteluun on ollut mahdollista valmistautua pari päivää, mikä tiukan alkusarjaohjelman jälkeen on luksusta.

-Kova joukkue. Pelattiin niitä vastaan kaksi kertaa kesällä. Erittäin kova ryhmä. Kyllä me saadaan pelata hyvä peli, jos meinataan Italia voittaa, kommentoi Suomen sentteri Tuukka Kotti Italiasta.

Kotin mukaan Italian vahvuutena on pelaajien monipuoliset kyvyt.

-Erittäin monta monipuolista kaveria. Ykkösestä neloseen erittäin paljon kovia korintekijöitä. Ovat vahvoja jokaisella pelipaikalla. Fyysisesti vahvoja. Puolustuksellisesti erittäin kova joukkue myös.

Harjoitusotteluissa Suomi kohtasi Italian kahdesti ja hävisi molemmat pelit.

- Kyllä nekin oli tiukkoja pelejä, mutta ollaan me parannettu peliämme aika paljon siitä ja Italiakin on parantanut. Vaikka on paljon samoja pelaajia, voi tulla aika erinäköinen ottelu, arvioi Susijengin kapteeni Shawn Huff.

Italia yrittää Kreikan tavoin ärsyttää fyysisyydellään.

- Meni harjoituspeleissä kuumaksi, kun oli italialaiset tuomarit. Sen takia tunteet vähän kuumeni. Ei saa antaa vaikuttaa sen meidän tekemiseen. Pitää uskoa omaan tekemiseen ja siihen laatuun, mitä me tehdään, Huff sanoi.

Suomen ja Italian ottelu alkaa lauantaina Istanbulin Sinan Erden -areenalla kello 18.45. Sekä lauantaina että sunnuntaina pelataan neljä ottelua.

Puolivälierät pelataan tiistaina ja keskiviikkona. Välierät ovat ohjelmassa torstaina ja perjantaina ja mitalipelit sunnuntaina.

Koripallon EM-kisojen neljännesvälieräohjelma:

Lauantai 9.9.

Slovenia – Ukraina klo 12.30

Saksa – Ranska klo 15.15

Suomi – Italia klo 18.45

Liettua – Kreikka klo 21.30

Sunnuntai 10.10.

Latvia – Montenegro klo 12.30

Serbia – Unkari klo 15.15

Espanja – Turkki klo 18.45

Kroatia – Venäjä klo 21.30