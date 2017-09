Susijengi-fanit kaukana Turkin metelitasosta

Istanbulin Sinan Erden-areenalla kuultiin sunnuntai-iltana meteliä, josta Suomen Susijengi-ottelujen desibelitaso jäi kauaksi. Lähes täysi areena kannusti Turkin koripallomaajoukkuetta antaumuksella ja vihelsi korvia vihlovasti, kun espanjalaiset saivat pallon. Yleisön kannustusta kuunnellessa Susijengi-pelien yleisöhehkutukset tuntuivat huvittavilta.

Turkin joukkue sai yleisöstä varmasti energiaa, mutta se ei riittänyt. EM-koriksen parhaaksi joukkueeksi arvioitu mestaruutta puolustava Espanja voitti 73-56, joten Turkin taival kotikisoissaan tuli päätökseensä.

Espanja johti ottelua koko ajan, mutta Turkki pääsi parhaimmillaan neljän pisteen päähän. Lopussa Espanja meni kuitenkin menojaan.

- Lopussa aloimme heittää ohi. Jos olisimme onnistuneet, olisimme pysyneet pelissä mukana. Se oli pelin ratkaisupiste, kommentoi Turkin kapteeni Sinan Güler Sport Contentille.

Turkki oli jäänyt alkulohkossaan neljänneksi. Sen myötä Espanja tuli vastaan jo tässä vaiheessa turnausta.

- Pelasimme yhtä turnauksen suurimmista suosikeista vastaan. Puhuimme vanhempien turkkilaisten koripalloilijoiden kanssa, jotka olivat pelanneet esimerkiksi Juan Carlos Navarroa ja Pau Gasolia vastaan. He sanoivat, että pitäisi olla keskittynyt täydet 40 minuuttia, että Espanjan voisi voittaa. Emme onnistuneet siinä, Güler totesi.

Turkin koripallossa on menossa sukupolvenvaihdos. Nuoret NBA-pelaajat Cedi Osman ja Furkan Korkmaz eivät olleet kuitenkaan vielä siinä iskussa, että Espanjan kaltainen joukkue olisi ollut kaadettavissa.

- Tästä voi mennä vain ylöspäin. Näen, että uusi nousu on mahdollinen. Muuta en voi sanoa, sanoi Güler.

Espanjan NBA- ja Euroliiga-pelaajat kykenivät keskittymään metelissä. Huippuammattilaiset näyttivät osaamistasonsa.

- Oli vaikea peli tietysti. He pelasivat tunteella täällä kotonaan. Turkki pelasi hyvän ottelun ja meillä oli välillä ongelmia, kommentoi Espanjan pelaaja Fernando San Emeterio Sport Contentille.

Espanja sai viimeisellä jaksolla rivinsä ja heittonsa mallilleen.

- Saimme onneksi lopussa pelimme kuntoon. Voitimme viimeisellä neljänneksellä, San Emeterio sanoi.

Espanja pelaa puolivälieräottelussa Saksaa vastaan.

- Saksa tulee olemaan meille vaikea vastustaja. He ovat pelannee hienosti. Puolustuspeli toimii heillä hyvin ja he ovat voittaneet kovia joukkueita. Tulee vaikea ottelu ja pitää keskittyä siihen peliin hyvin, totesi San Emeterio seuraavasta haasteesta.

Venäjän ja Kroatian välisestä ottelusta odotettiin tasaista peliä, mutta Venäjä etenikin selvään voittoon pistein 101-78. Kroatia putosi kyydistä kolmannella neljänneksellä.

- Edellisissä peleissä aloitimme niin, että olimme tappiolla. Nyt pelasimme enemmän puolustuksen kautta. Meidän piti pysyä yhtenäisinä ja rakensimme tätä askel kerrallaan. Kaikille tuli lisää luottamusta pelaamiseen, kommentoi Venäjän pelaaja Andrei Vorontsevitsh tuloksen taustaa.

Vorontsevitsh arvioi Venäjän pelanneen turnauksen parhaan pelinsä.

- Askel askeleelta parannamme. Edellisestä mitalistamme on kulunut viisi vuotta Lontoon 2012 olympiakisoista, joten pitikin ruveta rakentamaan jotain parempaa, hän sanoi.

NBA:ssakin pelannut Venäjän pelintekijä Aleksei Shved upotti peräti 27 pistettä. Shvedin ketteryys oli isokokoiselle Kroatialle myrkkyä.

- Hän on hyvin lahjakas kaveri. Hän ymmärsi, että hänen pitää tehdä jotain puolustuksessakin, koska ilman hänen puolustustaan meillä olisi vaikeampaa. Kun tuemme häntä, pelaa hän koko ajan turnauksessa yhä suuremmalla itseluottamuksella, Vorontsevitsh sanoi.

Puolivälierissä Venäjä pelaa Kreikkaa vastaan.

