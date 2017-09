HJK voitti Stadin derbyn: "Eihän me hyvin pelattu, se on ihan selvä"

Helsingin Jalkapalloklubille jäi tiistai-iltana paras vire jalkapallon Veikkausliigassa piippuun, mutta silti HIFK kaatui Stadin derbyssä 2-1-lukemin ja se tärkein eli kolme sarjapistettä jäivät kotijoukkueelle.

HJK:n päävalmentaja Mika Lehkosuo oli kiitollinen pisteistä, mutta ei ollut täysin tyytyväinen peliesitykseen.

- Eihän me hyvin pelattu, se on ihan selvä. Pitää kuitenkin tavallaan olla aika kiitollisia voitosta ja kolmesta pisteestä. Derby on pelinä aina ehkä vähän vaikeampi kuin joku muu peli. Osaan kyllä nauttia tästä voitosta ehkä vähän huonommankin esityksen jälkeen. Parannetaan peliä tästä ja pidetään tämä tuloskunto yllä, niin voi taas hymyillä vähän leveämmin, Lehkosuo sanoi ottelun jälkeen.

HJK:n avainpelaajat Rasmus Schüller ja Atomu Tanaka pelasivat jo täysillä HJK:n mukana. Loukkaantumiset eivät enää vaivaa.

- He ovat täysin terveitä kyllä ja jatkavat varmasti mukana myös tulevissa peleissä. Aina kun tulee uusia pelaajia mukaan, niin aina se joukkueen rytmi muutosten myötä vähän katoaa. Mutta tehdään töitä taas yhdessä ja varmasti se rytmi sieltä löytyy. Puhun tässä nyt ehkä hyökkäyspelin yhteistyöstä, mutta se on hyvän joukkueen merkki, että vähän vaisummallakin hyökkäyspelillä pystytään kääntämään peli voitoksi, Lehkosuo sanoi.

HJK on käytännössä jo varma mestari, mutta joukkue joutuu vielä jännittämään HIFK:n kohtaloa loppukauden ajan. Jos HIFK putoaa sarjasta, niin Stadin derbyt jäävät ainakin hetkeksi historiaan.

HIFK on sarjassa toiseksi viimeisenä vain kolme pistettä sarjajumboa JJK:ta edellä. Viimeinen putoaa suoraan ja toiseksi viimeiseksi jäänyt joutuu karsimaan.

HIFK:n valmentaja Antti Muurinen totesi, etteivät Stadin derbyn lähtöasetelmat olleet helpot.

- Onneksi olkoon HJK:lle voitosta. Hyvällä tuurilla olisimme voineet saada tästä pelistä jotain muutakin, mutta meillä oli vaikea aamu tänään. Tommi Vesalan ja Kim Raimin piti olla avauksessa, mutta molemmat ilmoittivat aamulla, että paikat on siinä kunnossa, etteivät pysty pelaamaan. Siinä sitten tuli Tuukka Andberg sisään ja Tommi Jyryn pelaamisesta oli sovittu jo eilen. Kaksi muutosta tuli kuitenkin vielä siinä vaiheessa. Näiden kahden herran suoritukset kannattaa mielestäni huomioida. Olen heistä hyvin ylpeä, että he pystyvät tällä tasolla pelaamaan. Eihän tämä vastustaja heille tähän alkuun ihan helppo ollut, Antti Muurinen kehui ottelun jälkeen.

HIFK:lle jäi ottelusta jossiteltavaa, vaikka HJK hallitsikin ottelutapahtumia.

- 1-1-maalin jälkeen meillä oli siellä rima. Se jätti vähän jossiteltavaa. Ensimmäinen puoliaika pysyttiin hyvin mukana, mutta toisella jaksolla HJK pystyi selvästi laittamaan jalkaa enemmän kaasulle. Atom tuli ovelasti siihen keskelle ja Pirinen nousi hyvin vasemmalle. Pakko myöntää, että parempi joukkue tämän kisan voitti, mutta olen ylpeä myös meidän joukkueesta. Me tehtiin tästä peli ja taistelu kaikesta huolimatta, Muurinen totesi.

HIFK:n tilanne on vaikea. Joukkue kärsii joidenkin avainpelaajien loukkaantumisista ja osalla varoitustilanne on täyttymässä. Siihen ei olisi ollut varaa ennen "kuolemanottelua" JJK:ta vastaan.

- Oli vaikeaa tehdä kokoonpano tälle päivälle. Siellä oli kavereita, joilla oli kortteja alla. Pakko se on myös sanoa, että perjantain JJK-ottelu on tärkeämpi meille kuin tämä. Sen takia joutui vähän miettimään. Palautumisaika perjantaihin on aika lyhyt. Tasapainoilua näiden asioiden kanssa se oli, Muurinen manasi.

Tällä kaudella HJK voitti kolmesta Stadin derbystä kaksi. Ensimmäinen peli päättyi tasapeliin.