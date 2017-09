Omituista peliä Seinäjoella, valmentaja sai taas potkut

Seinäjoen Jalkapallokerho SJK teki tällä vuosikymmenellä nopean harppauksen suomalaisen jalkapallon huipulle. Kaudella SJK voitti 2014 hopeaa ja 2015 tuli Suomen mestaruus. Viime vuonna SJK oli pronssilla.

Menestyksen salaisuutena oli tietysti Veikkausliigan toiseksi suurin budjettikin, mutta ennen kaikkea valmentaja Simo Valakarin osaaminen. Valakarin komennossa SJK pelasi taktisesti erittäin hyvää jalkapalloa joukkueen vahvuuksia ajatellen, missä suurella ja mahtavalla HJK:lla riitti hämmästeltävää.

SJK:n menestystarina sai viime helmikuussa ainakin tilapäisen päätöksen. SJK:n seurapomo Raimo Sarajärvi ajautui Valakarin kanssa erimielisyyksiin ja antoi tälle kenkää.

Valakarin seuraajaksi Sarajärvi haali Sixten Boströmin. Valmistautumisaikaa Boströmillä oli armottoman vähän ja kausi alkoi heikosti. Toukokuussa HJK:lle Helsingissä koetun 0-6 -tappion jälkeen Sarajärvi antoi Boströmille potkut.

Uudeksi SJK:n päävalmentajaksi Sarajärvi hankki espanjalaisen Manuel Rocan. Hänen komennossaan peli alkoi kulkea loppukesällä ihan hyvin, mutta Rocakaan ei kestänyt hommassaan kauden loppuun. Lauantaina SJK vahvisti Rocan saaneen potkut.

SJK:n tiedotteessa asiasta kerrottiin seuraavasti:

”Alun perin määräaikaisella sopimuksella valmentajaksi palkatun Manuel Rocan oli tarkoitus valmentaa tämä kausi loppuun. Kauden aikana tuli kuitenkin ilmi useita erimielisyyksiä Rocan ja pelaajiston kesken, eikä seurajohtokaan ollut tyytyväinen vaatimustasoon tai tuloksiin. Nämä johtivat seuran hallituksen päätökseen, että sopimusta ei tulla jatkamaan tämän kauden jälkeen. Rocalle ilmoitettiin sovitusti elokuun lopussa, että sopimusta ei uusita kauden päätteeksi. Yhdessä oli kuitenkin sovittu että Roca hoitaa työnsä kauden loppuun saakka sopimuksen mukaisesti”.

”Edellisen ottelun valmistautumisen yhteydessä ja ennen ottelua, on kuitenkin noussut esiin uusia ongelmia ja nämä vaikuttivat muun muassa perjantaina pelattuun otteluun. SJK:lla on tulossa tärkeitä otteluita vielä tämän kauden aikana ja on ensisijaisen tärkeää että kaikki puhaltavat nyt yhteen hiileen. Lisäksi on tärkeää että jokainen joukkueen jäsen tekee töitä yhteisesti voiton eteen. Siten SJK:n hallitus on tehnyt päätöksen vapauttaa Roca tehtävistään jo ennen kauden päätöstä”.

Uutta valmentajaa Rocan tilalle ei palkata, vaan valmennusryhmään jo ennestään kuuluvat Brian Page ja Toni Lehtinen ottavat valmennusvastuun yhdessä muun valmennusryhmän kanssa. SJK ilmoittaa myös aloittaneensa neuvottelut tulevaisuuden valmennusryhmästä.

Jos Valakari olisi jatkanut tehtävissään, voisi SJK olla tällä hetkellä HJK:n vakavasti otettava haastaja. Onhan SJK:lla Veikkausliigan toiseksi kovin pelaajamateriaali.

Kaikkien valmennussekoilujen jälkeen SJK on Veikkausliigan sarjataulukossa viidentenä ja taistelee yhä hopeasta. Kaikkien sekoilujen jälkeen viitostilaa voi pitää todella hyvänä tuloksena.

SJK:ssa on tämän vuoden aikana työskennellyt neljä päävalmentajaa. Touhu tuo mieleen Hjallis Harkimon vuodet Jokereiden jääkiekkojoukkueen johdossa.

Hjallis antoi valmentajapotkuja aikoinaan tiuhaan tahtiin. 1997-99 Jokereissa työskenteli puolentoista vuoden sisällä neljä valmentajaa, mutta mestaruutta ei tullut. Harkimo on todennut, että valtaosa potkupäätöksistä olikin turhia.

Sarajärvellä on SJK:ssa kunnianhimoiset tavoitteet. Menestystä saavutetaan huippu-urheilussa kuitenkin vain pitkäjänteisellä työllä. Tämän vuoden valmentajasekoiluista kiittävät SJK:n vastustajat ja ennen kaikkea HJK.