- Kreikalla ja meillä on molemmilla hyvät mahdollisuudet. Kreikka on todella vaarallinen joukkue. Meidän on pelattava yhtä hyvin puolustuksessa kuin tänäänkin, jotta voisimme voittaa ottelun, arvioi Vorontsevitsh seuraavasta pelistä.

Viime vuonna Rio de Janeiron olympiakisoissa hopeaa voittanut Serbia joutui heittopussiksi arvioidun Unkarin kanssa tiukoille. Serbia voitti pistein 86-78.

- Tässä turnauksessa ei ole huonoja joukkueita. Minua on yllättänyt, kuinka hyvin altavastaajina pidetyt joukkueet nousevat takaa-ajoasemassa. Unkarilla on erinomaisia heittäjiä ja loistavia pelaajia. Puolustimme niin hyvin kuin pystyimme ja se oli voiton avain tänään, kommentoi NBA:ssa Golden State Warriorsissa pelannut nykyinen Real Madridin pelaaja Ognjen Kuzmic Sport Contentille.

Serbia saa seuraavaksi vastaansa huomattavasti kovemman joukkueen, lauantaina Suomen Susijengin pehmittäneen Italian.

- Tämä peli ei ollut meille ollut helppo. Onkin tärkeää saada seuraavaan peliin riittävästi lepoa, jotta olisimme hyvin valmistautuneita, Kuzmic sanoi.

Suomi ei saanut Italian kovia heittäjiä Marco Belinelliä ja Luigi Datomea kuriin.

- Pelaamme omaa peliämme. Se on tärkeintä ja siihen pitää keskittyä. Täytyy puolustaa korkealla tasolla. Se on meidän avainasemamme, kommentoi Kuzmic keinoista Italian kaatamiseen.

Kuzmic painottaa valmistautumisen merkitystä.

- Tässä vaiheessa on mukana enää kovia joukkueita ja jokainen vastustaja on otettava todella vakavasti. Toista mahdollisuutta ei näissä peleissä enää tule, jos haluaa jatkaa turnausta.

Latvia on yllättäen EM-koriksen paras Baltian maa, kun Liettua putosi. Neljännesvälierässään Latvia murjoi Montenegron pistein 100-68.

Latvia on pelannut EM-turnauksessa toistaiseksi yllättävän hyvin. Joukkue on arvioitu jopa Latvian kaikkien aikojen parhaaksi.

- Hyökkäyksemme on ollut tässä turnauksessa todella hyvää. Liikutamme palloa paljon. Meillä oli paljon pisteitä riistoista tässäkin pelissä, kommentoi Latvian pelaaja Zanis Peiners Sport Contentille.

Liettuan tappio Kreikalle harmittaa Latviassa.

- Liettua pelasi Kreikkaa vastaan, mikä ei ole paras vaihtoehto. Kreikalla on laadukas joukkue, eikä minulle ollut yllätys, että he voittivat. Kreikalla ei ollut mitään menetettävää. Heidän faninsa olivat haukkuneet heitä kotona, joten Kreikan pelaajat varmasti halusivat näyttää ja he pelasivatkin isolla energialla ja osoittivat voivansa pelata hyvin. He voivat mennä vieläkin pidemmälle, ammattilaisena Liettuassa pelaava Peiners sanoi.

Peiners painottaa, että Latviassa kannustetaan aina Liettuaa, ellei Liettua pelaa Latviaa vastaan.

- Voitimme Liettuan 12 000 katsojan edessä harjoitusottelussa. Sinä päivänä Latviassa oltiin ylpeitä, että voitimme Liettuan. Mutta Latvian fanit kannustavat Liettuaa ja olisimme toivoneet, että molemmat olisivat menneet jatkoon.

Latvia kohtaa puolivälierissä Slovenian.

- Seuraavassa ottelussa meillä on vastassa yksi parhaista joukkueista. Jos voimme pysäyttää heidät, voimme taistella mitaleista, Peiners arvioi.

- He pelaavat ehkä jopa parasta koripalloa tässä turnauksessa, joten varmasti tulee meille kova haaste. Tietysti meidän on pysäytettävä heidän pelintekijänsä Goran Dragic. Jos onnistumme siinä, on meillä mahdollisuus, Peiners jatkoi Sloveniasta.

Odotukset ovat Latviassa korkealla, mutta Peinersin mukaan Latvian joukkue pitää jalat maassa.

- Meiltä odotetaan mitalia, mutta Slovenia on yksi parhaista joukkueista, joten haaste on kova.

EM-koripallon puolivälierät

Tiistai 12.9.

Saksa – Espanja klo 18.45

Slovenia – Latvia klo 21.30

Keskiviikko 13.9.

Kreikka – Venäjä klo 18.45

Italia – Serbia klo 21.30

Välierät pelataan torstaina ja perjantaina. Mitaliottelut ovat ohjelmassa sunnuntaina.

Teksti: Otto Palojärvi, Istanbul