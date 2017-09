Kreikka noudatti ”Tamin ohjetta”, voitti oikean pelin

Kreikka kompuroi koripallon EM-kisojen alkusarjapeleissään Helsingissä. Se hävisi Ranskalle, Slovenialle ja Suomelle ja varmisti jatkopaikkansa vasta viimeisessä alkulohkopelissään kaadettuaan Puolan.

Lauantaina Istanbulissa Kreikan odotettiin häviävän Liettualle. Onhan Liettua vuodesta toiseen ollut arvoturnauksissa taistelemassa mitaleista ja tämän vuoden EM-turnauksessa se voitti Tel Avivissa alkulohkonsa.

Kreikka pelasi kuitenkin hurmiossa, vaikka parituhatta liettualaisfania huusi Istanbulin Sinan Erden -areenalla äänekkäästi ”Lietuva Lietuva”. Ottelu päättyi Kreikan voittoon pistein 77-64 ja Liettuan pelit päättyivät siihen.

Kreikka noudatti Juhani Tammiselta tuttua ”win the right games” -slogania.

- Keskittymisemme taso oli suuri. Pelasimme erittäin hyvin ensimmäisestä sekunnista lähtien. Ennen ottelua sanoimme pukuhuoneessa, että jos he aikovat voittaa meidät, tehdään heidät sen arvoisiksi, kommentoi Kreikan pelaaja Kostas Papanikolaou Sport Contentille.

Papanikolaou painotti Kreikan saaneen hengen päälle.

- Laitoimme koko sielumme peliin. Kaikki pelasivat loistavan ottelun. Lopussa osoitimme luonnetta ja voitimme.

Liettuan vaisuus yllätti.

- Liettua on erinomainen joukkue, jossa paljon loistavia pelaajia. Alkulohkossa he tekivät hyvää työtä. Nyt heillä oli vain huono ottelu. Mutta meidän joukkue pelasi myös hienon pelin. Alkulohkon jälkeen on kerrasta poikki ja tiesimme, että meillä olisi mahdollisuus, Papanikolaou sanoi.

Puolivälierissä Kreikka kohtaa joko Kroatian tai Venäjän. Papanikolaou uhoaa, että vastustaja joutuu kovaan haasteeseen.

- Ei ole suosikkivastustajaa puolivälieriin. Keskitymme vain omaan joukkueeseemme ja ottamaan sen, minkä ansaitsemme. En sano, että olemme paras joukkue tässä turnauksessa, mutta aiomme taistella, kuten tässä pelissä teimme.

Lauantaina nähtiin toinenkin yllätys. Saksa voitti Ranskan pistein 84-81.

Ranska johti ottelua pitkään, mutta viimeisellä neljänneksellä Saksa kiri edelle.

- Päätimme pelata fyysisemmin ja penkiltä tulleet pelaajat antoivat meille puskua eteenpäin. Vaikka emme aloittaneet hyvin, pelasimme lopulta erinomaisen ottelun ja teimme hyvää työtä, joka päättyi voittoon, kommentoi Saksan laituri Johannes Thiemann Sport Contentille.

Ranska oli lopussa lähellä tasoitusta.

- Oli aika hermostuttavaa lopussa kyllä. Mutta voitimme ja vain sillä oli väliä, Thiemann naurahti.

Edellisissä EM-kisoissa 2015 Saksa jäi alkulohkoon, vaikka isännöi lohkoa Berliinissä.

- Löysimme yhtenäisen ryhmän, joka on todellinen joukkue ja puhaltaa yhteen hiileen. Se tekee meistä hyviä, kommentoi Thiemann, miksi tämän vuoden joukkue pärjää paremmin.

Saksa kohtaa puolivälieräottelussa joko Espanjan tai Turkin.

- Ei itse asiassa ole suosikkivastustajaa. Molemmat ovat erinomaisia joukkueita. Jos haluamme voittaa, täytyy pelata kovaa ja antaa kaikkensa.

