Jääkiekon SM-liigaan toivottu uudistus

Jonottaminen erätauoilla on tuttu ongelma jääkiekkofaneille. Jos halli on täynnä, voi oluen jonottamiseen mennä koko erätauko ja juoma on nautittava anniskelualueella, joka ei sijaitse katsomossa.

Nyt Liiga on reagoinut yleisöpalautteeseen. Kaudella 2017–18 kaikissa runkosarjan lauantaiotteluissa pidetään pidennetyt 20 minuutin erätauot.

Liiga-peleissä testattiin viime kaudella yksittäisissä otteluissa 20 minuutin erätaukoja. Erityisesti tarkkailtiin, kuinka pidennetty erätauko vaikuttaa ottelutapahtumaan sekä sen palveluiden kehittämiseen ja sujuvuuteen.

– Saimme pidennetystä erätauosta viime kaudelta hyvää palautetta ottelutapahtumien kaikilta osapuolilta. Palautteiden myötä oli helppo valinta ottaa 20 minuutin erätauot vakituisesti käyttöön lauantaina pelattavissa otteluissa, kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä kertoo Liigan verkkosivuilla.

Arkipäivinä pelattavissa otteluissa erätauko kestää edelleen vain 18 minuuttia. Pidennetyt erätauot koskevat tällä hetkellä ainoastaan runkosarjassa pelattavia lauantaiotteluita.

Katsojaystävällisyyteen panostaminen on urheilubisnekselle tärkeää ja pidennettyä erätaukoa moni pitää tervetulleena. Lainsäädäntö vain tuo omat rajoitteensa. Olutta ei edelleenkään saa nauttia katsomossa.

Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa käytäntö on toinen. Alkoholijuoman saa viedä katsomoon, mikä vähentää jonottamista. Järjestyshäiriöitä moinen ei ole aiheuttanut.

HIFK:n puheenjohtaja Timo Everi totesi hiljattain, että anniskelualueen rajoittaminen katsomon ulkopuolelle on katsojaystävällisyyttä ja yksilövapautta rajoittava tekijä. Everi painotti, että alkoholin ongelmakäyttäjä tuskin hakeutuu jäähalleihin, joissa alkoholijuomien hinta on korkea.

Pari viikkoa sitten Bernissä pelatussa SC Bernin ja TPS:n välisessä CHL-ottelussa tunnelma oli hieno, vaikka elettiin elokuuta. Bernissä oluen sai viedä katsomoon ja areenalla baari oli auki niin pitkään kuin asiakkaita riitti. Sveitsiläiskatsojilla alkoholin nauttiminen ei mennyt silti överiksi.