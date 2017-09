Jokerit juhli Kiinassa, katsojiakin yllättävän paljon

Kiinassa Shanghaissa pelatuissa Red Star Kunlunin jääkiekon KHL-otteluissa yleisöä on ollut seuran alkutaipaleilla hyvin vähän, mutta lauantaina tehtiin poikkeus. Jokerit veti Shanghaissa Feiyangin jääurheilukeskukseen 4550 katsojaa.

Ulkomaalaispelaajien muodostama legendaarisen Mike Keenanin valmentama Red Star sai kotiyleisön pettymykseksi maistaa tappiota. Jokerit voitti 4-1.

Jokereiden nelosketju Marko Anttila, Mika Niemi, Antti Pihlström teki joukkueen neljästä maalista kolme.

- On se hienoa. Eihän sitä siinä pelin keskellä vielä tiedä eikä ehdi miettiä, onko voittomaali vai ei, mutta jälkeenpäin tuntuu aina hyvältä. Joukkueena tässä mennään ja kaavitaan voittoja. On hienoa, että pystyn auttamaan myös hyökkäyspäässä. Kyllä se tuo ekstraboostin peliin, Anttila kuvaili tunnelmia ottelun jälkeen Jokereiden tiedotteessa.

- Tiesimme, että tästä tulisi vaikea peli, kun alla oli pitkä matkustus eiliseltä ja niin sanottu aamupeli jo tänään. Ekaan erään ei ihan saatu täysiä irti, mutta pelattiin kuitenkin ihan ok ja saatiin jäähyt tapettua. Aika hyvä vierasmatsi siinä mielessäkin, että saimme pidettyä heidän maalipaikkansa hyvissä luvuissa. Eivät päässeet myllyttämään meidän päässä, Anttila jatkoi.

Anttila täydensi "Gordie Howe-hattutempun", kun maalin ja syöttöpisteen jatkoksi kirjattiin myös tappelu. Kunlunin Cory Kane oli tappelussa niskan päällä.

- Jäin siinä vähän alakynteen, kun en yhtään ehtinyt hänen ideaansa mukaan. Hän olisi voinut sanoa jotain, ennen kuin alkaa mätkimään. Mutta aina olen valmiina auttamaan joukkuekavereita. Meillä on hyvä porukka kasassa, ja se on tämän homman suola. On mukava pelata yhdessä ja pitää pelikavereiden puolta, Anttila kuvaili joukkueen yhteishenkeä.

Anttila ehti istua avauserässä myös yhden kymmenen minuutin käytösrangaistuksen, kun ei ollut täysin tyytyväinen ottelun tuomarilinjaan.

- Kehotin tuomaria nostamaan kättä, kun valkoista rikotaan. Hän otti siitä vähän itseensä. Vaikka tunteella mennään, niin vähän hölmöilin siinä. Onneksi se ei vaikuttanut paljoakaan peliin, ja sain vain henkilökohtaisen rangaistuksen. Täytyy vastaisuudessa pitää suu kiinni ja keskittyä peliin, jotta saamme parempaa tulosta aikaiseksi, Anttila pohti.

Jokerit on kerännyt kauden kuudesta ottelustaan neljä voittoa. Koossa on 12 pistettä.

Shanghaista Jokerit jatkaa maanantaiksi Habarovskiin, missä vastassa on Amur. Keskiviikkona Jokerit pelaa Vladivostokissa Admiralia vastaan.

- Ei tämä tästä vielä yhtään helpota, vaan vaikeutuu, kun tulee lisää matkustamista. Nyt mennään takaisin Venäjän puolelle. Toivotaan, että saadaan sieltä kairattua lisää voittoja, Anttila päätti.