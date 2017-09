Susijengillä hyvä sauma Italian kaatoon

Suomi kohtaa koripallon EM-kisoissa lauantaina Italian. Ottelu alkaa Istanbulissa kello 18.45 Suomen aikaa.

Italia ja Suomi kohtasivat kesällä harjoitusotteluissa kahdesti. Italia voitti ottelut 78-64 ja 75-70.

Suomen kapteeni Shawn Huff totesi odottavansa aika eri näköistä ottelua lauantaille. Molempien joukkueiden peli on kehittynyt harjoituspeleistä paljon.

Joka tapauksessa Suomi on pelannut EM-kisoissa Italiaa vakuuttavammin. Italia voitti alkusarjassa Georgian, Ukrainan ja Israelin, mutta Saksa ja Liettua olivat ”Saapasmaalle” liian kovia.

Italian taktiikkana on pysäyttää Suomen liikkuvuus. Italian mahdollisuudet piilevät siinä, onnistuuko joukkue pysäyttämään Petteri Koposen ja Lauri Markkasen.

Italia ja Suomi kohtasivat EM-kisoissa 2013 alkulohkossa Koperissa. Italia voitti ottelun. Peli ratkesi siihen, että Koposelta vietiin tila pois.

Italian suurin tähti on NBA-seura Charlotte Hornetsin takamies Marco Belinelli. Hänen pysäyttämisessään Suomella on kova haaste.

Italian pelaajista myös Luigi Datome on pelannut NBA:ssa. Hän oli vahvassa roolissa 2013 EM-kisoissa, kun Italia pehmitti Suomen.

Italiaa ei voi pitää Suomea vastaan merkittävänä suosikkina. Luvassa on tasainen ottelu, jossa tuomarityöskentelykin ratkaisee. Italia pelaa fyysistä peliä ja yrittää hidastaa Suomen vauhtia. Pistemäärä jäänee ottelussa vähäiseksi.

Italia-ottelusta tulee samantyyppinen kuin tiistain Suomi-Kreikka -ottelusta. Jos Suomi pelaa samalla tasolla, on Suomella aivan realistinen mahdollisuus voittoon ja keskiviikon puolivälieräotteluun Serbia-Unkari -ottelun voittajaa vastaan.

Susijengi on edellisen kerran ollut EM-kisoissa kahdeksan parhaan joukossa kotikisoissa 1967. Italia on voittanut EM-kultaa 1983 sekä 1999. Olympiakisoissa Italia on ollut hopealla Moskovassa 1980 sekä Ateenassa 2004, mutta Ateenan kisojen jälkeen Italiaa ei ole nähty arvokisoissa neljän joukossa.

Kun palataan vuoteen 2004 ja Suomen sen aikaiseen tasoon, ovat asetelmat Suomen ja Italian välillä muuttuneet ”epätodellisesti”.

