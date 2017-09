Hienon turnauksen pelannut Susijengi yhä kaukana Euroopan kärjestä

Suomen koripallohuuma kesti Helsingissä viikon. Huipennusta ei nähty enää Istanbulissa, missä Italia kyykytti EM-kisojen neljännesvälieräottelussa Susijengiä rumasti. Italia voitti ottelun 70-57.

Alkusarjassa Susijengi oli pelannut niin hyvin, että Italian voittaminen vaikutti realistiselta. Suomi varmasti olisikin kyennyt voittamaan ottelun, jos olisi pelannut samalla tasolla kuin alkusarjassa Kreikkaa vastaan.

Italiaa vastaan Suomi oli kuitenkin hukassa. Marco Belinelli, Luigi Datome ja Nicolo Melli tekivät Suomesta ennen taukoa selvää jälkeä todella vahvalla heittopelillään.

- Ei ne yllättäneet, mutta me oltiin liian passiivisia. Vähän lähemmäksi heittoja olisi pitänyt päästä. Kyllähän ne myös heitti hyvin. Kuusi kolmosta heittivät alussa sisään. Me ei oltu riittävän aggressiivisia, eikä pakotettu niitä vapaaheittoviivalle, kommentoi Suonen päävalmentaja Henrik Dettmann.

Italia on perinteikäs koripallomaa. Italian pelaajamateriaalin taso on leveämpi ja suoritusvarmuus korkeampi kuin suomalaisilla. Matemaattisten todennäköisyyksien valossa Italia on hyvin todennäköinen voittaja, kun Suomi tulee vastaan.

Alkusarjassa häikäissyt Lauri Markkanen oli Italia-ottelussa kuin varjo itsestään. Italia oli tehnyt kotiläksynsä hyvin ja piti Markkasen kurissa.

Hehkuttelu Markkasesta vaihtui kovaan kritiikkiin, mutta Susijengi-huuman keskellä monilta on unohtunut fakta, että Markkanen on vasta 20-vuotias. Hän pelasi EM-kisoissa uransa kovimpia pelejä. Yliopistossa häntä vastassa ei ole ollut kokeneita NBA- tai Euroliiga-ammattilaisia.

- Kyllä se varmasti näkyi meidän kaikkien silmiin, ettei Laurilla noussut polvi niin hyvin kuin aikaisemmissa peleissä. Sekin on aika ymmärrettävää. 20-vuotias kaveri. Paljon rasitusta ja paljon pelejä lyhyessä ajassa. Se on täysin ymmärrettävää. Hänen ensimmäinen iso turnauksensa ja kyllä tämä on ihan eri koripalloa kuin yliopistokoripallo tai Suomen ykkösdivisioonapelit, muistuttaa Dettmann.

Italia-peli oli huono, mutta Helsingin peleistä jää upeita muistoja. Susijengiläisten ei ole syytä pitää päitä painuksissa.

- Jos koko paketista sanon, niin olen äärimmäisen ylpeä joukkueesta, pelaajista ja koko tästä tiimistä, valmennuksesta ja huoltostaffista, joka sai pelaajat kuntoon loukkaantumisten jälkeen. Aivan mielettömän upea fiilis oli koko viikon ja tietysti täälläkin. Ensimmäinen kymppi oli se mitä oli, niin kyllä siitä tulee haikea olo. Ei siitä ole kiistäminen, totesi Dettmann.

Susijengin tarina jatkuu marraskuussa MM-karsinnoissa. Silloin käytössä ole NBA-pelinsä aloittavaa Markkasta eikä Petteri Koposta, joka pelaa samaan aikaan Euroliigaa.

Onko Suomella saumaa Kiinassa 2019 pelattavaan MM-turnaukseen ilman parhaita pelaajiaan?

- Toi on johtopäätös, johon ei hirveästi kannata ottaa kantaa. Suomalaisella kansanluonteellahan aina kaikki möröt ovat odottamassa tuolla. Katotaan, miten tässä etenee. Tässäkin turnauksessa me ollaan osoitettu, että meillä on paljon hyviä pelaajia. Erilaiset pelaajat tulee erilaisissa rooleissa takaisin ja pystyy ratkaisemaan pelejä. Ei tää turnaus ollut yhden pelaajan varassa, vastasi Dettmann kysymykseen.

Italia-ottelu osoitti, että Suomella on vielä matkaa Euroopan huippumaiden tasolle. Susijengiin tarvitaan lisää Euroliigatason pelaajia.

Suomen pelaajamateriaalin valossa sijoittuminen EM-kisoissa 16 joukkoon oli joka tapauksessa erinomainen tulos. Suomi on ollut 16 parhaan joukossa nyt neljässä perättäisessä EM-turnauksessa.

Teksti: Otto Palojärvi, Istanbul