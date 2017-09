Espanja ja Slovenia välieriin, tulossa kova korisnäytelmä

Koripallon hallitseva Euroopan mestari Espanja nappasi EM-turnauksessa Istanbulissa välieräpaikan. Suurimpana mestarisuosikkina pidetty Espanja kaatoi puolivälieräottelussaan Saksan 84-72.

Saksa johti ottelua melkein tauolle saakka. Espanja sai pelinsä sitten kohdilleen ja karkasi kolmannen neljänneksen lopussa.

- Saksa pelasi kovaa. He olivat tehneet hyvää scouttausta ja aloittivat mahtavasti. Oli todella vaikea peli, eikä lopputulos osoita pelin todellista kuvaa, kommentoi NBA:ssa Denver Nuggetsissa pelaava Espanjan Juancho Hernangomez Sport Contentille.

- Saksa pelasi tasaisen hyvin ja he olivat ahkeria. Dennis Schröder (Saksan pelintekijä) on tämän turnauksen top viisi -pelaajia. Olen todella iloinen, että voitimme, Hernangomez jatkoi.

Toisin kuin neljännesvälieräottelussa Turkkia vastaan, ei Espanja tällä kerralla joutunut yleisön vihellyskonsertin kohteeksi. Hernangomezin mukaan peli ei silti ollut helpompi.

- Oli hyvin erilainen peli. Turkki pelasi kotona faniensa edessä ja saivat siitä tietysti etua. Molemmat pelit olivat kovia. Täytyy parantaa vielä peliä ja olla valmis seuraavaan otteluun.

Välieräottelussa torstaina Espanja kohtaa Slovenian.

- Tunnen Slovenian pelaajista useampia pelaajia. Se on todella hyvä joukkue. He tekevät kovasti töitä, totesi Hernangomez seuraavasta haasteesta.

Saksan takamies Maodo Lo harmitteli, että Espanja pääsi kolmannen jakson lopussa karkumatkalle.

- Espanja ei onnistunut mitenkään vaikeissa heitoissa. Olisimme voineet estää ne. He pääsivät johtoasemaan, jota oli vaikeaa kuroa. Espanja on hyvin organisoitu ja laadukas joukkue, jota vastaan on vaikeaa pelata tappioasemassa, Lo sanoi Sport Contentille.

Saksa pelasi hyvän turnauksen ja pudotti neljännesvälierissä jatkosta Ranskan. Tappio Espanjalle kuitenkin harmitti.

- Meillä oli kohtuullinen turnaus, mutta meillä oli mahdollisuus ehkä voittaa tämäkin peli. Meidän olisi pitänyt pelata puolustuksessamme paremmin, mutta sellaista koripallo on. Turnaus oli ihan hyvä ja voimme rakentaa tästä parempaa, Lo totesi.

Saksalta puuttui EM-kisoista muutama tärkeä pelaaja.

- Meillä on potentiaalia erittäin hyvän rakentamiseen. Meillä on hyviä pelaajia, jotka eivät olleet mukana tässä turnauksessa. Kun kaikki ovat mukana, on meillä erinomainen mahdollisuus menestyä kansainvälisellä tasolla, totesi Lo.

Saksan seuraava tähtäin on MM-kisoissa 2019. Saksa voi olla niissä kisoissa yllättäjä, kun maalla on paljon lupaavia pelaajia. NBA:ssa Atlanta Hawksissa pelaava Saksan pelintekijä Dennis Schröder oli EM-kisoissa erittäin hyvä ja on ottanut isoja askeleita eteenpäin.

Slovenia voitti tiistai-illan toisessa välieräottelussa Latvian 103-97. Vähälukuiselle yleisölle tarjottiin hyvin tasokas koripallopeli.

- Oli hieno peli. Olemme todella iloisia, että etenimme neljän parhaan joukkoon. Olemme odottaneet sitä kauan. Mielestäni ansaitsimme tämän, kommentoi Slovenian pelaaja Sasa Zagorac Sport Contentille.