Saksa voitti koripallossa 1993 EM-kultaa ja 2002 MM-pronssia. Thiemann uskoo, että tämän vuoden Saksan EM-joukkue voisi taistella mestaruudesta.

- Kaikki on mahdollista. Uskomme siihen.

Helsingin lohkon voittanut Slovenia jyräsi Ukrainan. Ottelu päättyi slovenialaisten voittoon pistein 79-55.

Slovenian pelaajan Edo Muricin mukaan Ukraina-peli oli jatkoa hyville alkulohkopeleille.

- Osoitimme jälleen kerran hyvää peliämme. Se tarkoittaa erinomaista joukkuehenkeä ja taistelua joka pallosta. Se antaa hyvän perustan jatkoa varten. Jos pysymme pelisuunnitelmassamme, voimme mennä täällä vieläkin pidemmälle, Muric sanoi Sport Contentille.

Muricin mukaan voittomarginaali oli suuri, koska Slovenia pelasi parhaalla tasollaan.

- Tämä peli ei ollut niin helppo. Ukraina oli pelannut hyvin Tel Avivissa ja menivät jatkoon yhdestä EM-kisojen kovimmista lohkoista. Jättivät taakseen Israelin ja Georgian. Heillä on hyvä joukkue. Tiesimme, että olisi pelattava täysillä, jos haluaisi menestyä heitä vastaan. Teimme niin. Olimme erinomaisia puolustuksessa ja se oli avain voittoomme.

Slovenia pelaa puolivälierissä Latvia-Montenegro -ottelun voittajaa vastaan. Muric toivoisi, että vastaan tulisi Montenegro.

- Tietysti toivoisin, että pelaisimme Montenegroa vastaan. Ei siksi, että Latvia on paperilla Montenegroa parempi, vaan siksi, että vain pidän pelaamisesta Montenegroa vastaan, kun tunnen heidän pelaajiaan. Toivon, että Montenegro voittaa.

Suomen Susijengin osalta turnaus päättyi siihen, ettei Tamin ”win the right games” toteutunut. Italia voitti suomalaiset 70-57.

- Urheilu on tällaista. Yksi huono kymppi oli, eikä päästy peliin mukaan. Ekalla puoliajalla pelattiin italialaista koripalloa ja tokalla puoliajalla susikoripalloa. Matka oli liian pitkä. 30 pinnaa ekassa kympissä oli vaikea, kommentoi Suomen päävalmentaja Henrik Dettmann.

Italia kohtaa puolivälierissä joko Serbian tai Unkarin eli hyvin todennäköisesti Serbian. Dettmannin mukaan Italia saattaa yllättää.

- Italia on hyvä joukkue. En näe mitenkään mahdottomana, että Italia voi mennä tässä turnauksessa pitkälle. Niillä on seuraavaksi Serbia vastassa, joka on vaikea joukkue. Mutta italialaiset pelaa äärimmäisen fiksusti. Italialaisten kokemus näkyi ja se oli se iso juttu

Istanbulissa lauantain ensimmäiset ottelut Slovenia-Ukraina ja Saksa-Ranska eivät olleet yleisömenestyksiä. Paikalla oli korkeintaan parituhatta katsojaa.

Suomen ja Italiankin ottelussa tunnelma oli vaisuhko, mutta lauantain viimeinen peli Liettua-Kreikka oli jo sitä niin sanottua suurta urheilujuhlaa. Kreikan ja Liettuan fanit laittoivat äänijänteensä koville ja kannustusta oli hieno seurata.

Italia ja Ranska ovat isoja koripallomaita, mutta faneja niistä ei ole Istanbuliin juuri saapunut. Myöskään saksalaisia ei katsomossa juuri näkynyt. Istanbuliin saapuneet pari sataa Suomi-fania sijoittuivat lauantaina kannustuksessa kolmanneksi liettualaisten ja kreikkalaisten jälkeen.

Teksti: Otto Palojärvi, Istanbul