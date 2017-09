KooKoo yllättäen SM-liigan kärjessä

Jääkiekon Liigan kauden avausottelut pelattiin perjantaina ja lauantaina. Kaksi ottelua pelanneista joukkueista täydet pisteet keräsi vain KooKoo.

Perjantaina KooKoo voitti SaiPan peräti 7-1. SaiPa taipui kouvolalaisille myös lauantaina lukemien oltua KooKoon hyväksi 4-2.

- Hyvä alku kauteen. Kuusi pistettä, voitot vieraista ja kotoa. Tänään oli kova ilta verrattuna eiliseen, mutta pystyimme vastaamaan hyvin peliin. Täytyy olla tyytyväinen tuohon, mitä me jäällä tällä hetkellä esitämme, KooKoon päävalmentaja Tuomas Tuokkola kommentoi seuran verkkosivuilla.

KooKoota ei ole arvioitu Liigan suosikkeihin. Päinvastoin, toiset ovat sijoittaneet KooKoon ennakkoarvioissa sarjajumboksi.

SaiPa sai uudeksi päävalmentajakseen tälle kaudelle Tero Lehterän. Hänen komennossaan homma on alkanut synkästi, mutta takanahan on vasta kaksi ottelua.

JYP oli liian kova vastus HIFK:lle kerättyään viisi pistettä. HIFK johti lauantaina 3-0, mutta hävisi 3-4.

Viron maajoukkuemies Robert Rooba teki eilen kaksi maalia. Tänään virolaispelaaja iski tärkeän 3-3-tasoituksen.

- Viron Gretzky on kuunnellut meidän neuvoja. Se on selvästi oppinut pelaamaan. Hän on alkanut ampumaan, niin tulee sitten pisteitäkin, JYPin Toni Kolehmainen heitti ketjukaveristaan.

Myös Lukolla on kahdesta ottelusta viisi pistettä. Lukko voitti lauantaina Sportin 5-3.

”Varmaksi Suomen mestariksi” hehkutettu Tappara hävisi jo toisessa ottelussaan. Kirvesrinnat hävisivät lauantaina Turussa TPS:lle peräti 2-6.

SaiPan ohella kaksi ottelua ovat hävinneet varsinaisella peliajalla Jukurit ja Ilves. Jukurit hävisi lauantaina Mikkelissä Pelicansille 0-3 ja Ilves taipui Porissa Ässille 2-6.