Latvia antoi slovenialaisille kovan vastuksen.

- Minun on kerrottava, että Latvia on todella mahtava joukkue. Luulen, että Latviasta voi tulla seuraava Espanja. He voivat dominoida seuraavat kymmenen vuotta, koska heillä on todella hyviä pelaajia. Toivon heille kaikkea parasta, mutta mielestäni olimme parempia tänään, Zagorac sanoi Latvian joukkueesta.

Slovenia voitti alkulohkossaan Helsingissä kaikki ottelunsa. Zagoracin mukaan menestys johtuu myös erinomaisesta joukkuehengestä.

- Hengitämme yhteen. Kaverit penkiltä, valmennusryhmä ja huoltajat. Kaikki annamme kaikkemme. Mielestäni olemme hieno ryhmä jätkiä ja ansaitsemme välieräpaikan.

Slovenian pelintekijä Goran Dragic on ollut turnauksessa liekeissä, mutta 18-vuotias Luka Doncic on hänkin ollut loistava. Doncic oli Latvia-ottelussa tärkeässä roolissa.

- Sitä on vaikea sanoin kuvailla. Tämä kaveri on aivan uskomaton, vaikka on vasta 18-vuotias. On hankala löytää sanoja, kommentoi Zagorac Doncicista, jota pidetään eurooppalaisen koripallon jopa suurimpana lupauksena.

Välieräottelussa torstaina Slovenia kohtaa Espanjan.

- Emme ole vielä ajatelleet sitä. Meillä on aikaa valmistautua peliin. Nyt on aika rentoutua ja iloita tästä voitosta. Huomenna on uusi päivä, Zagorac sanoi Espanja-pelistä.

Slovenian serbialaisvalmentaja Igor Kokoskov laittaa suosikin paineet espanjalaisille.

- Espanja on tämän turnauksen suosikkijoukkue. Heidän joukkueensa kokoonpano on vaikuttava. Kunnioitamme Espanjan maajoukkuetta, mutta emme pelkää ketään. Olemme valmiita pelaamaan. Tässä pelissä koripallossa mitä vain voi tapahtua, Kokoskov totesi.

Latvian nuori joukkue kaatui saappaat jalassa.

- Molemmat joukkueet ovat pelanneet tässä turnauksessa hienoa koripalloa. Pelasimme vain huonosti ensimmäisellä puoliajalla ja toisen puoliajan alku oli huono, kommentoi Latvian joukkueen kapteeni Janis Blums.

- Slovenia oli aggressiivisempi ja he saivat enemmän levypalloja. Sekin oli pelin avain, Blums arvioi ottelun ratkaisevaa tekijää.

Latvian valmentaja Ainars Bagatskis hämmästeli, ettei hänen joukkueensa pistemäärä riittänyt voittoon.

- Mielenkiintoinen peli. Täytyy katsoa syitä, miksi hävisimme pelin, vaikka teimme 97 pistettä. Olen ollut koko elämäni koripallon kanssa, enkä ole nähnyt näin aktiivista toimintaa.

Slovenialle Bagatskis antoi paljon tunnustusta.

- Slovenia pelaa hienoa koripalloa, jota fanit rakastavat. He tietävät, miten tehdä muutamia pikkuasioita. Slovenia teki pelin lopussa muutamia uskomattomia koreja, jotka ratkaisivat pelin.

Latvia pelasi joka tapauksessa hienon turnauksen. Tulevaisuudessa Latvia saattaa taistella EM-kisoissa mitaleista.

- Toivottavasti otamme tästä turnauksesta saamamme erinomaiset kokemukset mukaamme. Meillä on hyvin nuori joukkue, joka voi vielä saavuttaa paljon, Bagatskis sanoi.

Teksti: Otto Palojärvi, Istanbul